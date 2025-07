Van sportieve klassieker naar mode-icoon. Bikershorts zijn terug in de mode. Het is een coole én betaalbare modetrend voor zomer 2025.

De comeback van de bikershorts in streetstyle voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Bikershorts zijn terug in de modetrends voor zomer 2025 en hoe! Wat ooit begon als functionele fietsbroekjes in de jaren ’30, is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbaar fashion item in de streetstyle. In de jaren ’80 en ’90 zagen we de eerste grote doorbraak, toen stijliconen zoals Prinses Diana de shorts begonnen te combineren met oversized truien en sneakers. Die combinatie van comfort en coolness maakte de bikershorts destijds al razend populair.

Hoe draag je bikershorts nu?

De comeback van de bikershort. Photo courtesy of Tod’s

In 2025 zijn bikershorts allang niet meer alleen voor in de sportschool. Ze zijn een veelzijdige mode must-have geworden die je op talloze manieren kunt stylen. We zagen ze zelfs weer op de catwalks voor zomer 2025 voorbijkomen, zoals bij het Italiaanse modehuis Tod’s.

Kleur en stylingtips voor een moderne look

Hoewel zwart nog steeds de klassieker is, mag je zeker experimenteren met neutrale tinten, crèmekleuren of zelfs opvallende neonkleuren. De kunst is om de sportieve vibe van de shorts te balanceren met meer gestructureerde of statement items, zodat je er trendy uitziet zonder in sportkleding te lijken.

Stylinggids

Casual cool voor relaxte dagen

Voor een nonchalante weekendlook combineer je bikershorts met een oversized T-shirt of een cropped hoodie. Maak de outfit af met chunky sneakers of slides voor een ontspannen en moeiteloze vibe. Perfect voor een dagje boodschappen doen of een casual meet-up met vrienden.

Elevated athleisure voor een chique twist

De comeback van de bikershort. Photo courtesy of Tod’s

Wil je iets net wat gekleder? Draag je bikershorts dan met een lange blazer en een fris, wit overhemd of truitje. Kies voor heeled mules of loafers om je look direct een upgrade te geven. Ideaal voor casual kantoorlooks of een diner met vrienden. Je kunt je ook laten inspireren door de look die je op onze foto’s ziet en die wij bij Chloé spotten: bikershorts (of is het zelfs een pakje?) met een cropped jasje met pofmouwen en een romantische blouse met aangerimpelde manchetten, en verder véél goudkleurige accessoires!

Street style chic met een edgy randje

Voor een stoere, urban uitstraling draag je een denim jas of een stijlvolle trench coat over je bikershorts, gecombineerd met een graphic tee en combat boots. Deze look is perfect voor een dag in de stad of een festival, waar je comfort en stijl moeiteloos mixt.

Zomerproof en luchtig

In de warmere maanden style je bikershorts met een luchtige blouse of een tanktop en sandaaltjes of ballerina’s. Deze combinatie is ideaal voor zomerse activiteiten zoals stranddagen of picknicks, waarbij je zowel koel als fashionable blijft.

Van workout naar brunch

Omdat bikershorts hun oorsprong in de sport hebben, zijn ze perfect om makkelijk mee te schakelen van je sportsessie naar een sociale afspraak. Gooi er een lichtgewicht cardigan overheen en wissel je sneakers voor espadrilles. Zo ben je klaar voor een brunchdate of een casual borrel met vrienden.

Bikershorts: van gym naar straat

Bikershorts blijven natuurlijk ook perfect voor yoga, hardlopen of krachttraining dankzij hun comfortabele, rekbare stof die beweging makkelijk maakt. Maar op straat zijn ze nu een stijlvol statement dat moeiteloos comfort en fashion combineert. Of je nu voor een jaren ’90 look gaat of juist een minimalistische, moderne look nastreeft: bikershorts zijn terug. Comfortabel en fashionable – wat wil je nog meer?

