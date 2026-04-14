Regencycore 2026: de romantische woontrend die nu overal terugkomt

Regencycore is in 2026 uitgegroeid tot één van de opvallendste woontrends van het moment. Na jaren van koel, strak minimalisme omarmen we weer romantiek, zachtheid en een vleugje nostalgie in ons interieur. Met aaibare stoffen, sierlijke vormen, rijke texturen en details met een verhaal brengt deze trend warmte en persoonlijkheid terug in huis. In dit artikel laten we zien hoe je Regencycore op een moderne, hedendaagse manier toepast – zonder dat het ouderwets of overdreven wordt.

Wat is Regencycore?

Regencycore is een interieurstijl die – zoals gezegd – zijn oorsprong vindt in de Regency-periode (begin 19e eeuw). Nu, in 2026, stoffen we deze stijl af en geven we er een eigentijdse twist aan. Denk aan rijke materialen (fluweel, brokaat, zijde, satijn), verfijnde details en een romantische sfeer, zonder dat het zwaar of ouderwets wordt.

Het draait om balans: klassieke invloeden gecombineerd met moderne elementen. Geen stijve museumachtige kamers, maar een warm en uitnodigend interieur waarin geschiedenis en hedendaags design samenkomen.

Deze woontrend sluit perfect aan bij de bredere interieurtrends van 2026, waarin persoonlijkheid, comfort en gelaagdheid centraal staan.

Waarom romantisch wonen juist nú zo populair is

De opkomst van Regencycore en nostalgisch wonen komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Na jaren van strakke lijnen en neutrale interieurs groeit de behoefte aan zachtheid en warmte. Diezelfde ‘zachtheid’ die we ook in de kapseltrends en de mode tegenkomen.

In een wereld die steeds sneller en digitaler wordt, zoeken we thuis naar rust en geborgenheid. Een romantisch interieur speelt daarop in. Het voelt als een veilige, knusse cocon, een warm holletje waar je kunt ontsnappen aan de drukte van alledag.

Daarnaast speelt cultuur een rol. Historische series en films hebben klassieke interieurs opnieuw aantrekkelijk gemaakt. Maar waar het vroeger vooral decor was, vertalen we die sfeer nu naar onze eigen woonruimtes op een moderne, toegankelijke manier.

Zo herken je de romantische woontrend van 2026

Wil je met deze interieurtrend aan de slag, let dan op deze dingen:

Kies je kleuren zacht en warm, met tinten zoals poederroze, crème, saliegroen en taupe. Combineer ze met diepere kleuren zoals bordeaux, aubergine of chocoladebruin voor een spannend contrast. Dit zorgt voor een rijk en gelaagd kleurenpalet.

Materialen spelen, zoals we al zeiden, een belangrijke rol. Denk aan fluweel, zijde maar ook linnen, hout en marmer. Ze geven een interieur diepgang en zorgen voor een gevoel van luxe zonder dat het afstandelijk wordt.

Ook vormen veranderen. Strakke lijnen maken plaats voor ronde, sierlijke silhouetten (je stoten aan scherpe hoeken is in deze interieurs verleden!). Meubels ogen zachter – de lijnen zijn vloeiend – en eleganter, met details die doen denken aan klassieke ontwerpen.

Wat deze stijl bijzonder maakt, is de mix van oud en nieuw. Een moderne bank kan moeiteloos gecombineerd worden met een vintage kast of een klassieke spiegel. Juist die combinatie geeft karakter aan een ruimte en maakt je huis persoonlijk.

Must-have items voor een romantisch interieur

Wil je de woontrend van 2026 omarmen, dan hoef je echt niet meteen het hele huis te verbouwen. Met een paar goed gekozen items kom je al een heel eind.

Een grote spiegel met een klassieke lijst kan een ruimte direct meer uitstraling geven. Lange gordijnen die tot op de grond vallen zorgen voor een geborgen maar ook luxe sfeer en maken een kamer optisch hoger. Kaarsen en kandelaars brengen warmte en zacht licht, vooral in de avonduren. Draai ook wat zwakkere lampjes in je schemerlampen.

Vintage meubels of accessoires zijn onmisbaar in de Regencycore trend. Denk aan een antieke kast, een houten bijzettafel of een servies met een verhaal. Bloemenprints in kussens of een tafelkleed versterken het romantische gevoel zonder dat het te zwaar wordt. Wil je de mood nog verder doortrekken dan kun je denken aan kroonluchters, de kristallen wijnglazen van oma en misschien zelfs een bloemetjesbehang.

Zo pas je Regencycore toe zonder dat het te druk wordt

Een romantisch interieur hoeft niet overdreven of vol te zijn. Juist door het rustig op te bouwen blijft het stijlvol en modern.

Begin met een neutrale basis en voeg daar laag voor laag elementen aan toe. Kies bijvoorbeeld één statementstuk, zoals een opvallende spiegel of een set gordijnen, en bouw daar omheen verder.

Combineer klassieke items met moderne meubels om het geheel in balans te houden. Een strakke bank met sierlijke kussens of een minimalistische tafel met vintage accessoires werkt vaak verrassend goed.

Door te spelen met textuur en materialen ontstaat vanzelf die rijke, gelaagde uitstraling waar deze trend om draait.

De woontrend van 2026: een huis met gevoel

Romantisch wonen en Regencycore laten zien waar interieurdesign in 2026 echt om draait: niet om perfectie, maar om beleving. Huizen worden persoonlijker, zachter en rijker in detail.

Het gaat niet langer om het volgen van regels of trends, maar om het creëren van een plek waar je je goed, veilig en geborgen voelt. Een huis dat warmte uitstraalt, waarin materialen leven en waarin elk detail bijdraagt aan sfeer en comfort. Een thuis dat jouw verhaal vertelt.

Of je nu kiest voor een paar romantische accenten of volledig voor deze stijl gaat, één ding is zeker: in 2026 mag je huis weer voelen als een droom.