Zonnebrillentrends van de catwalks voor zomer 2025: gekleurde glazen. Photo courtesy of Alexander McQueen

Zonnebrillen met gekleurde glazen maken in 2025 een opvallende comeback in het modebeeld. Deze trend is een frisse wind en veel meer dan een kortstondige hype of een nostalgische knipoog naar vroeger. Het is een uitdrukking van eigenheid en speelsheid. Wat deze brillen zo bijzonder maakt, is dat de gekleurde glazen vaak transparant zijn, waardoor je ogen en hun expressie prachtig zichtbaar blijven. Het draait om het laten zien van wie je bent, met een accessoire dat zowel vrolijk als persoonlijk is.

Zonnebrillentrends van de catwalks voor zomer 2025: gekleurde glazen. Photo courtesy of Giambattista Valli

De inspiratie voor deze levendige trend komt rechtstreeks uit de jaren ’70, een tijd waarin mode geen grenzen kende. Destijds waren zonnebrillen met glazen in tinten als blauw, roze, geel en oranje niet weg te denken. Ze vormden de perfecte aanvulling op wijde broeken, luchtige tops en een onbezorgde levenshouding die in het teken van vrijheid, blijheid stond. In die jaren brak men met conventies, en gekleurde glazen speelden daar een rol in: ze boden een unieke lens om de wereld te bekijken én om jezelf te laten zien.

Zonnebrillentrends van de catwalks voor zomer 2025: gekleurde glazen. Photo courtesy of Chloé

Voor zomer 2025 komen zonnebrillen met gekleurde glazen terug maar met een moderne twist. Ontwerpers mixen de vrije geest van toen met eigentijdse monturen, van speels tot strak, voor een look die zowel tijdloos als vernieuwend is.

Zonnebrillentrends van de catwalks voor zomer 2025

Zonnebrillentrends van de catwalks voor zomer 2025: gekleurde glazen. Photo courtesy of Max Mara

Zo zagen we bij Alexander McQueen hartvormige brillen met felle gele en roze glazen, terwijl Chloé koos voor subtiele goudkleurige monturen met doorzichtige lenzen in degradé aardetinten en pastels. Fendi ging voor cat-eye-vormen in mat rood, en Giambattista Valli combineerde kleurloze monturen met rode, roze en gele glazen die de ogen accentueren. Max Mara bracht grote vierkante monturen met een verloop in geel of zachtgroen-grijs, Miu Miu omarmde oversized retro-stijlen met combinaties zoals paarse monturen met roze glazen, en Saint Laurent liet zich inspireren door Yves’ iconische look met lichte, transparante glazen.

Zonnebrillentrends van de catwalks voor zomer 2025: gekleurde glazen. Photo courtesy of Miu Miu

Wat maakt deze zonnebrillen zo aantrekkelijk? De gekleurde glazen die een kleurrijk en speels element aan je look toevoegen maar vooral ook de transparantie ervan. Juist met dit soort glazen ben je expressief en laat je zien hoe uniek je bent. Want anders dan traditionele donkere glazen, die je blik verhullen, laten deze gekleurde varianten je ogen spreken. Ze geven een zelfverzekerde en uitnodigende indruk, ideaal in een tijd waarin authenticiteit vooropstaat.

Zonnebrillentrends van de catwalks voor zomer 2025: gekleurde glazen. Photo courtesy of Saint Laurent

Een kleine kanttekening is op zijn plaats: als je wallen of tekenen van een lange nacht wilt maskeren, bieden deze lichtere tinten minder camouflage dan de klassieke zwarte glazen, die al decennia een favoriet zijn om vermoeidheid te verdoezelen. Maar ook hier geldt: horen die kringen of wallen ook niet bij jou? Heb je het lef om je volledig – goede en minder goede kanten – te laten zien?

Welke kleur glazen past bij jouw type?

Bij het kiezen van gekleurde glazen is het slim om te kijken naar je huidskleur en haarkleur, zoals ook bij make-up gebruikelijk is. Volgens algemene make-upregels draait het om harmonie en contrast. De juiste kleur glazen kan je ogen laten stralen en je uitstraling versterken.

Heb je een lichte huid en blond of lichtbruin haar? Dan staan zachte tinten zoals pastelroze, lichtblauw of zachtgeel prachtig, omdat ze je natuurlijke frisse teint en lichte haarkleur versterken zonder te overheersen.

Voor een warme of olijfkleurige huid met donker haar zijn diepere kleuren zoals oranje, rood of aardetinten ideaal. Deze kleuren zijn echte aanraders, want ze geven je look een krachtige, levendige boost en sluiten aan bij je natuurlijke gloed.

Bij een koele ondertoon in je huid en grijs of asblond haar passen koele tinten zoals grijsgroen of blauwviolet goed, omdat ze je teint subtiel complementeren.

