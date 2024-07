Het is zomer. Daar horen vrolijke en trendy tassen bij. Zo zien de tassentrends voor midzomer 2024 eruit. Let vooral op de materialen!

Dit zijn dé tassentrends voor midzomer 2024. Photo courtesy of Givenchy

De afgelopen seizoenen hebben we een kentering in de tassentrends gezien. Twee trends springen daarbij in het oog. Er is een comeback van klassiekers of in ieder geval klassieke modellen en veel tassen zijn groot, supergroot. We lopen je door de tassentrends voor midzomer 2024 heen.

#1 Gladleer

Met de comeback van klassiek modellen en materialen konden gladleren tassen niet uitblijven. De modellen zijn sterk, geraffineerd maar zonder tierlantijnen. Minimalistisch is dé trend.

#2 Monochroom

Een trend die hand in hand met de minimalistische trend is, is: monochrome tassen. Tassen in één enkele kleur en ook liefst met zo min mogelijk versieringen. Heel iets anders dan al die tassen in verschillende kleurtjes met gekleurde stenen en weten wij al niet die we in het verleden zagen.

#3 Groot

Dit zijn dé tassentrends voor midzomer 2024. Photo courtesy of Givenchy

Het merendeel van de tassen voor zomer 2024 is groot, megagroot zelfs. Ook hier zien we een kentering van de mini bag naar de maxi tote. Eindelijk kunnen we weer van alles en nog wat meesjouwen.

#4 Franjes

Een enkele concessies op de ‘geen tierlantijnen aan mijn tas’-trend voor midzomer 2024 is de tas met franjes. Superlange franjes nog wel. We zagen ze in meerdere collecties tegenkomen. Deze trend sluit aan bij de franje-trend in de mode.

#5 Natuurlijke materialen

Dit zijn dé tassentrends voor midzomer 2024. Photo courtesy of Stella McCartney

Eén van de hotste tassentrends voor midzomer 2024 is de tas in natuurlijke materialen. Denk hierbij aan naturel leer, aan ruw linnen maar voor ook aan strooien tassen en tassen met raffia of van gevlochten touw of koord. Het is dé stijl voor zomer 2024. Overigens draag je dit soort tassen niet alleen naar het strand maar ook bij een chique avondjurk of een business outfit. Strooien en raffia tassen mag je tegenwoordig bij letterlijk alles dragen.

Ondergetekende met rieten tas :-) Foto ADVERSUS

#6 Shoppers, buckets en manden

Dit zijn dé tassentrends voor midzomer 2024. Photo courtesy of Ermanno Scervino

De hotste en meest up-to-date tassen voor midzomer 2024 zijn: shoppers, buckets en grote manden, iets dat je na de trend hierboven niet zal verbazen. Hoe groter, hoe beter.

#7 Zo draag je je tas deze zomer

Niet alleen de tassen modellen veranderen maar ook de manier waarop je je tas draagt. Deze zomer draag je je tas aan je schouder of onder je arm geklemd. Cross bags (oh zo handig!) zijn op hun retour.

