Heb jij je al in de wenkbrauwtrends voor 2024 verdiept? Wij wel. En jawel, er zit een grote verrassing aan te komen. Of misschien ook niet.

De wenkbrauwtrends voor 2024 hebben een verrassing in petto

Dat wenkbrauwen trendgevoelig zijn, weet iedereen. Sommigen van ons hebben er zelfs leergeld mee betaald. Denk maar eens aan die dunne wenkbrauwen uit de jaren ’80. Als je toen heftig geplukt hebt, dan zijn ze misschien nooit meer teruggegroeid als voorheen. Laten we je daarom gelijk geruststellen, de nieuwe wenkbrauwtrends voor 2024 zijn inspirerend én vooral heel lief voor je wenkbrauwen.

Gelamineerde wenkbrauwen zijn… op hun retour!

We dachten het tijdens de afgelopen modeweken al gezien te hebben dat gelamineerde wenkbrauwen minder aanwezig waren, maar het leek ons toch onwaarschijnlijk. Want, come on, deze wenkbrauwtrend is huge! It-girls als Kylie Jenner en Hailey Bieber zweren erbij.

En toch… en toch… De grote verrassing in de wenkbrauwtrends voor 2024 is dat het echt een beetje gedaan lijkt met die gelamineerde brows. Steeds meer influencers op TikTok waar deze trend het licht zag, lijken er afstand van te nemen. En zelfs professionele wenkbrauwexperts – zij die zorgden voor al die perfect opgekamde haartjes – lijken erop terug te komen.

Aan de ene kant komt dat omdat op trends nu altijd contratrends volgen. Denk nog maar eens aan die dunne jaren ’80 wenkbrauwen. Die werden in de jaren ’90 opgevolgd door superdikke, natuurlijke en vooral bushy wenkbrauwen, met Brooke Shields als schoolvoorbeeld. Dat TikTokkers eerst met laminated brows wegliepen en er nu sceptisch over beginnen te doen, is dan misschien toch niet zo’n grote verrassing.

Maar er is ook nog iets anders. Lamineren kan op den duur je wenkbrauwen schaden. Tijdens het lamineren worden de wenkbrauwhaartjes met behulp van chemicaliën als het ware ontkrult en in een opwaartse richting gedwongen waarna ze geverfd en gewaxt worden. Als je dat door een professional laat doen, gaat het gewoonlijk wel goed, maar je kunt wel op je klompen aanvoelen dat je wenkbrauwhaartjes er op den duur niet zo blij mee zijn. Vergelijk het maar met regelmatig permanenten of straighten en verven van je haar.

De risico’s met DIY kits zijn groter. Ondergetekende ervoer dat – om het maar even deftig te zeggen – aan den lijve. Een paar haartjes van mijn linkerwenkbrauw waren opvallend weerbarstig en om ze glad te krijgen, heb ik de perm lotion uit mijn DIY lamination kit wat langer laten zitten. Daarna was de huid onder mijn wenkbrauwen dagenlang geïrriteerd en bleken sommige haren verbrand! Ze hebben maanden nodig gehad om te herstellen.

Kortom, zo gezond is het allemaal niet voor onze wenkbrauwen. Overigens is het niet zo dat je nu je wenkbrauwen niet meer mag lamineren. Vind je het mooi en heb je er geen last van, blijf het dan lekker doen!

De wenkbrauwtrends voor 2024: custom made en cat curve brows

Maar hoe zien de wenkbrauwtrends voor 2024 er dan wél uit?

#1 We gaan een terugkeer zien naar natuurlijke, volle wenkbrauwen die zijn afgestemd op de vorm van jouw gezicht. Deze trend is draagbaar, vergt beduidend minder tijd, en is bovendien lief voor je wenkbrauwen zelf én je portemonnee. Weet je niet goed welke vorm bij jou past, laat ze dan een keer bijwerken door een professional. Onder deze trend mag je trouwens ook de French girl brow scharen, dat is: ietwat (gewild) onverzorgde (maar niet verwaarloosde) brows.

Een andere trend die nooit groot zal worden maar die al een paar jaar ‘broeit’, is dunne wenkbrauwen. Hier en daar duiken ze weer op maar voorzichtigheid blijft geboden.

Ook gebleekte wenkbrauwen blijven we naar verwachting in het straatbeeld tegenkomen maar ook deze trend is maar voor weinigen weggelegd. Bovendien is ook deze trend nu niet het allerbeste wat je wenkbrauwen kan overkomen.

De trend van hybride wenkbrauwen is ideaal voor als je wat dunnere of onregelmatige wenkbrauwen hebt. Deze trend combineert de natuurlijke vorm van je wenkbrauwen met een kleine verfraaiing daarvan in de vorm van microblading.

Boyish brows, van die rechte en zware wenkbrauwen, blijven geliefd maar ook die krijgen een tegenstander: de ‘cat curve brow’.

De ‘cat curve brow’ wint populariteit dankzij TikTok en staat voor vrij strak geëpileerde wenkbrauwen met een sterke, hoge boog richting de uiteinden.

Brow care

Over het geheel genomen zijn de wenkbrauwtrends voor 2024 dus eigenlijk heel divers. Het gaat erom dat je ze afstemt op jouw eigen smaak en persoonlijkheid. Natuurlijke en gezonde wenkbrauwen maken een comeback. Dat betekent niet alleen dat je je wenkbrauwen zo min mogelijk pijnigt met chemicaliën of de pincet, maar ook dat je ze actief verzorgt met speciale verzorgende wenkbrauwlotions of serums. Brow care gaat dan ook echt een ding worden.