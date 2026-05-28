Trench coats trends zomer 2026: elegant en chiquer dan ooit. Foto Charlotte Mesman

De trench coat beleeft een van zijn sterkste modemomenten in jaren. Tijdens de fashion weeks in New York, Londen, Milaan en Parijs werd meteen duidelijk dat de trench coat voor lente zomer 2026 veel meer is dan een praktische tussenjas. Dit seizoen verandert deze ‘militair geïnspireerde’ regenjas in een echt fashion statement: lang, gestructureerd en oneindig chic.

Superchique lichte trench coat over lange witte rok met witte pumps met kitten heels. Foto Charlotte Mesman

In de streetstyle bij de Fashion Weeks viel ons één silhouet telkens opnieuw op: de lange trench coat in off white, crème of donkerblauw, gedragen met witte of beige hakken voor een elegante quiet luxury uitstraling. Het soort look dat perfect werkt voor een bruiloft, een andere feestelijke gelegenheid, een zomeravond in de stad of gewoon een stijlvolle dag waarop je moeiteloos chic wilt ogen.

De trench coats voor lente zomer 2026 zijn rijk aan details. Foto Charlotte Mesman

Tegelijk zagen we ook een meer relaxte interpretatie van deze trend. Een oversized trench coat zonder ceintuur, gecombineerd met Converse All Stars en losse basics, gaf de klassieke jas plots een moderne coolness. Dat contrast tussen tailoring en casual styling maakt de trench coat in 2026 moderner dan ooit.

Op de catwalk: van heritage tot moderne sculptuur

Op de catwalks voor lente zomer 2026 kreeg de trench coat een opvallende upgrade. Modehuizen grepen terug naar het iconische DNA van de klassieke trench, maar voegden daar modernere proporties en luxueuze details aan toe.

Bij Burberry – nog altijd hét trench coat-huis bij uitstek – zagen we zowel lange, elegante modellen als kortere A-lijnversies in waxed cotton en zachte suèdetinten voorbijkomen. De klassieke Britse trench voelde plots jonger, speelser en fashion forward aan zonder zijn tijdloze karakter te verliezen.

Ook in Milaan was de trench coat overal aanwezig. Bottega Veneta presenteerde stoere leren varianten met architecturale volumes en verfijnde details, terwijl Ferragamo koos voor minimalistische, gelaagde silhouetten in taupe en diepzwart.

Bij The Attico zagen we dan weer cropped trench coats met een scherpe, sexy attitude: korter, glamourous en perfect afgestemd op een jongere generatie modeliefhebbers. De trench coat was in de zomercollectie van The Attico duidelijk één van de belangrijkste items. Dat bewees het feit dat de show in Parijs met een statement trench werd geopend. De jas had grote gestructureerde schouders, had een ongewone lengte van net boven de knie en een verlaagde taille.

Een doorzichtige trench coat op de catwalk van Saint Laurent lente zomer 2026. Photo courtesy of Saint Laurent

Saint Laurent bracht ultralichte versies met funnel necks in licht gekleurde, doorzichtige stoffen die bijna aanvoelden als avondkleding. Dat bewijst meteen hoeveel gedaantes de trench coat kan aannemen: deze klassieker balanceert tegenwoordig tussen praktische outerwear en pure luxe.

Wat opviel op vrijwel alle catwalks, was de focus op structuur. Brede schouders, hoge kragen, uitgesproken revers en sterke tailoring geven de trench coat in 2026 een krachtige uitstraling. Zelfs oversized modellen behouden een zekere elegantie dankzij die architecturale lijnen.

De trench coat wordt langer en luxueuzer

Genodigde bij Paris Fashion Week in een lange lichte trench coat, gestyled met elegante couture hakken voor een verfijnde streetstyle look. Foto Charlotte Mesman

Waar oversized silhouetten de afgelopen jaren vaak heel nonchalant en streetwear-geïnspireerd waren, voelt de trench coattrend van 2026 verfijnder aan. Lange modellen domineren het straatbeeld en creëren een elegante lijn die bijzonder flatterend werkt.

Een donkerblauwe trench coat met opvallende lijnen en details bij Lanvin in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Kleuren spelen daarin een belangrijke rol. Naast klassiek beige en kaki zien we vooral veel off white, ivoor, zandkleuren en donkerblauw. Vooral navy voelt dit seizoen als een luxueus alternatief voor zwart: zachter, rijker en perfect combineerbaar met lichte zomertinten.

De materialen worden bovendien lichter en fijner. Designers kiezen voor lichte katoen, zachte gabardine, soepel leer en zelfs satijnachtige stoffen die mooi bewegen wanneer je loopt. Daardoor krijgt de trench coat iets vrouwelijks en moderns.

Zo draag je de trench coat in zomer 2026

Voor een elegante gelegenheid werkt een lange trench in crème of off white prachtig over een satijnen jurk of minimalistische monochrome outfit met een chique rok. Combineer hem met beige hakken en verfijnde sieraden, en je hebt een geraffineerde look zonder dat het al te formeel is. Voor een meer geklede look draag je er een fijne, lichtgekleurde sjaal bij.

Model Ida Heiner (rechts) in een oversized trench coat met spijkerbroek en All Stars voor een jonge en trendy look. Foto Charlotte Mesman

Voor overdag mag het veel relaxter. Een oversized trench zonder ceintuur, gedragen met een rechte jeans, een wit T-shirt en All Stars, geeft meteen die moeiteloze streetstyle-uitstraling die tijdens fashion week overal opdook. Juist die mix tussen chic en casual maakt de trend spannend.

Ook op kantoor blijft de trench coat een must-have van het seizoen. Een donkerblauw model bij een witte broek en een lichtblauwe blouse is tijdloos, modern en professioneel tegelijk.

Welke trench coat past bij jouw figuur?

Petite vrouwen: kies voor een cropped model of een trench net onder de knie.

kies voor een cropped model of een trench net onder de knie. Lange silhouetten: werken prachtig met oversized of extra lange modellen.

werken prachtig met oversized of extra lange modellen. Zandloperfiguur: benadruk de taille met een ceintuur.

benadruk de taille met een ceintuur. Rechte lichaamsvorm: kies voor trench coats met schouderdetails of volume.

Waarom de trench coat hét mode-item van 2026 is

De trench coat past perfect bij hoe vrouwen vandaag willen kleden: elegant, comfortabel en praktisch. Het is een jas die geschikt is voor verschillende momenten van de dag en verschillende stijlen. Voor lente zomer 2026 is de trench luxueuzer, minder streng en tegelijkertijd krachtiger in uitstraling. Van lange minimalistische silhouetten tot oversized modellen met sneakers: de trench coat bewijst opnieuw waarom hij een blijvende klassieker is in de modewereld.

