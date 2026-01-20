De hydro bob is meer dan een kapsel. Het is een statement. Deze look is boyish maar ook sexy en past precies in de haartrends voor 2026.

De hydro bob: het korte ‘natte’ kapsel dat 2026 verovert. Foto Charlotte Mesman

De hydro bob is één van de coolste korte kapsels van dit moment. Het ziet eruit alsof je haar nat is, maar het is super stijlvol. Soms wordt dit kapsel ook wel ‘boy bob’ genoemd, omdat het een stoere, jongensachtige look heeft, maar dan wel met een chique uitstraling. We vertellen je meer over deze trend: waarom de hydro bob in 2026 populair is, voor wie het geschikt is en hoe je het thuis kunt maken.

Zo ziet de hydro bob eruit

De hydro bob is een korte bob met een finish die er bijna nat uitziet. De lengte komt meestal tot net onder je kin of kaaklijn. Het haar is vaak recht en bot afgeknipt, met weinig lagen, zodat het plat tegen je hoofd ligt. Ook de styling is van belang. Voor een hydro bob breng je (korte) haar strak naar achteren, zonder volume bovenop. Je gebruikt producten zoals gel of shine serum om die ‘wet look’ te krijgen. Het resultaat? Een glad, shiny kapsel dat eruitziet alsof je net uit de douche komt.

Let op: juist de achterkant van dit kapsel is spannend! Een paar haarplukjes, een blote nek en een zwoele twist in de korte haarlokken.

Omdat het haar kort is, kun je met extreme haarkleuren spelen, zonder je haar al te veel te schaden. Zo is de hydro bob op onze streetstyle foto’s bleek platinablond. Deze tint maakt het bob kapsel extra modern (zie ook de gebleekte wenkbrauwen!).

Deze hair look is niet nieuw, maar nu super actueel. Het is een mix van klassiek en edgy. De hydro bob benadrukt je nek en oren, wat het elegant maakt. Met een lichte blouse zoals op de foto, krijgt deze look een vintage vibe.

Hoe de hydro bob past in de haartrends van 2026

Naar verwachting gaan we de hydro bob in 2026 volop zien. De natte finish past in het kader van de wet look haartrend die we op vele catwalks voor lente zomer 2026 tegenkwamen. De wet look is hot!

Verder is de hydro bob ongetwijfeld ook een reactie op minimalisme dat al seizoenen lang de haartrends domineert. Celebs en influencers kiezen steeds vaker voor bold looks die kracht uitstralen. Dit kapsel laat zich bovendien goed combineren met ‘power dressing’: oversized blazers, grote stropdassen of vintage bont. Het is als een vrouwelijke versie van een strakke mannenlook, vandaar de naam ‘boy bob’ soms.

De hydro bob van 2026 is strakker en moderner dan de flipped bob uit de jaren ’60. Toentertijd werd het haar met punten naar buiten gestyled. Voor de hydro bob van nu wordt het haar in zijn geheel achteren gebracht, waardoor je die editorial en high-fashion feeling krijgt. Het gaat om attitude: ‘Kijk naar mij!’ Het past bij een tijd waarin we méér willen dan quiet luxury.

Wie kan een hydro bob hebben?

De hydro bob werkt het best bij een ovaal of hoekig gezicht. Het laat je jukbeenderen en kaaklijn mooi uitkomen. Als je fijn tot normaal haar hebt, is het makkelijk stylen. Steil haar of haar met een lichte slag maak je met een wet look haarproduct snel glad. Heb je dik, krullend of pluizig haar dan zul je meer product nodig hebben, en misschien een föhn of steiltang.

Goed om te weten: de hydro bob is een stoer kapsel, dus geschikt voor wie durft. Het geeft je die corporate-sexy vibe, alsof je net een meeting hebt geleid of van een modeshow komt.

Hoe je de hydro bob thuis nadoet

Wil je de hydro bob proberen? Het is niet moeilijk! Volg dit stappenplan:

Was je haar en droog het met een handdoek tot het vochtig is.

Breng een flinke hoeveelheid gel of een mix van gel en shine serum aan, van wortels tot punten.

Kam het strak naar achteren met een fijne kam. Je kunt kiezen voor een middenscheiding zoals op de foto’s maar ook een zijscheiding is prima.

Doe het achter je oren; blote oren zijn sexy en vrouwelijk.

Geef je haar achter op je hoofd een mooie twist. Juist die achterkant is je sterke punt, een verrassing. Van voren lijkt het alsof je lang haar hebt, maar van achteren is het gestyled in een zwoele twist.

Föhn het met koude lucht of laat het drogen.

Gebruik een shine spray of olie voor die extra glans.

Oefen een paar keer, en je hebt die hydro bob-look in no time. De hydro bob is meer dan een kapsel; het is een statement. Of je het nu boy bob noemt of niet, het is trendy en makkelijk. Probeer het uit en voel je powerful in 2026!

