Kuskrullen, beter bekend als ‘kiss curls’, zijn terug in de haartrends voor 2025. We vertellen je er meer over.

Kiss curls. Deze retro haartrend gaat in 2025 een comeback maken (Hermès). Foto Charlotte Mesman

Het kwam als een verrassing: kiss curls. Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week (maart 2025) zagen we de zogenaamde kuskrullen meerdere malen voorbijkomen. Sommige influencers kozen ervoor maar ook op de catwalk werden ze gespot. Bij Marine Serre bijvoorbeeld hadden de mannelijke modellen een sierlijke krul!

Wat zijn kuskrullen?

Kiss curls, ook wel spit curls genoemd, zijn kleine, gedefinieerde krullen die met gel (of spuug! vandaar spit curls) op het voorhoofd, de slapen of aan weerszijden van het gezicht worden ‘geplakt’ en gedrapeerd. Ze werden in de jaren 1920 en 1930 populair door de zogenaamde flapper girls en iconen van het witte doek, zoals Clara Bow en Josephine Baker.

Oorspronkelijk werden ze gecreëerd met pommade of gel en een behendige vinger-draaitechniek. Het resultaat? Een strakke wet look krul (of meerdere) in het gezicht.

Steeds terug op de catwalks

Kiss curls komen van heel ver terug in de tijd, maar duiken steeds weer in het modebeeld op. Ook wij kunnen ons er sprekende voorbeelden van herinneren.



Zo zagen we ze jaren geleden op de catwalk van Givenchy voor herfst winter 2015 2016, ontworpen door de Italiaan Riccardo Tisci. De hair look van deze show is inmiddels legendarisch. Tisci koos voor een overvloed aan gezichtssieraden, neusringen en kiss curls die zowel het voorhoofd als de wangen van de modellen sierden. Het resultaat was een adembenemende stijl, deels beïnvloed door Latijns-Amerikaanse subculturen, waarvan kiss curls onderdeel uitmaken.

Ook op de catwalk van Dior voor zomer 2023, onder de creatieve leiding van Maria Grazia Chiuri, zagen we kiss curls terug. Dit keer waren het kleine symmetrische krullen die op het voorhoofd van de modellen waren gedrapeerd.

Kiss curls in 2025

De comeback van kiss curls past in een bredere culturele fascinatie voor retro stijlen, en de terugkeer van de jaren ’20, ’90 en Y2K vibes. Op sociale mediaplatforms zijn er steeds meer influencers en hairstylisten die met deze haarstijl experimenteren. Zoekopdrachten als kiss curl inspiration en how to do kiss curls zijn sinds het begin van 2025 enorm toegenomen. Dat bewijst dat er een opleving van deze stijl gaande is. Iets wat we ook tijdens de Paris Fashion Week zagen.

Hoe maak je ze?

Kuskrullen zijn heel gemakkelijk te maken. Neem een plukje haar langs je haarlijn—bij je voorhoofd of slapen—en breng een lichte gel, mousse of zelfs wat water aan. Draai de lok vervolgens met je vingers in een strakke, ronde vorm tegen je hoofdhuid. Strijk de krul met je vingers voorzichtig glad. Voor extra stevigheid kun je de krul vastzetten met een clipje tot hij droog is, of een lichte haarlak gebruiken om hem op zijn plek te houden. Het resultaat is een strakke, sierlijke krul.

Kiss curls tijdens de Paris Fashion Week

Zoals gezegd, kwamen we kiss curls tijdens de Paris Fashion Week meerdere malen tegen. Op onze streetstyle foto’s een paar random kapsels met kuskrullen. In de komende weken laten we je er meer van zien.

