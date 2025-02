Deze roklengtes voor lente zomer 2025 kun je verwachten. Photos courtesy of Alexander McQueen, Giambattista Valli, Miu Miu, Hermès, Max Mara

Houd je van mini? Of draag je liever een lange rok? Of een chique kokerrok tot net over de knie? Het mag allemaal! De roklengtes voor lente zomer 2025 variëren van micro tot maxi. Je zou je bijna afvragen of roklengtes vandaag de dag nog wel iets over de economie te zeggen hebben. De Hemline Theory – korte rokken in voorspoedige tijden en lange rokken in slechte economische tijden – lijkt achterhaald :-)

De roklengtes voor lente zomer 2025

De roklengtes voor lente zomer 2025 zwabberen op en neer, al naar gelang de mood van de modeontwerper. Vaak zijn er bij één enkel modehuis meerdere roklengtes te vinden. Soms ook zie je voor overdag wat kortere rokken en voor de avond lang, maar dat hoeft niet per se. Waar het deze zomer vooral om gaat, is het model. Geen rok is hetzelfde!

Deze roklengtes voor lente zomer 2025 kun je verwachten. Photo courtesy of Max Mara

Bij Max Mara zagen we alleen superchique lange rokken met een slanke pasvorm en geen enkele korte rok, maar wel weer korte broeken en hotpants. Bij andere modehuizen zoals het Italiaanse maison Alberta Ferretti zagen we dezelfde verdeling: lange rokken tegenover korte jurkjes en anders shorts.

Deze roklengtes voor lente zomer 2025 kun je verwachten. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Bij Dolce & Gabbana waaide een heel andere wind. De collectie voor zomer 2025 is geïnspireerd door Madonna en slank afkledende kokerrokken, ultravrouwelijk tot over de knie, zijn hier strijk en zet.

Bij Fendi zagen we eveneens slank afkledende rokken tot over de knie die smal gesneden zijn en vaak een hoge taille hebben. Ook zagen we daar lange doorzichtige rokken met strass versieringen. Dior ging onder meer voor wikkelrokken tot net over de knie met veren of franjes.

Deze roklengtes voor lente zomer 2025 kun je verwachten. Photo courtesy of N21

Giambattista Valli koos voor volumineuze modellen die of superlang waren of juist heel kort en opbollend. Opbollende vormen – ballonvormen – zagen we ook bij Chloé, ook al is het niet helemaal duidelijk of het daar nu om minirokjes of om volumineuze shorts gaat.

Minirok bij Alexander McQueen. Photo courtesy of Alexander McQueen

Jaren 2000 minirokjes doen ook nog steeds mee. Denk aan kleine rechte rokjes met riem of korte plooirokjes zoals we die van Miu Miu kennen. Overigens heeft Miuccia Prada het voor Miu Miu alweer over een andere boog gegooid en kwam de creatieve Italiaanse met rokken die je eerder in de kast van een jong meisje dan in de garderobe van een volwassen vrouw zou tegenkomen.

Zoals je ziet, gebeurt er van alles in rokkenland en mag je zowel spelen met de lengtes als met pasvormen. Als het maar FUN is!

