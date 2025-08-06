Witte blouses zomer 2025: tijdloos, fris en helemaal van nu

De witte blouse is hotter dan ooit. Draag ‘m open met een beha eronder of juist helemaal dichtgeknoopt met hotpants. Kopieer deze looks!

Witte blouses zomer 2025. Photos courtesy of Chloé, Alberta Ferretti, Max Mara

De zomer is in volle gang, en dat betekent: witte blouses! Ze blijven onmisbaar in je zomergarderobe — klassiek, stijlvol en eindeloos te combineren. Dit seizoen krijgt de witte blouse een moderne update: van basic essential naar blikvanger. Of je nu gaat voor een all-white look of juist voor contrasterende effecten, de witte blouse is een must-have.

Klassiek met een chique twist

Witte blouses zomer 2025. Photo courtesy of Max Mara

Bij Max Mara krijgt de witte blouse een minimalistische make-over. Denk aan chique blouses in gesteven materialen met lange mouwen, hoge manchetten, weinig details, die open worden gedragen daaronder een zwarte beha in zicht. Combineer ‘m met een slank afkledende maxi-rok (en als je wilt bijpassend jasje) voor een avondje uit, of dichtgeknoopt met hotpants met hoge taille en leren sandalen voor overdag.

Witte blouses zomer 2025. Photo courtesy of Max Mara

Romantiek met seventies vibes

Witte blouses zomer 2025. Photo courtesy of Chloé

Chloé pakt het anders aan, met witte blouses in transparante, lichte stofjes die zachtjes knipogen naar de jaren ’70. Het resultaat? Een romantische, bohémien look met een moderne twist. Draag ‘m op een witte skinny jeans voor een frisse, zomerse outfit. Ideaal voor als je houdt van vrouwelijke details met een laidback vibe.

Statement silhouetten

Witte blouses zomer 2025. Photo courtesy of Philosophy

Het Italiaanse modemerk Philosophy gaat voor drama — op een goede manier. De witte blouse krijgt hier een couture-feel, met opvallende texturen en volumineuze vormen. Deze blouses zijn echte blikvangers, maar verrassend draagbaar. Combineer ze met een elegante witte pantalon en hakken, of juist casual met een jeans en slippers.

Sharp & chic

Ook Alberta Ferretti (zie de cover foto) laat zich inspireren door het idee van de open blouse over een beha. Op de catwalk zagen we witte of crèmeachtige blouses die werden geshowd met tailored bermuda’s. Voeg daar platte sandalen met bandjes aan toe, en je hebt een zomerse look die stijlvol én relaxed aanvoelt. Perfect voor wie houdt van een klassieke stijl met een speelse knipoog.

Preppy cool

Witte blouses zomer 2025. Photo courtesy of Miu Miu

Liever iets sportiever? Miu Miu mixt witte blouses met casual truitjes voor een preppy gevoel. Het contrast tussen de friswitte katoenen kraagjes en opgerolde mouwen en de donkere truitjes werkt verrassend goed. Voeg een over-the-knee rok en pumps toe, en je hebt een look die tegelijk klassiek en jeugdig is. Ideaal voor uiteenlopende gelegenheden — van werk tot weekend.

De witte blouses voor zomer 2025 zijn allesbehalve saai. Met speelse materialen, nieuwe silhouetten en onverwachte combinaties is het hét kledingstuk waarmee je moeiteloos stijl uitstraalt. Of je nu houdt van minimalistisch, romantisch, opvallend of relaxed: de witte blouse past zich aan jou aan. En dat maakt ‘m deze zomer tot een absolute must-have.

