Dit korte krullende pixie kapsel van model Penelope Ternes is supercool. Bij The Row. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week in maart 2026 trok het Duitse model Penelope Ternes alle aandacht met haar charmante korte krullen pixie. Het is zo’n kapsel waar wij altijd hair envy van krijgen! Je zou toch direct een afspraak bij de kapper maken (zeker als je van jezelf krullen hebt). Laten we het kapsel even analyseren.

De pixie coupe en textuur

Dit korte krullende pixie kapsel van model Penelope Ternes is supercool. Bij Celine. Foto Charlotte Mesman

Penelope’s haar is geknipt in een compact pixie kapsel met een natuurlijke textuur en beweging. De zijkanten en achterkant zijn kort, terwijl de kruin en bovenlagen net genoeg lengte hebben voor wat volume en veerkracht.

De vorm is rond en omlijst het gezicht, met lengtes tot halverwege het oor. De coupe is zacht en lichtjes rond bij de slapen en kaaklijn. Er zijn geen harde lijnen of een zware pony; in plaats daarvan loopt een vloeiende fringe moeiteloos over in het natuurlijke krulpatroon.

Alles in dit kapsel is natuurlijk. De haarkleur is donkerblond – bij bepaald licht mediumbruin – en ook de krullende textuur die in de categorie 2B–3A van de krultypen valt. De krullen zijn losjes en mooi gedefinieerd, met een natuurlijke glans en scheiding.

De styling voor beide shows – Celine en The Row – is bewust nonchalant. De aanzet is met een diffuser bewerkt voor extra volume; de definitie lijkt van een lichte krulcrème of zeezoutspray te komen.

Het resultaat is een matte tot semi-matte finish met natuurlijke beweging. De look balanceert perfect tussen androgyn en vrouwelijk en versterkt Penelope’s scherpe jukbeenderen en groenblauwe ogen. Het geheel oogt low-maintenance, maar met een uitgesproken high-fashion randje: stoer, een tikje rebels en karaktervol.

Haar kenmerkende sleek & chic looks

Zoals gezegd, vinden wij deze krullende haarcoupe van Penelope supercool. Maar op de catwalk en in campagnes worden haar krullen vaak totaal anders gestyled, zelfs weg gestyled. In reclamebeelden voor grote modehuizen en in editorials zien we haar vaak met strakke, gepolijst kapsels.

Voor merken als Gucci, Bottega Veneta en Chanel Haute Couture transformeerden topstylisten haar haar tot gladde, gestructureerde looks: strak naar achteren gekamd, met een hoogglanzende finish en perfect gecontroleerde lijnen. Deze esthetiek benadrukt kracht, structuur en tijdloze glamour. Het verlengt haar silhouet en sluit perfect aan bij minimalistische of couture-geïnspireerde styling.

Aan de ene kant laten deze verschillende looks zien hoeveel kanten je met deze pixie op kunt. Aan de andere kant is de pixie met zijn natuurlijke textuur, in tegenstelling tot de gladde glamour lookjes – heel verfrissend.

Voor wie werkt deze korte krullende pixie?

Deze coupe is bijzonder flatterend voor vrouwen met een sterke botstructuur en gedefinieerde gelaatstrekken. De stijl verlegt de aandacht naar de ogen en jukbeenderen en geeft het gezicht direct een frisse, edgy lift.

De pixie komt het best tot zijn recht bij ovale, hartvormige of vierkante gezichtsvormen, waarbij de ronde vorm van de coupe de gezichtstrekken verzacht. Qua haartype werkt de look het mooist bij natuurlijk golvend of krullend haar, waarbij vooral fijn tot medium haar profiteert van het extra volume bij de aanzet.

Ook praktisch gezien is deze coupe aantrekkelijk. Met slechts een beetje haarproduct kneed je je haar in model. Er hoeft geen föhn aan te pas te komen; dit korte kapsel droogt snel en mooi aan de lucht op.

Daarnaast vraagt deze look om een zelfverzekerde houding. Hij past bij vrouwen die niet bang zijn voor een androgyne twist en graag een statement maken.

