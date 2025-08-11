Zo leg je mode combinaties als een pro. Doe inspiratie op!

Ben jij toe aan verandering in je mode look? Bekijk je garderobe vanuit een ander perspectief en leg verrassende combinaties.

Zo leg je mode combinaties als een pro. Photo courtesy of Miu Miu

Als je de catwalk looks bekijkt, dan zul je opmerken dat het bijna allemaal kant-en-klare looks, setjes, zijn. Een rok of broek met bijbehorend jasje, shorts met een bijbehorende blazer, een rok met een blouse uit hetzelfde materiaal. En anders wordt er wel één enkele jurk geshowd. Met andere woorden: er worden maar heel weinig creatieve en realistische combinaties gelegd zoals wij ‘stervelingen’ dat thuis met de inhoud van onze garderobekast (moeten) doen.

Streetstyle looks

De streetstyle looks van de modemensen die we bij de modeweken spotten, zijn al stukken creatiever (als ze niet door de modehuizen zijn aangeleverd) en daarom doen we van die looks vaak meer mode inspiratie op.

Interessante mode combinaties maken

Maar terug naar de catwalks. Er zijn een paar modehuizen die het wél aandurven om looks de catwalk op te sturen die bestaan uit ‘losse’ items. Zo is Miuccia Prada bijzonder sterk in het maken van spannende combinaties.

Zo leg je mode combinaties als een pro. Photo courtesy of Miu Miu

Bekijk de look van Miu Miu op de foto hierboven maar eens. De basis voor deze look is de knielange rok in honingkleur. De rok is gecombineerd met een witte blouse met kraagje met daarover een roze polo. Om de rok niet één, maar twee ceinturen: een stoere riem en een metallic riem. Heel onverwacht gaat er dan nog eens een hemelsblauw lakjasje overeen. Onverwachte combinaties voor een look die uiteindelijk helemaal klopt.

Let ook op de accessoires: de blauwgroene tas, net weer anders dan het blauw van het jasje. De ongewone oversized zonnebril, de sokken/beenwarmers en de peep toe schoenen.

Deze look laat zien hoe je met kledingstukken die niets met elkaar te maken hebben, en niet voor elkaar ontworpen zijn, supercoole looks kunt creëren die net iets meer hebben dan de monochrome setjes die we de afgelopen jaren op veel catwalks tegenkomen.

Creatief denken

Zo leg je mode combinaties als een pro. Photo courtesy of Fendi

Ook bij Fendi kwamen we een onverwachte look tegen. Daar waren korte bikershorts gecombineerd met een satijnachtig lingeriehemdje waar dan een lange jas overheen ging (maar dat kan natuurlijk ook een lange doorknoopjurk zijn die je open draagt) met daaronder stoere veterschoenen (dit zouden bijvoorbeeld je All Stars kunnen zijn) met zwartkanten kousen.

Zo leg je mode combinaties als een pro. Photo courtesy of Tod’s

Bij Tod’s zagen we bikershorts met een slank afkledende zomertrui. Het groene detail zou je kunnen creëren door een vestje of trui om je middel te binden. Daarover ging een lange blazer. Ook hier zijn de details ongewoon, waardoor je weer dat ‘shock effect’ krijgt waar influencers en modemensen dol op zijn: knalgele teenslippers, een donkere zonnebril en een superserieuze platte tas.

Wat je hiermee kunt? We dagen je uit om met je eigen garderobe vanuit een ander perspectief te bekijken en om verrassende mode combinaties te leggen, combinaties waar je nooit eerder aan gedacht had, maar die op één of andere manier kloppen.

