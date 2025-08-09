Laag over laag looks in de streetstyle van de Copenhagen Fashion voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

De Copenhagen Fashion Week was lange tijd het stijlvolle geheim van fashion insiders, maar de afgelopen jaren is deze modeweek uitgegroeid tot een vaste waarde op de internationale modekalender. Ooit een niche-evenement geliefd bij de creatieve Scandinavische scene, trekt het evenement nu redacteuren, influencers en inkopers van over de hele wereld.

De groeiende invloed is te danken aan de unieke mix van modern minimalisme, gedurfde speelsheid en een sterke focus op duurzaamheid—elementen die naadloos aansluiten bij de stijlbewuste en milieubewuste vrouw van nu. Tijdens de Copenhagen Fashion Week voor lente zomer 2026 liet de Deense hoofdstad opnieuw zien hoe moeiteloos cool haar streetstyle is, en bewees daarmee dat haar modieuze reputatie ver voorbij de catwalk reikt.

Laag over laag looks

De streetstyle in Kopenhagen draait niet om opzichtig merkgeweld of perfectie tot in de puntjes, maar om gelaagdheid met een speelse twist, zoals alleen de modepeopletjes in Scandinavië dat kunnen: het combineren van contrasterende texturen, het creëren van opvallende silhouetten en onverwachte proporties. De streetstyle looks tijdens deze Fashion Week zijn een ode aan individualiteit en stralen op een nonchalante manier zelfvertrouwen uit, iets dat de Kopenhagen-stijl typeert.

Rokken en jurken over broeken

Eén van de meest typerende laag-over-laag combinaties is die van rokken en jurken over lange broeken. Ook tijdens deze Fashion Week voor lente zomer 2026 zagen we dit soort looks volop bijkomen.

Het geheim? Doorzichtige materialen

Kenmerkend voor dit seizoen is het gebruik van doorzichtige stoffen voor de bovenlaag. Dat kan een transparante rok of jurk zijn. Vaak zijn deze vederlichte materialen, die ervoor zorgen dat de gelaagde look luchtig blijft, versierd met pailletten of andere opgestikte details. Een andere manier om je look luchtig te houden, is: een bovenlaag in een opgewerkte stof, zoals de witte uitwaaierende en opgewerkte jurk die over een witte broek werd gedragen.

De kunst van het layeren

Qua broeken mag alles: palazzo broeken in een felle kleur, een witte broek met elastiek rond de enkel, zelfs een sportbroek in Adidas-stijl of, altijd goed, een spijkerbroek. Het sleutelwoord is en blijft fantasie.

Datzelfde geldt voor de bovenlagen. Draag je een doorzichtige jurk met lovertjes, dan kun je er een simpel wit T-shirt onder dragen voor een nonchalant contrast. Ga je voor een spijkerbroek met daarover een lange doorzichtige rok met pailletten, dan kun je, zoals op de streetstyle foto, kiezen voor een artistieke witte blouse met opvallende vormen en volumes.

Kijk ook eens naar deze bijna total white look waar we een witte doorzichtige jurk met opgestikte bloemen over een rechte broek zien dragen. Onder de jurk een nette witte blouse, een gesteven overhemd bijna, met daarover een crèmekleurige blazer, waar dan nog weer eens wit-oma vest overheen gaat. Ergens tussen de jurk en de blazer menen we zelfs nog een zwart of donkerblauw vest te zien. Om maar te zeggen: alles mag en kan!

Alles mag, zolang het klopt

Let op: deze streetstyle looks lijken bij elkaar geraapt maar zijn het resultaat van creatief en smaakvol stylen. De volumes en texturen moeten kloppen. Je moet echt even tijd uittrekken voor het creëren van dit soort looks.

