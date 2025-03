Dit geliefde kapsel blijven we in 2025 zien en daar worden we blij van

Het rechte bobkapsel blijven we zien, en het is ook voor 2025 supermooi. Wij zijn helemaal weg van deze bob.

Kapseltrends voor 2025. Het rechte bobkapsel. Katharina Kaminski. Foto Charlotte Mesman

De afgelopen jaren zijn influencers en VIPs enorm creatief met bobkapsels omgegaan. In de kapseltrends voor 2025 zien we halflange kapsels die van voren korter zijn en naar achteren toe langer worden. Maar de rechte bob – een van de meest populaire kapsels ever – blijft een keeper.

Het rechte bob kapsel

Kapseltrends voor 2025. Het rechte bobkapsel. Katharina Kaminski. Foto Charlotte Mesman

De rechte bob is een op kaaklijn geknipt recht kapsel. Het is een klassieker die al jarenlang populair is onder de TikTokkers maar ook onder niet meer zo jonge actrices die het anti-aging effect van halflange haarlengtes maar al te goed kennen.

Kapseltrends voor 2025. Het rechte bobkapsel. Katharina Kaminski. Foto Charlotte Mesman

De meeste rechte bob kapsels komen met een middenscheiding die nog steeds de kapseltrends domineert. Bobkapsels kunnen met een pony gecombineerd worden maar voor een klassieke look houd je alles op één lengte.

Supermooi

Kapseltrends voor 2025. Het rechte bobkapsel. Katharina Kaminski. Foto Charlotte Mesman

Het is allemaal niets nieuws en toch kunnen wij weer helemaal verliefd worden op het rechte bobkapsel. Zo zagen wij bij de modeshow van Chloé een supercool exemplaar langskomen.

Kapseltrends voor 2025. Het rechte bobkapsel. Katharina Kaminski. Foto Charlotte Mesman

Katharina Kaminski, kunstenaar uit Uraguay (Katharina maakt beelden) en woonachtig in Parijs, presenteerde zich bij Chloé met een kaaklang krullend kapsel dat nonchalant gestyled was met een niet al te perfecte middenscheiding. De supernatuurlijke highlights gaven het kapsel een zomerse uitstraling. Met zo’n kapsel heb je verder niet veel meer nodig. Het komt het mooist uit als je je natuurlijk opmaakt.

Vraag het je kapper. 9 Verschillende bobkapsels

Rechte bobkapsel zoals dat van Katherina staan iedereen goed, of je nu sluik of recht haar hebt. Vraag je kapper welke bob het beste bij jou past.



Straight razor-cut bob: deze stijl staat bekend om zijn scherpe snit, is vaak kaakstrak en superchic.

Straight razor-cut bob: deze stijl staat bekend om zijn scherpe snit, is vaak kaakstrak en superchic. Lange rechte bob (lob): deze is wat langer zodat je je haar nog in een staartje kunt dragen.

Tucked straight bob: een trendy stijl waarbij het haar achter de oren wordt gedragen waardoor een grafisch silhouet ontstaat.

Rechte bob met laagjes: voegt textuur toe waardoor je meer volume krijgt; deze bob is ideaal voor als je fijn haar hebt.

Face framing straight bob: de voorste haarlokken omlijsten je gezicht en verzachten je gelaatstrekken.

Slicked-back straight bob: het bobkapsel, vaak met middenscheiding, is met gel of een ander stylingsproduct naar achteren gebracht en superstrak gestyled.

Flicked straight bob: door de haarpunten naar binnen te stylen, lijkt je bob voller en dikker.

Retro bob: voor deze bob style je de haarpunten naar buiten zoals in de jaren ’50.

Fake bob: een truc die we ook bij Chloé weer veel zagen, is je lange haar in je jas, jurk of trui dragen en het laten opbollen als je een bob kapsel hebt.

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren op ADVERSUS