Sneakers: van sportschoen tot fashionfenomeen!

Iedereen heeft ze tegenwoordig in veelvoud in de kast staan: sneakers. Van simpele zwarte dames sneakers, tot felgekleurde fashion items tot handige sportschoenen: de sneaker is niet meer uit ons leven weg te denken. Hoe is deze simpele sportschoen zo ontzettend populair geworden? We vertellen je er in dit artikel alles over.

Het begin van de sneaker

Elke vrouw heeft wel witte dames sneakers nodig, maar enkele tientallen jaren geleden waren deze schoenen nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. Waar is dat begonnen? Begin 1900 begon de wereld van sneakers bij de Keds. Dit merk maakte voor het eerst makkelijke schoenen met rubberen zolen. In 1917 volgde Converse het voorbeeld van Keds. In eerste instantie was de sneaker bedoeld om te sporten, maar vanaf de jaren vijftig, werden sneakers ook echte fashion-items. Eerst vooral bij de mannen, maar vanaf de jaren zestig durfden ook steeds meer vrouwen deze sportschoenen gewoon aan tijdens de dagelijkse bezigheden, ze zitten immers zo lekker. Dat is nooit meer veranderd.

De sneaker nu

In de afgelopen vijftig jaar is de sneaker geen moment uit het modebeeld verdwenen. De klassieke Converse is nog steeds overal te zien. De sneaker is ideaal voor een casual outfit en wordt door zowel mannen als vrouwen graag gedragen, echter zie je de laatste jaren ook dat de sneaker steeds meer in de zakelijke sfeer wordt gedragen. Sneakers van mooi leer kunnen prima onder een pantalon of een mooi jurkje en zitten bovendien een stuk lekker dan de geklede schoenen of de hoge hakken die we gewend zijn te dragen. Sneakers van leer zijn bovendien een stuk duurzamer dan hun stoffen of kunststoffen broertjes.

De populairste modellen

De populairste sneakers gaan als zoete broodjes over de toonbank. Converse weet de sneakermarkt nog steeds flink te domineren, maar ook Nike blijft hard aan de weg timmeren. Wereldwijd wordt ook het sneakermerk Skechers steeds populairder. Dit merk is ontzettend populair door de comfortabele zolen en de relatief lage prijs.

Prijsstijgingen

De laatste jaren zijn sneakers een stuk duurder geworden. Gemiddeld kost een paar sneakers ten opzichte van 2023 zo’n vijf euro meer. Dit heeft deels te maken met een toename van duurzame sneakers van hoogwaardige materialen die lang meegaan. Daarnaast zijn er ook meer geklede sneakers die van duurder materiaal gemaakt zijn, zoals suède. Echter, veel sneakers zijn duurder geworden door inflatie én door groeiende populariteit van het bedrijf. Zo kunnen merken als Nike en Adidas ieder jaar opnieuw meer voor hun sneakers vragen. Daarnaast zijn sneakers in de afgelopen jaren ook echt collectors items geworden. Grote sneakermerken brengen eens in de zoveel tijd limited editions uit, waarvoor fanatieke verzamelaars bereid zijn om honderden euro’s neer te leggen.