Jeans trends 2026: deze modellen en stylingtrucs zie je nu overal. Foto Charlotte Mesman

Denim is in 2026 allesbehalve basic en de jeans trends lopen sterker uiteen dan ooit. Op de catwalks en in de streetstyle tijdens de Fashion Weeks van afgelopen februari en maart zagen we spijkerbroeken in verrassend nieuwe vormen: van ronde barrel modellen tot wide leg jeans met nonchalante, extra lange pijpen die over je schoenen vallen. Sommige modellen ogen uitgesproken en relaxed, terwijl andere juist een strakkere, verzorgde uitstraling hebben.

Van barrel jeans tot high rise en wide leg. Modellen in spijkerbroek tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Misschien heb je het zelf ook al gemerkt: de keuze is groter dan ooit en nodigt uit om je modelook een update te geven. Een nieuwe jeans is nog altijd een van de makkelijkste manieren om je look direct actueler te maken.

In dit artikel ontdek je de belangrijkste jeans trends van 2026, welke spijkerbroeken je overal gaat zien én hoe je ze draagt. Van barrel spijkerbroek tot puddle en de comeback van slim fit – dit zijn de looks die ertoe doen.

Barrel jeans: het nieuwe silhouet

De barrel spijkerbroek valt op door zijn ronde, iets opgeblazen vorm bij de benen (barrel betekent ‘ton’ en dat is precies de vorm van deze broek). Dit silhouet voelt vernieuwend en geeft je outfit direct een fashion-forward uitstraling.

De spijkerbroek is meestal mid- of high-rise, strak bij de taille en heupen, en bolt daarna mooi uit om vervolgens weer iets smaller te worden bij de enkels.

Het barrel-model is ideaal als je wilt experimenteren zonder dat het te uitgesproken wordt. Combineer deze broek met een strakke top of een cropped jasje om de vorm te benadrukken, of juist met een oversized blouse voor opvallend contrast. In 2026 zie je dit model in alle kleuren: van klassiek indigo tot zachte aardetinten.

Slim fit jeans maken een comeback

Slim fit jeans bij Dior. Photo courtesy of Dior

Na jaren van wijde modellen zien we ook weer strakkere spijkerbroeken terug op de catwalk, onder andere bij Celine en Dior. Deze nieuwe slim fit is minder strak dan de skinny jeans van vroeger, maar wel veel slanker dan we de laatste seizoenen gewend zijn geweest.

Denk aan cigarette of slim-straight spijkerbroeken: ze verlengen je silhouet, maar blijven comfortabel in het dragen.

Voor een eigentijdse look combineer je ze juist met iets losser bovenop: een oversized blazer, een mooie trui of een ruimvallende blouse. Zo blijft het geheel in balans.

Denim on denim blijft

Denim-on-denim. Een total denim look. Foto Charlotte Mesman

De total denim look (ook wel Canadian tuxedo) blijft een sterke trend in 2026. Door verschillende wassingen of tinten te combineren krijgt deze look een moderne twist.

Speel met contrast: een donkere spijkerbroek met een lichtere denim blouse, of vice versa. Voor meer rust in je look ga je voor dezelfde wassingen.

Wassingen: van clean tot vintage en verwassen

Aardetinten zoals khaki, bruin en steengrijs zijn sterk in opkomst. Foto Charlotte Mesman

In 2026 draait het – zoals je al merkt – niet alleen om de pasvorm, maar ook om de kleur en wassing van je spijkerbroek. Van diepe indigo tinten tot verwassen, vintage-achtige finishes (zelfs scheuren en gaten komen weer terug): contrast en textuur spelen een grote rol.

Donkere wassingen: chique en netjes (kantoor-proof)

Lichtere, gedragen looks: casual en stoer

Aardetinten zoals khaki, bruin en steengrijs zijn sterk in opkomst

Zwarte jeans blijven

Kies je wassing op basis van de gelegenheid: donker voor een geklede look, lichter voor in het weekend of vrije tijd.

Wide leg jeans domineren nog steeds

Wide leg jeans met vintage vibe. Foto Charlotte Mesman

De wide leg spijkerbroek blijft een van de belangrijkste modellen. De losse pasvorm zorgt voor comfort en beweging en past perfect binnen de huidige trend van relaxed maar intentional denim.

Wide leg spijkerbroeken werken goed in zowel high- als mid-rise varianten en laten zich makkelijk stylen voor bijna elke gelegenheid. Combineer ze met een tucked-in top voor een langere beenillusie of met sneakers voor een casual vibe.

Voor nog meer volume zijn er dit jaar ook (weer) baggy jeans, vaak met cargo details.

Extra lange jeans: nonchalant en uitgesproken

Extra lange jeans met flared pijpen. Foto Charlotte Mesman

Een van de opvallendste microtrends is de extra lange spijkerbroek die over de schoenen valt. Dit geeft je look een relaxte, bijna nonchalante uitstraling. De stof hoopt zich op rond de enkels als een waterplas – vandaar de naam puddle jeans.

Deze extra lange spijkerbroek creëert een ononderbroken verticale lijn die je benen optisch langer en slanker laat lijken. Dit model werkt vooral goed bij wide-leg, straight-leg of flared modellen, zeker in combinatie met een high-rise taille.

Extra stylingtrucs die je look direct een 2026 vibe meegeven

Balans is key: combineer volume (wide leg of barrel spijkerbroek) met strakkere bovenkleding en vice versa

combineer volume (wide leg of barrel spijkerbroek) met strakkere bovenkleding en vice versa Schoenen maken het af: van moderne ballerina’s en mocassins tot chunky sneakers voor contrast. Ook chunky veterschoenen, enkellaarsjes en laarzen met schuine hak doen het dit jaar goed.

van moderne ballerina’s en mocassins tot chunky sneakers voor contrast. Ook chunky veterschoenen, enkellaarsjes en laarzen met schuine hak doen het dit jaar goed. Laagjes en accessoires: een blazer, een brede riem of een (designer) tas tillen een simpele spijkerbroek-outfit naar een hoger niveau

een blazer, een brede riem of een (designer) tas tillen een simpele spijkerbroek-outfit naar een hoger niveau Imperfectie mag: een lichte rafeling of puddle-effect hoort bij de nonchalante vibe van dit jaar

Welke spijkerbroek past bij jouw figuur?

Het mooie aan 2026 is dat er niet één juiste keuze is. Het draait om balans en gevoel.

Petite: high-rise wide leg of extra lange spijkerbroek met hoge taille voor extra lengte

high-rise wide leg of extra lange spijkerbroek met hoge taille voor extra lengte Lang: puddle jeans of barrel modellen voor volume zonder te overheersen

puddle jeans of barrel modellen voor volume zonder te overheersen Curvy: mid- of high-rise slim-straight of tailored wide leg spijkerbroek voor een flatterend effect

Probeer verschillende tailles en wassingen uit – in 2026 draait alles om persoonlijke balans tussen comfort en stijl.

Tot slot

Kies een witte spijkerbroek voor een lenteachtig of zomers gevoel. Foto Charlotte Mesman

De spijkerbroek blijft in 2026 een must-have (ook meer dan één!). Of je nu kiest voor de ronde barrel spijkerbroek, de klassieke wide leg, de terugkerende slim fit of de nonchalante extra lange variant: het gaat om hoe jij je erin voelt.

