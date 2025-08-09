Kapseltrends zomer 2025. Wet look kapsels blijven super cool! Bij Elie Saab. Foto ADVERSUS

Kapseltrends zomer 2025. Wet look kapsels blijven super cool!

Make-up 2025. De glitter lip liner is hot!

Make-up 2025. De glitter lip liner is hot!

Update je modelook voor zomer 2025 met een zijden sjaal. Foto Charlotte Mesman

Update je modelook voor zomer 2025 met een zijden sjaal

Make-up trends zomer 2025: (weer) bruine lippenstift met lipliner. Foto Charlotte Mesman

Make-up trends zomer 2025: (weer) bruine lippenstift met lipliner

Trendystyle.net | Fashion trends | Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026

Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026

De streetstyle bij de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2026 is nonchalant en tegelijkertijd chic. Laag over laag is dé leidraad.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan
Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

De Copenhagen Fashion Week was lange tijd het stijlvolle geheim van fashion insiders, maar de afgelopen jaren is deze modeweek uitgegroeid tot een vaste waarde op de internationale modekalender. Ooit een niche-evenement geliefd bij de creatieve Scandinavische scene, trekt het evenement nu redacteuren, influencers en inkopers van over de hele wereld.

Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan
Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

De groeiende invloed is te danken aan de unieke mix van modern minimalisme, gedurfde speelsheid en een sterke focus op duurzaamheid—elementen die naadloos aansluiten bij de stijlbewuste en milieubewuste vrouw van nu. Tijdens de Copenhagen Fashion Week voor lente zomer 2026 liet de Deense hoofdstad opnieuw zien hoe moeiteloos cool haar streetstyle is, en bewees daarmee dat haar modieuze reputatie ver voorbij de catwalk reikt.

Laag over laag looks

Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan
Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

De streetstyle in Kopenhagen draait niet om opzichtig merkgeweld of perfectie tot in de puntjes, maar om gelaagdheid met een speelse twist, zoals alleen de modepeopletjes in Scandinavië dat kunnen: het combineren van contrasterende texturen, het creëren van opvallende silhouetten en onverwachte proporties. De streetstyle looks tijdens deze Fashion Week zijn een ode aan individualiteit en stralen op een nonchalante manier zelfvertrouwen uit, iets dat de Kopenhagen-stijl typeert.

Rokken en jurken over broeken

Eén van de meest typerende laag-over-laag combinaties is die van rokken en jurken over lange broeken. Ook tijdens deze Fashion Week voor lente zomer 2026 zagen we dit soort looks volop bijkomen.

Het geheim? Doorzichtige materialen

Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan
Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Kenmerkend voor dit seizoen is het gebruik van doorzichtige stoffen voor de bovenlaag. Dat kan een transparante rok of jurk zijn. Vaak zijn deze vederlichte materialen, die ervoor zorgen dat de gelaagde look luchtig blijft, versierd met pailletten of andere opgestikte details. Een andere manier om je look luchtig te houden, is: een bovenlaag in een opgewerkte stof, zoals de witte uitwaaierende en opgewerkte jurk die over een witte broek werd gedragen.

De kunst van het layeren

Qua broeken mag alles: palazzo broeken in een felle kleur, een witte broek met elastiek rond de enkel, zelfs een sportbroek in Adidas-stijl of, altijd goed, een spijkerbroek. Het sleutelwoord is en blijft fantasie.

Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan
Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Datzelfde geldt voor de bovenlagen. Draag je een doorzichtige jurk met lovertjes, dan kun je er een simpel wit T-shirt onder dragen voor een nonchalant contrast. Ga je voor een spijkerbroek met daarover een lange doorzichtige rok met pailletten, dan kun je, zoals op de streetstyle foto, kiezen voor een artistieke witte blouse met opvallende vormen en volumes.

Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan
Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Kijk ook eens naar deze bijna total white look waar we een witte doorzichtige jurk met opgestikte bloemen over een rechte broek zien dragen. Onder de jurk een nette witte blouse, een gesteven overhemd bijna, met daarover een crèmekleurige blazer, waar dan nog weer eens wit-oma vest overheen gaat. Ergens tussen de jurk en de blazer menen we zelfs nog een zwart of donkerblauw vest te zien. Om maar te zeggen: alles mag en kan!

Alles mag, zolang het klopt

Let op: deze streetstyle looks lijken bij elkaar geraapt maar zijn het resultaat van creatief en smaakvol stylen. De volumes en texturen moeten kloppen. Je moet echt even tijd uittrekken voor het creëren van dit soort looks.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS

Meer op Trendystyle.net

Trending: lip stains

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

Vind je dit artikel leuk? Laten we dan contact houden. Voeg Trendystyle toe aan je favorieten! :-)

VOLG TRENDYSTYLE OP INSTAGRAM
VOLG TRENDYSTYLE OP TWITTER
ADVERSUS

Lees ADVERSUS, mannen modetrends, kapsels en modellen

Kapsels en lichaamsverzorging man. De nieuwste mannenmode trends, fitness, auto's en lifestyle man op Adversus. Klik hier!
MEER OP TRENDYSTYLE
Acryl nagels en gel nagels. Dit is het verschil

Acryl nagels en gel nagels. Dit is het verschil

Zo laat je hoog opgesneden badpakken en bikinibroekjes voor je werken

Zo laat je hoog opgesneden badpakken en bikinibroekjes voor je werken

Kapseltrends voor 2025. Het rechte bobkapsel. Foto Charlotte Mesman

Dit geliefde kapsel blijven we in 2025 zien en daar worden we blij van

De witte tanktop: de ultieme basic voor zomer 2025. Cool en goedkoop. Foto Charlotte Mesman

De witte tanktop: de ultieme basic voor zomer 2025. Cool en goedkoop

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2025

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com