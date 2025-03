Make-up trend winter 2025 2026: zwaar opgemaakte ogen. Foto Charlotte Mesman

Er is iets aan het veranderen in de make-up. Strong make-up looks maakten hun comeback tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2025. De huidjes zijn nog steeds supermooi en natuurlijk maar de focus ligt op de ogen. Die gaan we de komende winter weer volop opmaken. Bij grote modehuizen als Chanel en Elie Saab zagen we zwaar opgemaakte ogen met een creatieve touch. Gemene deler is de langgerekte vorm. Gaan dit soort looks de make-up trend voor winter 2025 2026 worden? Je zou haast denken van wel.

De oogmake-up bij Chanel

Make-up trend winter 2025 2026: zwaar opgemaakte ogen. Model Stella Hanan bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

De make-up bij Chanel was geïnspireerd door de enorme zwarte strik die de catwalk en het publiek als het ware omarmde. De make-up zou je kunnen omschrijven als een delicate punk look. Langs de bovenste wimpers zien we een dikke zwarte streep die bij de ooghoeken uitmondt in een soort veerachtige waaier die verbonden is met een minder dikke streep onder de ogen.

Make-up trend winter 2025 2026: zwaar opgemaakte ogen. Model Louise Robert bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

De oogmake-up wordt afgemaakt met nepwimpers die stijf staan van de mascara. Deze fake lashes versterken het veertjesidee. Het eindresultaat is een moderne oogmake-up met een creatieve, artistieke twist.

Voor de rest is de make-up vrij ingetogen. Een mooie huid, een beetje blush, natuurlijke lippen en wenkbrauwen.

De oogmake-up bij Elie Saab

Make-up trend winter 2025 2026: zwaar opgemaakte ogen. Make-up bij Elie Saab. Foto Charlotte Mesman

Elie Saab houdt van klassieke make-up maar voegde daar dit seizoen een extra kwinkslag aan toe. Zoals gebruikelijk waren de ogen van de modellen opgemaakt met donkere oogschaduw – bruin, paars – maar dit keer was de vorm langgerekt, net zoals bij Chanel. Ook was de vorm minder perfect dan gewoonlijk waardoor deze oogmake-up een moderne twist meekreeg.

Make-up trend winter 2025 2026: zwaar opgemaakte ogen. Model Sofi Damzina bij Elie Saab. Foto Charlotte Mesman

Wil je deze oogmake-up nadoen, ga dan voor een donkere oogschaduw en trek die ver na de buitenste ooghoeken door. De truc zit ‘m echt in de binnenste ooghoeken die ook ver zijn doorgetrokken. Gewoonlijk maken we die lichter maar voor deze oogmake-up mag je de ooghoeken donkerder inkleuren.

Bekijk onze foto’s maar eens en laat je inspireren. Update je make-up look en loop vooruit op de make-up trends voor herfst winter 2025 2026.

Klik hier voor de trends voor de heren op ADVERSUS