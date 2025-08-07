Ken jij deze badmode trend voor zomer 2025? Gehaakte strandmode

Gehaakte strandmode. Photo courtesy of Elie Saab

Gehaakte badpakken en bikini’s zijn hot. Misschien heb je al iets van deze opvallende badmode trend voor zomer 2025 op het strand of aan het zwembad voorbij zien komen, of misschien doe je er zelf aan mee Het is niet een van de meest praktische trends maar cool is de gehaakte strandmode wel. Het is een mix van vintage boho-vibes en couture-elegantie. We kwamen deze trend tegen op de catwalks van topontwerpers als Elie Saab, Ermanno Scervino, Chanel, Acne Studios en Chloé. Bij Chloé spotten we zelfs gehaakte ballerina’s!

Gehaakte strandmode. Photo courtesy of Chloé

Gehaakte beachwear op de catwalks

Gehaakte strandmode. Photo courtesy of Elie Saab

Elie Saab presenteerde grof gehaakte strandjurken met bijbehorende tassen, bikini’s en strandpakjes compleet met hoed in een haute couture uitvoeringen, soms zelfs versierd met bloemenmotieven die de dikke texturen extra allure gaven.

Gehaakte strandmode. Photo courtesy of Elie Saab

Ermanno Scervino gaf een luxe touch met gehaakte strandsetjes met shorts, kenmerkend voor het Italiaanse modehuis. Ook Chanel omarmde deze trend, wat bewijst dat zelfs topmerken zich aan haaksels voor het strand hebben gewaagd.

Gehaakte strandmode. Photo courtesy of Acne Studios

Acne Studios vergrootte de trend uit met een grof gehaakt badpak waar heel wat moed voor nodig is. Het werd geshowd met peep toe pumps, een grote leren tas en een langwerpige bril met transparante glazen.

Gehaakte strandmode. Photo courtesy of Chloé

Ook bij Chloé zagen we een gehaakt badpak, hier net wat minder grof, met lange mouwen en roesjes langs de benen. Deze look kwam met een overdaad aan accessoires: van lange oorbellen met schelpen en een oversized seventies zonnebril tot een lange ketting met parels. Dezelfde kettingen bungelen ook aan de tas. Op deze catwalk zagen we bovendien ook, we noemden het al, gehaakte ballerina’s.

Overigens is het niet de eerste keer dat we gehaakte beachwear in de mode tegenkomen. Het verschil is dat we deze zomer vooral monochrome looks zien – alles in één tint en vaak gedekte kleuren – terwijl we in het verleden vaak multicolor items met een uitgesproken jaren ’70 vibe tegenkwamen. Het is dus nét weer even anders.

Tips voor het dragen van gehaakte strandmode

Gehaakte badmode straalt een unieke, ambachtelijke seventies charme uit. Dat deze items niet bijzonder geschikt zijn als zwemkleding, maar dat het eerder een stijlkeuze betreft, zal je vast al wel begrepen hebben. Het gehaakte materiaal, meestal van garen, absorbeert water, rekt uit en droogt langzaam. Deze badmode is dan ook voorbehouden voor loungen, beachclubavonden en zomerse aperitieven, maar minder (niet) praktisch voor baantjes trekken in het zilte zeewater of zwembad. Nu je er toch niet het water mee ingaat, hoef je je ook niet in te houden als het op stylen aankomt. We hebben een aantal styling tips voor je.

Combineer gehaakte bikini’s of badpakken met luchtige outwear zoals linnen overhemden, grof gebreide vesten of doorzichtige pareo’s, om de ambachtelijke look ervan te versterken.

Draag gehaakte beachwear met denim shorts, sarongs of strokenrokken voor een uitgesproken seventies look.

Kies voor gehaakte badkleding met een voering of draag er een naadloos badpak onder zodat het niet doorzichtig is en je je meer op je gemak voelt.

Maak de look af met espadrilles, sieraden met schelpen, brede strohoeden en gevlochten tassen voor die ultieme zomerse beach vibe.

Beperk het gebruik van gehaakte badmode vooral tot loungen, strandborrels en fotosessies om de vorm en kwaliteit te behouden.

De perfecte mix van nostalgie en moderne glam

Gehaakte beachwear is dé blikvanger van zomermode 2025. Het combineert ambachtelijke nostalgie met hedendaagse elegantie. Deze trend is moeiteloos chic, bohémien en heerlijk slow fashion, goed voor een slow living mood.

