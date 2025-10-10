Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi

De make-up trends voor lente zomer 2026 tijdens de Paris Fashion Week spelen met rode kleuraccenten voor de ogen en mond.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
De make-up trends voor lente zomer 2026: rode accenten! Op deze foto Inne Michelmann. Foto Charlotte Mesman
De make-up trends voor lente zomer 2026: rode accenten! Op deze foto Inne Michelmann. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2026 ontdekten we een opvallende trend: de make-up looks op de catwalks voor de modellen zijn onderling steeds vaker verschillend. Dat is iets wat voorheen not done was. Toen kregen alle modellen standaard dezelfde make-up look aangemeten.

Make-up bij Issey Miyake

Een voorbeeld van ‘varianten’ op de make-up look zagen we bij het Japanse modehuis Issey Miyake, bekend van de zogenaamde Bao Bao tassen met vele kleine driehoekige of andere geometrische vlakken die met elkaar verbonden zijn.

Het modehuis had voor de catwalk show voor lente zomer 2026 gekozen voor rode kleuraccenten in de make-up van sommige modellen.

Rode lippenstift

De make-up trends voor lente zomer 2026: rode accenten! Sophia Lisboa. Foto Charlotte Mesman
De make-up trends voor lente zomer 2026: rode accenten! Sophia Lisboa. Foto Charlotte Mesman

Zo zagen we het Braziliaanse model Sophia Lisboa voorbijkomen met een natuurlijke make-up look maar met volle, knalrode lippen. Ook het Belgische model Celine Vivod had knalrode lippen met een crèmeachtige textuur. De rest van de make-up was heel simpel: mascara voor de gekrulde wimpers, een natuurlijke nauwelijks zichtbare oogschaduw op de oogleden, natuurlijk opgemaakte wenkbrauwen en weinig foundation.

De make-up trends voor lente zomer 2026: rode accenten! Op deze foto Celine Vivod. Foto Charlotte Mesman
De make-up trends voor lente zomer 2026: rode accenten! Op deze foto Celine Vivod. Foto Charlotte Mesman

Dit is een make-up look die je gemakkelijk kunt nadoen. Ga voor een klassieke rode lippenstift met een vette textuur en maak je lippen heel precies op. Met deze look leg je het accent op je lippen.

Rode eyeliner

De make-up trends voor lente zomer 2026: rode accenten! Op deze foto Inne Michelmann. Foto Charlotte Mesman
De make-up trends voor lente zomer 2026: rode accenten! Op deze foto Inne Michelmann. Foto Charlotte Mesman

Voor andere modellen, zoals het Britse model Holly Sofie Farmer en het Duits-Nederlandse model Inne Michelmann hadden de visagisten gekozen voor een metallic rode eyeliner die in een strakke lijn op het onderste ooglid was aangebracht. Ook hier gekrulde wimpers (met een wimpertang) en een lichte huidskleurige oogschaduw op de bovenste oogleden.

Metallic rode eyeliner. Op deze foto Holly Sofia Farmer. Foto Charlotte Mesman
Metallic rode eyeliner. Op deze foto Holly Sofia Farmer. Foto Charlotte Mesman

De rode eyeliner was gecombineerd met een rozige wederom crèmeachtige lippenstift en voor de rest natuurlijke make-up. Deze look oogt modern, vooral als die gecombineerd wordt met hoogblonde of gebleekte wenkbrauwen.

Met deze look leg je het accent op je ogen. Het is goed om te bedenken wat een make-up detail voor je look doet en welk deel van je gezicht je wilt accentueren.

De make-up trends voor lente zomer 2026: rode kleuraccenten Ook bij andere modeshows zagen we rode kleuraccenten, vaak in de vorm van rode monden. Rode monden in een natuurlijk opgemaakt gezicht zijn de truc om met één make-up gebaar je look te veranderen in die van een moderne Parisienne.

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

