Ken jij de 3-2-1 inpakformule voor een strandvakantie?

Inpakken voor een strandvakantie is niet altijd even gemakkelijk, je neemt al snel teveel mee, maar met een duidelijk plan pak je vlot en relaxed je rolkoffertje of weekendtas. De sleutel is slim inpakken: een goede balans vinden tussen basics en extra’s die leuk zijn om te dragen, zodat je geniet van je trip zonder te sjouwen met een zware koffer (en zonder het risico dat je in het vliegtuig moet bijbetalen voor overgewicht). Er zijn verschillende pakformules die je helpen om je strandkoffer efficiënt in te pakken. We lichten er twee uit. Kijk maar welke jou het beste lijkt. Zie licht pakken als een uitdaging!

De 3-2-1 pakformule

Deze eenvoudige formule verdeelt je strandbenodigdheden in drie categorieën: kleding, accessoires en essentiële spullen.

1. Kleding (3 hoofditems per dag)

Voor elke dag aan het strand pak je:

3 hoofditems: één badpak of bikini, één cover-up of casual outfit, en één avondoutfit of extra casual setje. Bijvoorbeeld: blijf je 3 dagen weg, neem dan 3 badpakken/bikini’s, 3 casual strandjurkjes of shorts/T-shirts, en 3 eenvoudige avondoutfits (een klein zwart jurkje bijvoorbeeld) mee.

één badpak of bikini, één cover-up of casual outfit, en één avondoutfit of extra casual setje. Kies voor lichte materialen met weinig volume om ruimte te besparen en het gewicht van je koffer te beperken. Een voorbeeld: een spijkerbroek weegt meer dan een lange linnen broek.

Bonus: kies voor een bepaald kleurenpalet zodat je makkelijk kunt mixen en matchen en je het aantal kledingstukken beperkt kunt houden. Denk aan neutrale tinten met één of twee accentkleuren.

2. Accessoires (2 types per dag)

Pak het minimale aan accessoires in. Het criterium is: functioneel.

De hoofdregel is 2 accessoires per dag: 1. een zonnehoed of pet en 2. een zonnebril.

Daarnaast heb je natuurlijk ook schoenen nodig. Ook hier houd je 2 paar schoenen als maximum aan. Voorbeelden:

een paar slippers voor naar het strand en een paar mooie sandalen die je overdag in de stad en ’s avonds onder een avondjurk aankunt, of

een paar sandalen die je overal aan kunt en een paar sneakers (plus sokken) als je verwacht veel te lopen.

Onder deze categorie wordt ook vaak als extra een lichtgewicht strandtas of rugzak geschaard waarin je je handdoek en strandspulletjes kunt vervoeren.

Draag je graag sieraden of een riem, beperk je dan ook hier tot het minimale. Draag de sieraden/riem die je graag bij je hebt al tijdens je reis, zodat je ze niet hoeft in te pakken. Laat waardevolle spullen thuis. Dat is alleen maar balast.

3. Essentials

Doe de essentials bij elkaar in een pouch of packing cube (organizer):

Zonnebrandcrème

Lippenbalsem met SPF

Reisverpakkingen van shampoo, conditioner en bodywash (bij voorkeur in navulbare flesjes)

Een minimum aan make-up maar vooral ook gezichtsreiniger en een paar watjes

Een haarborstel of kam

Aftersun lotion of aloë vera gel

Kleine EHBO-kit (pleisters, pijnstiller) en medicijnen als je die gebruikt

Telefoonoplader en powerbank

Waterdichte pouch voor waardevolle spullen zoals je telefoon en portemonnee

Tip (iets wat ik zelf altijd doe): leg je essentials al een paar dagen van tevoren al bij elkaar en probeer de dagen voor je vertrek alleen van die spullen gebruik te maken. Dit is een optimale check om te zien of je het met dit minimum aan essentials op vakantie gaat rooien.

De 5-4-3-2-1 Methode

Dit is een iets uitgebreidere methode met een handige itemtelling:

5 Tops

4 Broeken/Rokken/Shorts

3 Jurken

3 Paar schoenen

2 Badpakken/bikini’s en 2 cover-ups

2 Tassen (strand & casual)

1 Hoed + zonnebril

Deze formule gaat overpakken tegen en stimuleert je om mix-en-match combinaties te maken. Voor de essentials kun je de lijst van de 3-2-1 formule aanhouden.

Praktische tips voor het inpakken