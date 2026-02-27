Dit is dé modetrend voor 2026: lingerie als outerwear. Foto Charlotte Mesman

Fashion addicts weten het vast: lingerie mag (weer) gezien worden. Het is een trend die we de afgelopen seizoenen al zagen, met Dolce & Gabbana als koploper. Ben je een fan van bodysuits en slip dresses, dan zit je dus goed. Ook komende zomer en zelfs volgende winter blijft de lingerietrend van kracht. Dat bewezen de catwalks van de afgelopen dagen in Milaan. Zelfs modehuizen als Ferragamo en Roberto Cavalli kwamen met doorzichtige, zwartkanten rokken en bodysuits.

Vrouwelijker

De lingerie-als-outerwear trend laat zich gemakkelijk verklaren. Enerzijds zien we hier invloeden van de jaren ’90, die de mode blijven inspireren. Anderzijds is de mode de afgelopen seizoenen veel vrouwelijker geworden. De athleisure-trend – joggingpakken, sneakers, Uggs te allen tijde – laten we een beetje achter ons. De officecore trend, met zijn kokerrokken en pumps, heeft één en ander losgemaakt. Het mag allemaal weer wat verleidelijker.

De lingerie als outerwear trend is een evolutie die doorloopt van eerdere seizoenen, met invloeden uit de jaren ’90, en nu volop te vinden is op de runway en in het straatbeeld.

Slip dresses

Neem nu de slip dress. Daar kunnen we maar geen afscheid van nemen. Wij niet, maar ook de modeontwerpers niet. Die komen met steeds fraaiere modellen. Denk maar eens aan al die asymmetrische jurken en tops, die zich ook heel mooi over broeken laten dragen.

Hoe draag je het?

In de grote warenhuizen maar ook in het straatbeeld komen we slip dresses, satijnen rokken en lingerietopjes met kanten randjes volop tegen. Je kunt lingerie op allerlei manieren in je outfit verwerken en hoeft er niet mee te wachten tot het zomer is.

Op onze streetstyle foto’s zie je een aantal combinaties, maar er zijn er nog veel meer te bedenken:

Draag een satijnen midi-rok met hoge laarzen onder een mooie trui

Draag je een kort onderjurkje met kant onder een dikke trui voor een speels contrast

Draag een asymmetrische top met kanten rand onder een kasjmieren of klassieke trui en op een geklede wijde broek

Rol een midi-rok op in je middel, houd de rok op met een ceintuur en combineer het geheel met supervrouwelijke zwarte panty’s, pumps en een strak truitje.

Andere mode-ideeën:

Draag een kanten body die gewoonlijk bedoeld is voor de slaapkamer onder een blazer.

Ga voor een doorzichtige kanten rok met daaronder zwarte panty’s en daarop een top met zwarte blazer (zó Dolce & Gabbana).

Het zijn maar voorbeelden voor mode-inspiratie. Creëer jouw eigen looks.

