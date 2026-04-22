Deze 5 pixie cuts voor 2026 zijn allemaal even mooi. Nederlands topmodel Ilya Vermeulen. Foto Charlotte Mesman

2026 is hét jaar van de pixie cuts. Dit korte kapsel dat begon als een klassieker groeide uit tot één van de meest trendy kapsels en is stoerder maar ook zachter dan ooit. Of je nu voor een ultra-korte crop gaat of een speelse textured variant met volume kiest – de pixie is terug in opvallend vernieuwende versies. Het is één van de grote favorieten in de haartrends van 2026.

Dit korte kapsel geeft je pit en zelfvertrouwen, doet je gezicht mooi uitkomen en laat zich, ondanks de korte haarlengte, op verschillende manieren knippen en stylen.. Geen wonder dat we het overal zien: in de salons, op straat, op de catwalks en in de magazines. Ontdek de vijf mooiste pixie cuts van dit moment.

Wat is een pixie cut eigenlijk?

Maar eerst even de basics. Een pixie cut is een kort kapsel waarbij de zijkanten en achterkant kort zijn geknipt, terwijl het haar bovenop iets langer blijft voor textuur en volume. Dit kapsel geeft een speelse, elfachtige maar ook jongensachtige uitstraling. Het is een van de meest ondeugende haarsnitten die je kunt bedenken. Tegelijk is het super low-maintenance en straalt het een chique, zelfverzekerde elegantie uit. Het fijne is dat je het ook heel gemakkelijk stylet.

De pixie cut werd iconisch dankzij Audrey Hepburn. In de film Roman Holiday (1953) droeg ze een voor die tijd opvallend kort en fris kapsel dat perfect paste bij haar jeugdige, onafhankelijke personage. Haar look groeide uit tot een wereldwijd symbool van moderne vrouwelijkheid in de jaren ‘50 en inspireerde talloze vrouwen om hetzelfde te durven.

Een andere iconische pixie cut is die van Twiggi in de jaren ’60.Haar korte, speelse pixie paste perfect bij de mod-trend en maakte haar hét gezicht van de swinging sixties. En laten we het korte kapsel van Mia Farrow in Rosemary’s Baby (1968) niet vergeten. Haar extreem korte pixie werd een dramatisch statement en blijft een van de meest memorabele korte kapsels ooit (onze favoriet!). Jean Seberg in Breathless (1960) daarentegen werd met haar rebelse, ultrakorte pixie een icoon van de nouvelle vague en straalde een koele, onafhankelijke vibe uit.

De vijf mooiste pixie cuts van 2026

De klassieke strakke pixie met rechte pony. Foto Charlotte Mesman

1. De klassieke strakke pixie met rechte fringe

Deze strakke pixie met een rechte, volle fringe is tijdloos maar toch modern. Het haar is netjes geknipt en de pony valt precies tot aan de wenkbrauwen.

Voor wie? Ovaal en hartvormig gezicht

Styling-tip: Een beetje pomade of wax voor een nette finish

2. De textured messy wet-look pixie

De textured messy wet-look pixie. Foto Charlotte Mesman

Meer volume, meer beweging en een coole ‘net-uit-bed’ uitstraling. Deze wet-look pixie heeft veel textuur en valt speels in het gezicht. Niet alleen de snit, maar ook de textuur maakt dit kapsel interessant. Dwing het in model met overdreven hoeveelheden haarproduct.

Voor wie? Bijna elk gezicht

Styling-tip: Scrunch met zeezoutspray, gel of greasy wax

3. De ultra-korte crop pixie met attitude

De ultra-korte crop pixie met attitude. Foto Charlotte Mesman

Bijna 'buzzed' aan de zijkanten, kort bovenop en met een rechte, rommelige micro-fringe. Deze variant is super kort en straalt pure zelfverzekerdheid uit.

Voor wie? Voor wie durft

Styling-tip: Matte wax of natuurlijk laten drogen

4. De boyish ultra-short pixie crop

De boyish ultra-short pixie crop. Op deze foto: Nederlands topmodel Ilya Vermeulen. Foto Charlotte Mesman

Nog korter en strakker (en gewaagder) dan de vorige, dit kapsel van Nederlands topmodel Ilya Vermeulen. Strakke lijnen, minimalistisch en high-fashion – precies het soort look dat we ook terugzien in runway-geïnspireerde boyish kapsels. Maar ook met een knipoog naar de Edgar cut voor de heren (waar wij zo niet gecharmeerd van zijn).

Voor wie? Vierkant of ovaal gezicht

Styling-tip: Lichte texturizer

5. De soft textured pixie met curtain bangs

De soft textured pixie met curtain bangs. Foto Charlotte Mesman

Zachtere lijnen, meer volume bovenop en speelse curtain bangs die het gezicht omlijsten. Deze variant is 'draagbaar' en sluit mooi aan bij de comeback van langere pony's.

Voor wie? Rond of lang gezicht

Styling-tip: Natuurlijk drogen voor zachte beweging

Welke pixie past bij jouw gezichtsvorm?

De juiste variant kiezen hangt sterk af van je gezichtsvorm.

Hier zijn een aantal vuistregels voor de pixie:

Ovaal: bijna alles kan

Rond: ga voor volume bovenop

Vierkant: verzacht je gelaatstrekken met een zachte textuur

Hartvormig: een pony werkt goed

Lang: ga voor meer volume in de breedte

Overleg verder met je kapper en vergeet niet om foto’s mee te nemen van de pixie cuts die jou aanspreken.

Hoe style je een pixie cut in 2026?

De trend dit jaar: textuur en zachtheid. Dit is de leidraad voor alle kapsels (snitten) maar ook styling voor 2026. Met deze haarproducten creëer je mooie, eigentijdse hair looks.

Wet-look met gel of crème

Messy met zeezoutspray

Slicked back met pomade

Natuurlijk met alleen wat moisturizer voor een gezonde look

Deze producten sluit aan bij de actuele styling trends waarin haarproducten gezien mogen worden, en soms zelfs greasy mogen zijn.

Onderhoud en groeifase: wat je moet weten

Een pixie vraagt om een kappersbezoek elke 4–6 weken. De groeifase kan even wennen zijn, maar met een beetje styling kom je er makkelijk doorheen. Zo’n kort kapsel lijkt misschien een sprong in het diepe, maar veel kappers krijgen achteraf vaak te horen: ‘Waarom heb ik dit niet eerder gedaan?’

Overigens is de pixie cut natuurlijk niet het enige korte kapsel voor 2026. Vind je de stap te groot, dan zijn er ook andere kapsels die net iets langer en vrouwelijker zijn en misschien beter bij jou passen. In ons artikel Korte kapsels dames 2026: de mooiste haartrends en stijlen ontdek je welke korte haartrends dit jaar nog meer populair zijn.

