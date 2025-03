Haartrends 2025: bobkapsel of halflang kapsel met moderne twist? Foto ADVERSUS

Tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026 (afgelopen maart) stuitten we op dit supercoole halflange kapsel. Het lijkt ons een interessant alternatief voor het bobkapsel dat we overigens nog steeds in de haartrends 2025 terugzien.

Asymmetrisch kapsel

Haartrends 2025: bobkapsel of halflang kapsel met moderne twist? Foto Charlotte Mesman

Op onze foto’s zie je model Áine O’ Leary. Het Iers-Amerikaanse model met Filippijnse bloed begon haar carrière met lang haar maar schitterde tijdens de afgelopen Fashion Week op de catwalks met een pittig halflang kapsel.

Haartrends 2025: bobkapsel of halflang kapsel met moderne twist? Foto Charlotte Mesman

Het kapsel kan op het eerste gezicht voor een bob doorgaan, maar is dat niet. Volgens ons is dit kapsel asymmetrisch geknipt, met een lange en een korte zijkant (in ieder geval is het asymmetrisch gestyled). In de nek is het pittig opgeknipt, iets wat we tegenwoordig ook maar weinig tegenkomen. Juist langer haar (net geen haartapijtjes) in de nek is de trend. We hebben hier dus met een tegentrend te maken.

De dieprode haarkleur van Áine geeft dit kapsel een extra dimensie. Om het nog maar niet te hebben over de lichte (weggecamoufleerde) wenkbrauwen. Gecamoufleerde maar ook bleach brows lijken weer terug van weggeweest. Misschien niet op grote schaal maar we zagen we toch wel weer her en der opduiken.

Wet look

Haartrends 2025: bobkapsel of halflang kapsel met moderne twist? Foto Charlotte Mesman

Net zoals alle korte en halflange kapsels kun je dit kapsel ook een wet look meegeven, zoals dat een huge kapseltrend voor deze zomer maar ook voor winter 2025 2026 is. Op de foto hierboven zie je Áine met een wet look bij de modeshow van Uma Wang in Parijs.

Haartrends 2025: bobkapsel of halflang kapsel met moderne twist? Foto Charlotte Mesman

Heb je zin in een nieuwe hair look en ben je niet bang om te experimenteren, dan is dit kapsel misschien iets voor jou. Het leuke eraan is dat het dankzij de lange lok heel vrouwelijk oogt terwijl het van achteren boyish en cool is. Omdat de lengte vrij kort is, kun je met deze haarsnit ook gemakkelijk met een gewaagde haarkleur experimenteren zonder je haar al te veel te schaden. Voor weggecamoufleerde wenkbrauwen kun je een camouflagestick gebruiken.

