Make-up trend winter 2024: lip liner. Op deze foto Emili Sindlev. Foto Charlotte Mesman

De make-up trends voor winter 2024 2025 staan – als het op de lippen aankomt – (opnieuw) in het teken van de lip liner. Deze heropleving is niet alleen een nostalgische knipoog naar het verleden, met lippotlood maak je een statement die de aandacht op je lippen vestigt. Influencers weten dat maar al te goed. Tijdens de recente Paris Fashion Week voor zomer 2025 werd er dan ook kwistig gebruik gemaakt van deze opmaaktechniek.

Jaren ’90 lip liner

Make-up trend winter 2024: lip liner. Foto Charlotte Mesman

Bruine lip liner zoals we die in de jaren ’90 zagen, is opvallend genoeg nog steeds een topper. Deze trend dook een paar jaar geleden weer op in de make-up trends en is sindsdien niet meer weggeweest. Deze klassieke combinatie maakt ook dit seizoen opnieuw furore, zoals te zien is op verschillende catwalks en in streetstyle iconen.

It-girls als Kylie Jenner en Bella Hadid werden met deze lip trend gespot. Deze schoonheden laten zien hoe effectief een goed gedefinieerde lip een hele look kan verbeteren. Ook influencer Emili Sindlev lijkt bij bruine lip liner te zweren. Zo moet wel een fan van de nineties zijn, want we spotten haar ook met een typisch jaren ’90 hair look.

Het contrast tussen de donkere omtrek en het zachtere midden creëert optisch gezien gedefinieerde en volle lippen die zowel chic als tijdloos is. Deze techniek is dan ook anti-aging en ook heel geschikt als je al wat ouder bent en je lippen definitie hebben verloren.

Roze lippen met bijpassende liner

Make-up trend winter 2024: lip liner. Foto Charlotte Mesman

Naast de trend van de bruin lippotlood, zagen we ook opvallend veel rozerode lippen, wederom in combinatie met lip liner. Influencers en fashionista’s kiezen in dit geval graag voor lippotlood in ongeveer dezelfde tint als de lippenstift. Deze lip look is zachter en klassieker dan de ’90 look met bruine lip liner die soms wel heel uitgesproken is. Zoals je ziet, kun je lipliner ook gebruiken om je lippen vorm te geven, voller te maken of – voor de lucky ones – minder vol! (In sommige culturen gelden dunne lippen als superchic!)

Texturen

Make-up trend winter 2024: bruin lippotlood. Foto Charlotte Mesman

Als het op textuur aankomt, zijn zowel matte als vochtige finishes trendy. Terwijl velen kiezen voor matte lippen voor een verfijnde uitstraling, experimenteren anderen met glanzende finishes die een jeugdige gloed toevoegen. De combinatie van lip liner met lippenstift en glans is ook nog steeds populair en ideaal om je lippen voller te laten lijken. De lip liner helpt bovendien om uitlopen van lippenstift en lip gloss tegen te gaan.

Tips

Hier zijn enkele tips voor het aanbrengen van lip liner:

Kies de juiste tint: selecteer een tint lippotlood die aansluit bij je lippenstift of die donkerder is, dit voor extra definitie.

Omlijn zorgvuldig: zorg ervoor dat de punt van je potlood scherp is zodat je nauwkeurig kunt werken. Begin met het voorzichtig omlijnen van je lippen. Gebruik korte streken om een ​​nauwkeurige lijn te creëren.

Inkleuren: voor een langdurig effect en om uitlopen tegen te gaan vul je je hele lip in met de liner voordat je lippenstift aanbrengt. Dit geldt voor als je met een lip liner en lippenstift werkt die qua kleur in dezelfde lijn liggen.

Blenden: indien gewenst, vervaag je de lip liner lichtjes om de look te verzachten voordat je je lippenstift aanbrengt.

Eindig met glans: voeg voor een extra touch (en volume!) een laagje gloss toe in het midden van je lippen om dimensie te creëren.

Bekijk onze foto’s van de Paris Fashion Week voor zomer 2025 maar eens en experimenteer met lip liner.

Klik hier voor beauty trends voor de heren op ADVERSUS