Trending: lip stains

Wie een beetje op de hoogte is van de beautytrends, heeft het vast al gemerkt: lip stains zijn hot. TikTok staat er vol van, influencers zweren erbij en ook in de rekken van drogisterijen en parfumerieën liggen ze tegenwoordig overal. Maar wat maakt zo’n lip stain nu precies zo populair? En waarom zou jij er ook eentje moeten proberen? Tijd voor een deep dive in deze make-uptrend!

Wat is een lip stain eigenlijk?

Een lip stain is een product dat je lippen een natuurlijke kleur geeft, zonder dat je het gevoel hebt dat je echt lippenstift op hebt. De textuur is vaak vloeibaar of gelachtig, en eenmaal aangebracht trekt het product in je lippen. Het resultaat? Een zachte, getinte look die eruitziet alsof je net een glas bessensap gedronken hebt, maar dan op een stijlvolle manier.

Waarom iedereen fan is

De grootste troef van een lip stain? De houdbaarheid! In tegenstelling tot klassieke lipsticks of glosses blijft een goede lip stain vaak urenlang zitten, zelfs na eten of drinken. Dat maakt ‘m ideaal voor lange dagen op school of werk, of voor avonden waar je geen zin hebt om elk uur je make-up bij te werken. En het beste van alles? Je voelt amper dat je iets op je lippen hebt. Daarnaast is het effect vaak net iets subtieler dan bij een felle lipstick, waardoor het perfect past bij een meer natuurlijke make-uplook. Denk: een frisse huid, een beetje mascara, fluffy wenkbrauwen én die typische rozige lippen. Simpel, maar heel mooi.

Zo gebruik je het

Aanbrengen is easy peasy: begin met goed gehydrateerde lippen (scrub ze eventueel eerst even), breng de stain aan met het applicatortje of met je vingertoppen, en laat het even drogen. Voor een intensere kleur kan je meerdere laagjes aanbrengen. Wil je een zachte, geblurde look? Dep dan een klein beetje product in het midden van je lippen en vervaag naar buiten toe. Een populaire lip stain onder beauty lovers is er eentje met een waterige textuur en een licht tintje dat je kan opbouwen. Je vindt ze intussen in allerlei kleuren: van zachtroze tot diep bordeaux of zelfs koraal. Voor ieder wat wils dus!

Extra tip

Wil je dat je lippen toch nog wat meer glanzen? Breng dan een transparante gloss of balsem aan over je stain. Zo krijg je het beste van twee werelden: kleur die blijft én een frisse finish.

Is het iets voor jou?

Of je nu houdt van een full glam look of eerder fan bent van ‘make-up zonder make-up’, een lip stain past eigenlijk in elke beauty routine. Het is snel, makkelijk, voelt licht aan en je ziet er instant fris en wakker uit. Geen wonder dat het zo’n hit is!