4x Lentelooks voor een frisse update van jouw garderobe

Geef jouw modelook een frisse update mee. Laat je inspireren door de lentelooks van de modellen off-duty (en door de nieuwste modetrends).

Charlotte Mesman
Sta jij in deze tijd van het jaar ook weleens zuchtend voor je kast met de vraag: wat moet ik nú weer aan? We willen die winterkleren het liefst meteen achter ons laten, maar het Nederlandse voorjaar werkt niet altijd mee. Voor je het weet, ben je weer weken verder voordat die luchtige jurk of korte rok echt uit de kast kan.

Toch kun je in de lente al volop variëren met je looks. Wij pakten onze foto’s van de modellen tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen maart erbij. Het was een onverwacht warme week en de modellen hadden al afscheid genomen van hun winterjassen. Laat je inspireren door de lentelooks van de modellen off-duty.

Spijkerbroek met suède jack

Is het nog steeds spijkerbroekenfris? Verwissel je donkere jeans dan eens voor een model in een lichte kleur. Voor een up-to-date modelook draag je er een suède jack op. Het is een van dé modetrends voor lente 2026. Op deze foto zie je het Australische model Stella Hanan in spijkerbroek met suède jack. Haal er een fijne trui bij, een paar ballerina’s, een stoere riem. Veel meer heeft deze casual-coole look niet nodig.

Shorts of minirok met suède jack

Nog een suède jack maar nu met blote benen. Ook deze outfit is up-to-date en vooral geschikt voor warmere lentedagen. Combineer een korte rok of shorts met een wit truitje (wit is zomers!) en een suède jack. Onder de rok of shorts draag je laarzen of, zoals op deze foto, mocassins met sokken. Haal er een mooie, grote tas bij en je look is compleet!

Spijkerbroek met oversized vest

Heb je zo snel geen suède jack? Ga dan voor een oversized vest. Je kunt het nonchalant over een spijkerbroek, een korte rok of zelfs een lange jurk dragen. Dit model koos voor een zomerse one-shoulder top en een donkere spijkerbroek. Let ook op de accessoires: de zonnebril met lila glazen, de grote suède tas (grote tassen zijn in de mode!) en de opengewerkte flatjes met witte sokken. Zo geef je je look een moderne twist mee.

Lichte kleuren

Een vaste truc in de lente is: lichte kleuren. Haal je witte jeans tevoorschijn en combineer die met een lichte trui of sweater en een trenchcoat voor een instant voorjaarsgevoel. Als accessoires zien we wederom een suède tas, een stoere riem en schoenen of laarsjes in soepel boterzacht leer, zoals dat dit seizoen dé trend is. Een bril op sterkte maakt deze look nét even interessanter.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

