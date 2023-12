Worden Jane Birkin pony’s in 2024 een grote haartrend? Foto Charlotte Mesman

Houd jij van die French Girl look, van de Parisienne look? Dan heeft het jaar 2024 een leuke verrassing voor je in petto. De Jane Birkin pony is een comeback als populaire haartrend voor 2024 aan het maken! Het is dé manier om jezelf een instant oh là là French look aan te meten.

Natuurlijk gaat er wel weer een moderne kwinkslag overheen. De Jane Birkin pony’s voor 2024 zijn flirterig en, zoals dat tegenwoordig heet, eyelash-skimming. Met andere woorden: ze zijn zo lang dat ze je oogwimpers aaien. Verder hebben ze zachte lijnen en zijn ze niet al te vol. De Birkin pony past bij de wat langere haarlengtes, is stijlvol en low maintenance.

We hebben er al verschillende celebs en influencers mee gespot. Legendarisch is de cover van de Britse Vogue van augustus 2021 waarop Margot Robbie met een jaren ’70 kapsel inclusief pony te bewonderen is. Om maar te zeggen, dit soort pony’s zijn nooit uit beeld geweest, maar zoals gezegd gaat deze haartrend in 2024 weer reuze populair worden.

Andere schoolvoorbeelden van it-girls met een Birkin pony zijn het Franse model Louise Follain en de Parijse Mara Lafontan. Vooral Lafontan is al jarenlang een inspiratiebron voor iedereen die zich aan Birkin bangs waagt.

Hoe ziet een Birkin pony eruit?

Kenmerkend voor de Birkin pony zijn de zachte lijnen. De pony loopt aan de zijkanten naadloos over in de langere haarlengte. Gewoonlijk wordt deze pony dan ook afgewerkt met de schaar in verticale stand. Deze jaren ‘70 haarstijl is bovendien een optimaal uitgangspunt voor andere trendy haarsnitten zoals de butterfly cut en de wolf cut die de afgelopen seizoenen enorm populair waren.

Niet klaar voor een Birkin pony?

Dus voel je het kriebelen en wil je het 2024 stijlvol en met chique Franse vibes beginnen, dan weet je wat je te doen staat! Laat een Birkin pony knippen. Ben je nog niet klaar voor een pony – misschien heb je er nooit eentje gehad – pak het dan voorzichtig aan en ga voor wat kortere plukjes aan de voorkant die over je voorhoofd vallen. Het is een begin.

Want onthoud: je haarstijl is een proces. Stapje voor stapje ontdek je de haarstijl die het beste bij jou past.

