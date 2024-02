Spijkerbroeken trends voor 2024. Foto ADVERSUS

Fashion modellen staan bekend om hun coole en up-to-date kledingstijl, niet alleen op de catwalks maar ook daarbuiten. Als het gaat om hun vrijetijdslooks (off-duty) tijdens fashion weeks, combineren ze moeiteloos comfort en stijl met elkaar, waarbij ze zich natuurlijk laten inspireren door de allernieuwste modetrends. En wij op onze beurt laten ons door de modellen en hun looks inspireren. Daarbij ontkomen we niet aan spijkerbroeken. Tijdens de modeweken voor lente zomer 2024 zagen we in de streetstyle mode van de modellen off-duty weer enorm veel spijkerbroeken looks voorbijkomen. Jeans blijven een basis item in de garderobe van modellen.

Spijkerbroeken trends onder de modellen

Spijkerbroeken trends voor 2024. Foto Charlotte Mesman

De manier waarop fashion modellen hun jeans dragen is supercool. Tijdens de modeweken voor lente zomer 2024 spotten we ze met verschillende stijlen en modellen spijkerbroeken dragen. We lopen je er even doorheen:

Relaxte en/of versleten boyfriend jeans

Spijkerbroeken trends voor 2024. Foto ADVERSUS

Eén van de meest populaire jeansstijlen die we fashion modellen off-duty vaak zien dragen, is de relaxte boyfriend jeans, al dan niet met versleten look. Deze jeans heeft een comfortabele pasvorm en wordt vaak wijd en vrij laag op de heupen gedragen. Modellen combineren ze met oversized grafische T-shirts, los vallende blouses of crop tops. Om de look compleet te maken, kiezen ze voor sneakers of boots die pit aan hun outfit toevoegen. Vaak worden deze boyfriend jeans met een grote, stoere riem gecombineerd.

Cargo spijkerbroeken

In de lijn van de boyfriend jeans ligt de cargo spijkerbroek met grote opgestikte zakken. Ook deze broeken blijven het goed doen. Je kunt ze met van alles dragen: met een ‘fun T-shirt’, een stoer jack of een grote trui of sweater, net zoals de modellen.

Jeans met hoge taille en rechte pijpen

Spijkerbroeken trends voor 2024. Foto ADVERSUS

Jeans met hoge taille en rechte pijpen blijven de favoriete keuze van de fashion modellen. We zagen ze ook tijdens de modeweken voor lente zomer 2024. Deze klassieke stijl verlengt de benen en accentueert de taille, waardoor een flatterend silhouet ontstaat. Modellen combineren ze vaak met crop tops om hun strakke buik te accentueren. Daarover gaat dan weer een oversized blazer of vest om de outfit weer in balans te brengen. Ook dit soort jeans zien we weer enkellaarsjes, vaak puntig, of sneakers, en soms ook muiltjes.

Slim fit jeans

Spijkerbroeken trends voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Slim fit jeans zien we ook weer steeds vaker terugkomen (ze waren een tijdje uit beeld). Modellen combineren ze vaak met oversized blouses, stoere T-shirts en oversized leren jacks, gestructureerde blazers of juist een lange klassieke jas. Het gaat hier natuurlijk weer om de proporties. Om de look compleet te maken, kiezen ze voor enkellaarsjes, mocassins of chunky boots. Een variant op de skinny jeans is spijkerbroek met wijd uitlopende pijpen (flared jeans) in jaren ’70 stijl. Ook dit retro model is nog altijd een topper onder de modellen.

Denim-op-denim

Denim-op-denim-looks blijft een modetrend die ook de fashion modellen nog steeds enthousiast omarmen. Ze combineren hun jeans met spijkerjack of een oversized spijkerblouse. Om de eentonigheid te doorbreken, worden soms verschillende wassingen of texturen met elkaar gecombineerd, maar soms ook zijn top en bottom in dezelfde jeanskleur. Ook de total jeans look draag je met laarzen, mocassins of simpelweg met All-Stars.

Welke kleuren?

Spijkerbroeken trends voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Welke kleuren spijkerbroeken zagen we voorbij komen? Eigenlijk alle kleuren blauw, zwart, wit en soms ook een ‘echte’ kleur als suikerroze. Een enkeling waagt zich aan een spijkerbroek met opschriften of opstiksels. Dit zijn broeken waarmee je een statement maakt, omdat ze eruit springen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren door de spijkerbroeken looks van de fashion modellen.

