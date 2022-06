Zo houd je je huid ook in de zon jong. 7x Anti-aging tips

De zon heeft een schadelijke invloed op onze huid. Als je voortijdige huidveroudering wilt voorkomen, dan is het noodzakelijk om je huid goed te beschermen tegen de zon. Zo voorkom je rimpels, pigmentvlekken en oxidatieve stress.

Hoe meer je over zonbescherming weet, hoe beter je je huid kunt beschermen. We hebben een aantal weetjes voor je. Check maar eens of je ze kent.

1. Ramen en ruiten laten een deel van de UV-B straling (waar je bruin van wordt) door, en beschermen in het geheel niet tegen UV-A (de veroorzaker van onder meer rimpels). Dit betekent dat je je huid ook tegen de zon moet beschermen als je binnen bij het raam zit, bijvoorbeeld in je huis op de bank of op je werk. In Zuid-Korea, waar men er werkelijk alles aan doet om de zon te mijden, dragen de vrouwen zelfs standaard ook in huis crèmes met UV-bescherming.

2. Hetzelfde geldt voor de auto. Je hebt vast wel eens de foto’s gezien van mensen die hun leven lang aan het autostuur hebben gezeten en waarvan de gezichtshelft aan het raampje aanmerkelijk meer rimpels vertoont dan de andere kant die in de auto in de schaduw blijft. Opletten dus met de autoruiten.

3. Kleding beschermt tegen de zon maar hoe effectief die bescherming is, zal afhangen van de dichtheid van het materiaal. Een vuistregel is dat als je je hand eronder legt en je die door het materiaal heen ziet, ook de zonnestraling erdoor komt. Met andere woorden: (ook licht) doorzichtige materialen beschermen niet goed.

4. Houd ook in gedachten dat donkere kleding beter beschermt tegen de zon dan kleding die licht van kleur is.

5. Aan zee en in het zwembad heb je baat bij een waterproof antizonnebrandcrème (ook al moet ook die regelmatig worden aangebracht) maar wist dat er ook speciale antizonnebrandcrèmes voor het sporten zijn? Deze crèmes zijn bestand tegen transpiratievocht en wrijving (met handdoeken op toestellen) en geven minder snel irritaties dan gewone UV-crèmes in de sportschool.

6. Denk niet dat je in de schaduw tegen de zon beschermd bent. Ongeveer 50% van de straling bereikt je huid via weerkaatst licht. Dit geldt temeer als je in de omgeving van water bent.

7. Wist jij dat anti-zonnebrandcrèmes tegenwoordig in allerlei formules verkrijgbaar zijn? Niet alleen maken we meer onderscheid tussen fysieke en chemische filters, tussen UV-A en UV-B, maar er zijn nu ook eco-formules die biologisch afbreekbaar zijn en het milieu niet schaden, en er zijn formules die je huid niet alleen tegen de zon maar ook tegen luchtvervuiling beschermen. We noemden al de sport formules en de waterproof versies. Er zijn zelfs vegane filters. Kies je formule daarom bewust.

En dan nu maar genieten van de zomer! Met een mooie, jonge huid :-)