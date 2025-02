Rood is de kleur van de liefde en de modekleur van februari 2025. Photo courtesy of Dior, Valentino, Dolce & Gabbana

Als je het ons vraagt, zal de kleur rood nooit uit de mode gaan. Het is een kleur die alles in zich heeft: passie, gevaar, liefde, power, ‘femme fatale-heid’. Deze intrigerende modekleur is bij uitstek geschikt voor de maand februari, de Valentijnsmaand maar ook een maand waarin je die grauwe winterkle(u)ren niet meer kunt zien.

Rood in het kleurenpalet voor 2025

Waar staat rood in het kleurenpalet voor 2025? Ook dit jaar neemt rood een bijzondere plek in. Eigenlijk moeten we het anders zeggen. Het kleurenpalet voor lente zomer 2025 staat in het teken van rustige warme beige tinten, van mocha mousse en goudoranje honing. In de zomercollecties voor lente zomer 2025 van modehuizen als Max Mara en Fendi bijvoorbeeld tref je geen enkele felle kleur aan. Alle kleuren zijn aards en warm.

Rood is de kleur van de liefde en de modekleur van februari 2025. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Hetzelfde geldt ook voor een modecollectie als die van Hermès. Ook daar hebben de mocha mousse tinten de overhand, maar dan… opeens… zijn daar rozerode outfits. Hetzelfde zien we bij Chloé gebeuren in de vorm van een lange gedrapeerde rozerode jurk en een rozerood ballonrokje. Ook daar nemen rozerode looks het dus opeens over van al die ingetogen modekleuren. Idem bij Alberta Ferretti.

Zelfs modebelhamel Alessandro Michele, nieuwe creatief directeur van Valentino, kon het niet over zijn hart verkrijgen om het overbekende Valentinorood te schrappen en verwerkte een paar schitterende rode looks en details in zijn allereerste modecollectie voor het Italiaanse maison (zie onze coverfoto).

Rode accessoires zijn in de mode. Photo courtesy of Miu Miu

Hetzelfde zagen wij bij Miu Miu en Prada gebeuren. Deze modecollecties zijn altijd al wat kleurrijker, maar voor lente zomer 2025 zagen we her en der vlammend rode items opduiken en soms ook gewoonweg een knalrood modeaccessoire, zoals een brede rode riem over een reebruine rok in combinatie met een zachtroze jasje (supermooi).

Rood is de kleur van de liefde en de modekleur van februari 2025. Photo courtesy of N21

Rood hoeft niet altijd voor de avond te zijn of gereduceerd te worden tot een detail, deze kleur kun je ook heel goed in alledaagse modelooks verwerken, zoals het leren jack met rode details bij Dior (zie de coverfoto), de rode rok in een verder total black look bij N21 en de roodkanten pantykousen onder een crèmekleurig jurkje bij Valentino.

Last but not least noemen we de satijnrode cocktailjurk en de witte jurk met romantisch rode rozen bij Dolce & Gabbana, blikvangers voor Valentijnsavond!

Zo draag je de modekleur rood

Er zijn dus allerlei manieren om rood te dragen:

Rood is de kleur van de liefde en de modekleur van februari 2025. Photo courtesy of Giambattista Valli

Lange rode avondjurken (zoals bij Valentino, Chloé en Alberta Ferretti)

Rode accessoires in de vorm van een riem, een tas (Miu Miu)

Romantische rode bloemenprints (Dolce & Gabbana)

Rode schoenen (weer helemaal in trend)

Een rood item – trui, jack, rok, broek – in een ‘alledaagse’ look voor een instant update en een vrolijke twist.

Total red looks (van top tot teen in het rood, al sinds 2023 hot)

Tip: combineer rood met roze voor een chique Parisienne vibes.

Dit moet je weten over de modekleur rood

Tot slot nog een paar dingen die je moet weten voor het geval je besluit om rood te dragen, vooral als je voor wat heftigere looks gaat.

Emoties

Rood is een emotionele en stimulerende kleur. Zo is rood – dat weet iedereen -de kleur van liefde, maar rood stimuleert ook gevoelens van aantrekkingskracht en opwinding en wordt daarom vaak gedragen bij romantische gelegenheden. Met het dragen van rood kan je ook zelfvertrouwen en assertiviteit uitstralen. Het geeft aan dat je klaar bent om uitdagingen aan te gaan en niet bang bent om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Rood roept dus overwegend positieve gevoelens op, maar wordt ook gekoppeld aan agressie en confronterend gedrag. Deze dualiteit maakt het een kleur die respect afdwingt.

Red Dress Effect

Verder is er nog zoiets als het Red Dress Effect. Uit onderzoek van de University of Rochester is gebleken dat mannen vrouwen in rode kleding vaak aantrekkelijker vinden dan vrouwen die in andere kleuren gekleed gaan. Met andere woorden: met het dragen van rood kan je signalen afgeven dat je openstaat voor romantische avances, wat kan leiden tot meer aandacht van anderen. Overigens is dit effect niet altijd even sterk; het hangt van de context af hoe je in je rode look overkomt. Zo kan het dragen van rood bij formele gelegenheden of op je werk – als er een zekere dress code is – als gewaagd overkomen, terwijl rood naar een feestje of op een zonnige zomerdag een heel ander effect teweegbrengt.