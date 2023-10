Met deze korte kapsels voor winter 2023 steel je de show

Zin in een nieuwe hair cut? Denk jij over een korte coupe? Laat je inspireren door deze drie korte kapsels voor winter 2023.

Model Maike Inga met pixie cut. Foto ADVERSUS

Als het op korte kapsels voor winter 2023 aankomt, hebben we keuze te over. Als nooit tevoren zagen we zoveel verschillende korte haarsnitten op de catwalks van de grote modehuizen. Kort haar, maar dan ook écht kort, is een huge haartrend voor winter 2023 2024. Misschien dat jij dit seizoen de stap ook gaat zetten? We zochten drie uitzonderlijke coole korte kapsels voor winter 2023 voor je uit.

#1 De moderne pixie cut

Model Maike Inga met pixie cut. Foto Charlotte Mesman

De pixie cut associëren we nog altijd met Audrey Hepburn maar dit korte kapsel heeft in de loop er tijd natuurlijk de nodige veranderingen ondergaan. Eén van de meest actuele pixie cuts is die van model Maike Inga. Haar kapsel houdt het midden tussen een pixie cut en een buzz cut (gemillimeterd haar). Haar haar is lagen geknipt maar die zijn vrij kort. Ook het haar aan de voorkant is kort geknipt waardoor het een rafelige rand langs de haargrens vormt. De nek is clean, de zijkanten zijn kort, alleen rond de oren is het haar wat langer. Dit is een superpittig en cool kapsel. Een wash-and-go look waar je niets aan hoeft te doen (alleen het regelmatig laten bijknippen).

#2 Platinablond

Model Cara Taylor met platina haarkleur. Foto Charlotte Mesman

Steeds meer modellen gaan voor steeds kortere en extremere kapsels. Supermodel Taylor Hill die we allemaal van de Victoria’s Secret Fashion Shows kennen (en dan wel met lange haren), verraste ons tijdens de afgelopen modeweken van september en oktober (2023) met een pixie cut. Opvallend was ook de hair look van Cara Taylor. Dit model dat als sinds een paar jaar haar haar kort draagt, is nu ook nog eens platinablond. Juist met zo’n korte haarsnit kun je met extreme haarkleuren spelen. Dus heb je het lef, ga dan niet alleen voor een korte snit maar gooi er meteen een statement haarkleur tegenaan.

#3 Geraffineerde undercut

Kort kapsel met undercut. Foto Charlotte Mesman

Het meest spannende kapsels dat wij tijdens de Paris Fashion Week tegenkwamen, was echter niet van een model, en ook niet van een influencer, maar van een trendy toeriste die toevallig langs de showlocatie van Vivienne Westwood kwam. Met haar korte asymmetrische haarsnit trok ze direct de aandacht van de streetstyle fotografen. Het gaat hier om een pixie cut met zijscheiding waarbij de achterkant en de zijkanten zijn gemillimeterd waardoor een lengteverschil met de bovenkant ontstaat, maar dan wel op een heel geraffineerde manier (het had niets te maken met de undercuts van een paar jaar geleden). Het haar bovenop het hoofd was ook nog eens geblondeerd wat deze coupe, die op zich heel pittig is, een zachte uitstraling meegeeft.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je – wie weet! – inspireren voor jouw nieuwe haarlook.

