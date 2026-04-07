Hij is vreemd gegaan. Zo herstel je het vertrouwen (in jezelf)

Op het moment dat je ontdekt dat je partner ontrouw is, verandert er iets – en verwacht niet dat het weer als vroeger zal worden. (Maar misschien wordt het wel beter.)

Het kan een bericht zijn dat je niet had mogen zien, een bekentenis of een stille bewustwording dat er al langer iets niet klopte dan je aan jezelf wilde toegeven. Hoe het ook gebeurt, het effect is hetzelfde: je relatie is niet wat je dacht dat het was. Het beeld dat je van je relatie had, ligt in diggelen aan je voeten. Het is niet alleen het vertrouwen in de ander dat verdwijnt – het is ook het vertrouwen in je eigen waarneming. Je begint herinneringen opnieuw af te spelen, twijfelt aan je gevoel en vraagt je af hoeveel van jouw werkelijkheid echt was.

Ontregelend

Ontrouw doet pijn, maar meer dan dat is het ontregelend. Het haalt de grond onder je voeten weg op. Zelfs het nemen van de kleinste beslissingen maakt je opeens onzeker. Veel mensen denken dat de ontdekking het moeilijkste moment is, maar vaak is wat daarna komt zwaarder: de lange periode waarin je probeert weer een gevoel van stabiliteit te vinden in een wereld die ineens onbetrouwbaar aanvoelt.

In die onzekere ruimte bestaat er geen vaste weg vooruit. Sommige vrouwen kiezen ervoor om te vertrekken en stap voor stap een leven op te bouwen dat weer eerlijk voelt. Anderen blijven en proberen de relatie te herstellen, niet door terug te gaan naar wat het was, maar door iets nieuws te creëren. Geen van beide paden is eenvoudig, en geen van beide voelt meteen goed. Toch merken velen na verloop van tijd dat de ervaring hen verandert op een manier die dieper gaat dan de relatie zelf.

Weer op jezelf vertrouwen

Het verhaal van Lauren gaat over een stille afbraak gevolgd door een bewuste heropbouw. Na bijna twintig jaar huwelijk ontdekte ze dat haar man er regelmatig andere ‘vriendinnetjes’ op na hield. Het was een patroon dat zich over jaren uitstrekte. Wat haar het meest raakte, was niet alleen wat haar partner had gedaan, maar ook hoeveel ze haar eigen twijfels had genegeerd. In plaats van snel een beslissing te nemen, gaf ze zichzelf de tijd om de verwarring en het verdriet die haar overvielen, over zich heen te laten komen en uiteindelijk een therapeut te zoeken om te begrijpen wat ze voelde. Dat zij ervoor koos om bij haar man weg te gaan, was geen impulsieve, of sterke, beslissing, maar een geleidelijk besef dat blijven betekende dat ze zichzelf bleef wegcijferen. Jaren later voelt ze nog steeds de pijn, maar wat veranderd is, is de relatie met haar eigen stem. Ze vertrouwt die nu op een manier die ze eerder niet kende.

Samen iets nieuws opbouwen

De ervaring van Emily ging een andere kant op. Ze ontdekte de affaire van haar partner kort nadat ze moeder was geworden, in een periode waarin ze heel kwetsbaar was. Kiezen om te blijven betekende niet dat ze het minimaliseerde, maar dat ze besloot dat de relatie misschien nog de moeite waard was om opnieuw op te bouwen. Wat volgde was geen kant-en-klare oplossing, maar een lange periode van ongemak, moeilijke gesprekken en voortdurende inzet. Ze probeerden niet terug te keren naar hoe het was. In plaats daarvan bouwden ze langzaam iets nieuws op, gebaseerd op een niveau van eerlijkheid dat er eerder niet was. Hun relatie voelt nu hechter, en komt niet door het overspel van haar man, maar door het werk dat daarna kwam, en doordat ze er allebei voor kozen om zich daar consequent voor in te zetten.

Stabiliteit terugvinden

Het keerpunt voor Jessica kwam nog voordat ze in het huwelijksbootje stapte. Toen ze ontdekte dat haar aanstaande echtgenoot een affaire met een andere vrouw had, moest ze niet alleen het gedrag van haar partner onder ogen zien, maar ook hoe ze haar eigen gevoel had genegeerd. Het afzeggen van de bruiloft bracht een eigen vorm van verdriet met zich mee – niet alleen om de relatie, maar ook om de toekomst die ze had voor zich gezien. Toch begon ze na verloop van tijd de situatie helderder te zien. Haar herstel ging minder over snel verdergaan en meer over begrijpen waarom ze haar intuïtie had genegeerd. Met de tijd werd dat inzicht een bron van stabiliteit. Ze spreekt niet over een perfect gevoel van afsluiting, maar over een sterkere mogelijkheid om op zichzelf te vertrouwen.

De drie fasen van de Trust Revival Method

Therapeutische benaderingen van ontrouw, overspel, proberen vaak orde te brengen in deze chaos na de ontdekking door het in fases te verdelen. Veel therapeuten, waaronder die beïnvloed zijn door het Gottman Institute, beschrijven een proces dat begint met verantwoordelijkheid nemen, vervolgens door emotioneel herstel gaat en pas later uitkomt bij de mogelijkheid tot hereniging. In de praktijk verlopen deze fases echter zelden lineair.

Verantwoordelijkheid nemen vraagt om meer dan een excuus; het vraagt om een blijvende bereidheid om onder ogen te zien wat er is gebeurd zonder verdediging of ontwijking door de ontrouwe partner. Deze fase wordt ook wel ‘verzoening’ genoemd. Emotioneel herstel, ook wel ‘afstemming’, verloopt vaak onregelmatig, met terugkerende gesprekken, pijn die opnieuw opkomt en momenten waarop vooruitgang onzeker voelt. Pas wanneer er weer enig gevoel van veiligheid is, kan een koppel zich afvragen of ze samen verder willen – en zo ja, wat voor relatie ze willen opbouwen (deze fase wordt wel ‘hechting’ genoemd).

Blijven of weggaan?

Op de vraag of je moet blijven of weggaan, kan zelden een ondubbelzinnig antwoord worden gegeven. Blijven kan logisch zijn wanneer er echte verantwoordelijkheid wordt genomen en wanneer gedrag zichtbaar en blijvend verandert, niet alleen in woorden. Het vraagt ook om een innerlijke wens om opnieuw aan de relatie te werken, niet om angst of verplichting. Weggaan is vaak een verstandige keuze wanneer patronen zich herhalen, wanneer eerlijkheid onvolledig blijft of wanneer blijven begint te voelen als jezelf langzaam verliezen. Geen van beide keuzes is per definitie beter dan de ander. Beide vragen om het onder ogen zien van verlies, onzekerheid en het opnieuw definiëren van wat stabiliteit betekent.

Herstellen

Vaak is niet te overzien hoe lang de nasleep kan duren. Vergeving komt niet altijd, en zelfs als die er is, ziet die er niet altijd uit zoals verwacht. Vertrouwen keert soms maar gedeeltelijk terug. Er zijn dagen waarop alles beheersbaar voelt, gevolgd door momenten waarop de pijn onverwacht terugkomt. Herstel verloopt niet in een rechte lijn en volgt zelden een voorspelbaar tempo.

En toch beschrijven veel vrouwen na verloop van tijd een verandering die duidelijk voelbaar is, ook al is het moeilijk precies te zeggen wanneer die begon. Ze spreken over duidelijkere grenzen, meer vertrouwen in zichzelf en minder tolerantie om genegeerd of onderschat te worden. Deze veranderingen komen niet voort uit de ontrouw van de partner zelf, maar uit het proces van onder ogen zien wat eerder werd genegeerd of geminimaliseerd.

Overspel laat sporen achter. Het verandert hoe je naar relaties kijkt en vaak ook hoe je naar jezelf kijkt. Maar het hoeft je niet op een negatieve manier te definiëren. Of het resultaat nu een hernieuwde relatie is of een leven dat zelfstandig verdergaat, het diepere werk draait om hetzelfde: opnieuw leren vertrouwen op je eigen waarneming. En voor velen wordt dat de meest blijvende vorm van stabiliteit, een stevige basis waar ze hun leven lang iets aan hebben.

