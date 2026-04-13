Wide leg jeans zijn één van de grootste denim trends van 2026. Ontdek hoe je ze draagt. Plus praktische styling tips voor lente en zomer 2026.

Wide leg jeans 2026: zo draag je wijde spijkerbroeken.

Wide leg jeans zijn in 2026 niet zomaar een trend, maar een echte blijver. Tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen maart viel het ons op hoe vaak we wijde spijkerbroeken tegenkwamen, zowel bij het modepubliek als bij de modellen. We konden er niet omheen: wijde spijkerbroeken zijn geliefd. Opmerkelijk was ook op hoeveel verschillende manier je wide leg jeans kunt dragen. Het modepubliek gaf er een elegante twist aan, terwijl de modellen off-duty vaak voor stoere en casual looks kozen.

Hiermee raken we direct de kern: dit seizoen gaat het om gemak én stijl. De wide leg spijkerbroek combineert het beste van twee werelden: hij zit superlekker en is goed voor meerdere stijlen, van cool tot chic. In dit artikel laten we je de belangrijkste wide leg jeans modellen van 2026 zien. Ontdek ook welke wide leg jeans bij jouw figuur past en hoe je deze spijkerbroek dit seizoen het mooist kunt stylen.

1. Waarom wide leg jeans in 2026 geliefd zijn

Wide leg jeans passen perfect bij de huidige modebeweging: ze zijn prettig in het dragen, stoer en jong, maar als je wilt ook netjes en zelfs geschikt voor naar je werk. Wat dit seizoen opvalt, is de verfijning. De pasvorm is zachter, de stoffen lichter en de verhoudingen beter doordacht dan voorgaande jaren. Je kunt nog steeds voor die casual look gaan, maar als je wilt zijn er ook modellen die er duurder uitzien.

2. De belangrijkste wide leg jeans trends van 2026

Ontdek hieronder de populairste wide leg jeans trends van 2026 en hoe je ze het beste kunt dragen en stylen.

High waist wide leg jeans

De high waist wide leg jeans is flatterend. Foto ADVERSUS

De high waist wide leg jeans is dé trend van 2026 en staat bekend als het meest flatterende model. De hoge taille maakt je benen visueel langer en benadrukt je taille op een natuurlijke manier. Deze wide leg jeans is geschikt voor vrijwel elk figuur en laat zich makkelijk stylen, van casual outfits tot meer geklede looks. Style deze broek met een bruine top, een bruine riem en bruine schoenen (bruin is in!).

Low rise wide leg jeans

De low rise wide leg jeans maakt een sterke comeback en sluit perfect aan bij de jaren ’90 en Y2K trend. Dit model zit lager op de heupen en zorgt voor een relaxte, nonchalante uitstraling. Ideaal als je houdt van een coole en streetwear-geïnspireerde look. Met een wit T-shirt (of een witte tanktop) zit je altijd goed.

Barrel leg jeans

Barrel leg jeans. Foto Charlotte Mesman

De barrel leg jeans is een moderne variant binnen de wide leg jeans trend van 2026. Dit model heeft een licht afgeronde vorm en loopt smaller toe bij de enkels (barrel betekent dan ook ‘ton’). Perfect als je meer volume en een fashion-forward uitstraling aan je outfit wilt toevoegen. Zoals je ziet, kun je er ook een geklede look van maken.

Wijde spijkerbroeken in het zwart en grijs

Donkere wijde spijkerbroeken voor een geklede look. Foto Charlotte Mesman

Zwarte en grijze wide leg jeans zijn onmisbaar in 2026. Deze kleuren geven een tijdloze, chique uitstraling en zijn eenvoudig te combineren. Ze werken perfect voor zowel minimalistische outfits als meer elegante looks, waardoor ze ideaal zijn voor dagelijks gebruik én werk. Een supercombinatie is nog altijd de wide leg jeans met lange jas.

Witte wide leg jeans

Wide Leg Jeans in lichte lente- en zomerkleuren. Foto Charlotte Mesman

De witte wide leg jeans is dé must-have voor lente en zomer 2026. Deze variant zorgt voor een frisse, lichte en stijlvolle uitstraling. Witte denim oogt vaak iets chiquer, maar vraagt wel om iets meer onderhoud. Kies daarom bij voorkeur voor een stevige stof van goede kwaliteit. Ook met crèmekleurige varianten bereik je hetzelfde effect.

Light wash wide leg jeans

Lichte jeanskleuren voor een lente- of zomerlook die ook netjes ook zijn. Foto Charlotte Mesman

De light wash wide leg jeans blijft een favoriet binnen de denim trends van 2026. De lichte wassing geeft een casual en zomerse vibe, perfect voor warmere dagen. Combineer deze variant met lichte kleuren voor een lenteachtige of zomerse look.

3. Bij welk figuur past een wide leg jeans het beste?

Klein postuur: kies een high waist model met een iets kortere lengte (tot op de enkel) om je benen langer te laten lijken.

kies een high waist model met een iets kortere lengte (tot op de enkel) om je benen langer te laten lijken. Lang postuur: je kunt bijna alles dragen. Een full-length wide leg staat vaak prachtig.

je kunt bijna alles dragen. Een full-length wide leg staat vaak prachtig. Rond / appelfiguur: high waist wide leg is je beste vriend – hij camoufleert de buik en verlengt het silhouet.

high waist wide leg is je beste vriend – hij camoufleert de buik en verlengt het silhouet. Peerfiguur: wide leg jeans balanceren je heupen mooi af.

wide leg jeans balanceren je heupen mooi af. Slank / recht figuur: ga voor wat meer volume met barrel legs of een lichte flare onderaan voor meer vorm.

Belangrijke tip: Stop je top (deels) in de broek zodat je taille zichtbaar blijft. Dit voorkomt dat je silhouet te recht of te zwaar wordt.

4. Hoe style je wide leg jeans in 2026?

Casual dagelijkse look

Wide leg jeans + basic T-shirt of fijn gebreid truitje + sneakers of ballerina flats. Simpel, comfortabel en toch stijlvol.

Smart casual / kantoor

Wide leg jeans + blouse of getailleerd overhemd + loafers of lage pumps. Een blazer of vest maakt het helemaal af.

Weekend / uitgaan

Wide leg jeans + cropped top of fijn vest + statement riem + enkellaarsjes of sandalen.

Lente / zomer

Kies lichtere washings en combineer met lichte blouses, vestjes of een denim shirt. Ballerina flats en mocassins werken dit seizoen erg goed.

5. Algemene stylingtips voor wide leg jeans (zo draag je ze in 2026)

Met de juiste styling haal je het maximale uit je wide leg jeans outfit. Hieronder vind je de belangrijkste tips om wide leg jeans in 2026 flatterend en stijlvol te dragen.

French ’tuck’. Foto ADVERSUS

Stop je top (deels) in de broek om je taille te accentueren en je silhouet vorm te geven (French ‘tuck’)

Let goed op de lengte van je wide leg jeans: laat de broek over je schoenen vallen voor een coole look, maar voor langere benen kies je voor een broek die op je schoenen of net een stukje enkel boven je enkel valt

Ga voor een stoere riem om je taille extra te benadrukken en je outfit meer structuur te geven

Zorg ervoor dat je schoenen onder je broekspijpen uitkomen zoals schoenen met puntige neuzen of chunky sneakers (om je benen optisch langer te laten lijken)

Vermijd te volumineuze tops en zorg voor balans tussen boven- en onderkant

Werk met contrast in je outfit door een strakke, aansluitende of cropped top te combineren met een wijde broek

Kies voor slimme laagjes (zoals een blazer of open blouse), maar zorg ervoor dat je basistop altijd mooi en slank afkleedt

Zorg dat je taille zichtbaar blijft, vooral bij high waist wide leg jeans

Vermijd te lange of te korte broekspijpen – de juiste lengte maakt je outfit direct stijlvoller en chiquer

Gebruik accessoires zoals een riem of tas op taillehoogte om je look meer vorm en balans te geven

Let op de stof van je jeans: stuggere denim oogt formeler, terwijl soepele stoffen juist een casual uitstraling geven

Ga voor een ton-sur-ton of monochrome outfit om je silhouet optisch te verlengen

Draag een denim top op je wijde spijkerbroek voor een up-to-date look. Wil je hier meer over lezen, ga dan naar ons artikel Ook in de modetrends voor lente zomer 2026 is total denim te vinden

Kies jassen die je silhouet versterken, zoals een kort jasje of een lange jas

Vermijd jassen die precies op de heup eindigen, omdat dit je figuur breder kan laten lijken

FAQ over wide leg jeans

Past wide leg jeans bij kleine vrouwen? Ja, kies een high waist model met een kortere lengte (tot op de enkel) om je benen langer te laten lijken. Je kunt de broekspijpen ook omslaan, iets wat dit jaar in de mode is. Hoe voorkom je dat wide leg jeans je benen korter maken? Kies voor een high waist model en combineer deze met schoenen die je beenlijn verlengen, zoals ballerina’s of puntige loafers/enkellaarsjes. Welke schoenen passen bij wide leg jeans in 2026? Ballerina flats, loafers, lage pumps, enkellaarsjes (ook met halfhoge of schuine hak) en chunky sneakers werken allemaal goed onder wide leg jeans. Hoe draag je wide leg jeans als je een buikje hebt? Kies voor een high waist wide leg jeans met een stevige stof. Deze ondersteunt de buik en zorgt voor een mooi, vloeiend silhouet. Combineer met een top die je (deels) instopt om je taille te accentueren. Kun je wide leg jeans ook netjes of zakelijk dragen? Ja, combineer wide leg jeans met een blouse, blazer en nette schoenen zoals loafers of pumps. Donkere kleuren zoals zwart, grijs of donkerblauw ogen extra chic en geschikt voor een zakelijke look.



















