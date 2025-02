In de winter moet je je huid extra goed verzorgen. Je weet vast hoe je dat moet doen. Toch zetten we de basisregels nog eens op een rijtje.

Huidverzorging in de winter. Je huid beschermen en voeden

Wanneer de temperaturen dalen en de winter koude lucht, een lage vochtigheidsgraad en gure wind met zich meebrengt, staat onze huid voor unieke uitdagingen die vaak aan de basis liggen van de huidproblemen die we de rest van het jaar met ons meedragen. Deze omstandigheden kunnen de huid beroven van natuurlijk vocht en de beschermende barrière verzwakken. Daarom is het van groot belang om je huid in de winter goed te verzorgen. We doen aan ‘trouble shooting’ zodat je het probleem in kaart kunt brengen en geven je een aantal tips voor je huidverzorging in de winter mee om je huid stralend en gezond te houden.

Huidproblemen in de winter

1. Droogheid en schilfering

Oorzaken: koude, droge lucht en verwarming binnenshuis verminderen de hydratatie van de huid.

Symptomen: neiging tot schilferen en ruwe plekken. Fijne lijntjes en rimpels kunnen duidelijker zichtbaar zijn. Klik hier voor meer over de droge huid.

2. Winterjeuk

Oorzaken: een overmatig droge huid, vaak verergerd door irriterende stoffen zoals wol (van je sjaal) of flanel (van je pyjama).

Symptomen: aanhoudende jeuk, roodheid en ongemak. Vooral een gevoelige huid kan hiermee te maken krijgen.

3. Gebarsten lippen

Oorzaak: je lippen hebben geen klieren, waardoor ze bijzonder gevoelig zijn voor de uitdrogende effecten van koude lucht.

Symptomen: barsten, velletjes en pijnlijke kloofjes. Lees meer over de verzorging van je lippen.

4. Irritatie en gevoeligheid

Oorzaak: de beschermende barrière van de huid is verzwakt, waardoor deze vatbaarder is voor irritatie.

Symptomen: roodheid, een branderig gevoel en een verhoogde gevoeligheid voor huidverzorgingsproducten.

5. Acne

Oorzaak: een droge huid kan de poriën verstoppen en schilferen, wat acne uitbraken veroorzaakt.

Symptomen: puistjes, roodheid en ontstekingen.

6. Eczeem

Oorzaak: lage luchtvochtigheid en snelle temperatuurschommelingen kunnen een zogenaamde ‘flare’-reactie uitlokken.

Symptomen: rode, jeukende en ontstoken plekken op de huid.

7. Psoriasis

Oorzaak: koud, droog weer kan de symptomen van psoriasis bij patiënten verergeren.

Symptomen: dikke, schilferige vlekken ontstoken huid.

8. Rosacea (couperose)

Oorzaak: koude wind en temperatuurschommelingen kunnen het ontstaan van couperose of rosacea uitlokken.

Symptomen: aanhoudende roodheid, blozen, zichtbare bloedvaatjes, soms zelfs kleine pukkeltjes.

Huidverzorging in de winter

Zo bescherm, hydrateer en voed je je huid in de winter:



1. Dagelijkse hydratatie

Gebruik een dikke of vette moisturizer om vocht vast te houden. Zoek naar ingrediënten zoals hyaluronzuur, sheaboter en ceramiden om de huidbarrière te herstellen en te versterken.

2. Drink voldoende water

Ook in de winter is het belangrijk dat je voldoende vocht binnenkrijgt. Drink veel water om je huid van binnenuit gehydrateerd te houden. Ook kruidenthee en waterrijk voedsel kunnen helpen om het vochtgehalte op peil te houden.

3. Gebruik een luchtbevochtiger

Verwarming binnenshuis verlaagt de luchtvochtigheid waardoor je huid uitdroogt. Een luchtbevochtiger houdt het vochtpeil in balans. Dit is vooral in de slaapkamer van belang.

4. Vermijd heet water

Was je gezicht en douche met lauw water in plaats van heet water. Heet water berooft de huid van natuurlijke oliën en verergert droogheid.

5. Smeer je dagelijks in met zonnebrandcrème

Zelfs in de winter kunnen UV-stralen je huid beschadigen. Gebruik dagelijks een breedspectrum zonnebrandcrème met SPF 30 of hoger op de blootgestelde huid.



6. Bescherm lippen en handen

Lippen: breng een voedende lippenbalsem aan met ingrediënten zoals bijenwas, sheaboter of kokosolie. Kies er een met SPF om te beschermen tegen UV-schade. Handen: gebruik een rijke handcrème met glycerine of lanoline en breng die elke keer na het wassen van je handen aan. Draag handschoenen buitenshuis om de huid gehydrateerd te houden en je te beschermen tegen de kou.

7. Kies delicate kledingstukken

Draag zachte, ademende materialen zoals katoen of zijde dicht op de huid om irritatie te voorkomen. Kies sjaals en handschoenen van gladde, niet-irriterende stoffen.

8. Vermijd agressieve producten

Gebruik milde, geurloze reinigingsmiddelen om te voorkomen dat je huid natuurlijke oliën verliest. Vermijd producten met alcohol, die de huid verder kunnen uitdrogen.

9. Zorg voor een evenwichtige voeding

Een mooie huid komt van binnenuit. Ga voor een gezond en evenwichtig voedingspatroon met omega-3 vetzuren (te vinden in zalm en lijnzaad), antioxidanten (bessen, noten) en vitamine A en C (wortelen, citrusvruchten).

10. Raadpleeg een dermatoloog

Voor hardnekkige of ernstige huidproblemen, zoals eczeem, psoriasis of rosacea, is het een goed idee om een professional te raadplegen. Een dermatoloog kan specifieke behandelingen die op jouw huid zijn afgestemd aanbevelen of geneesmiddelen op recept voorschrijven om uitbraken onder controle te houden.

Gezonde gewoontes in de winter

Nachtcrèmes

Gebruik rijkere nachtcrèmes of nachtmaskers om je huid te herstellen en te hydrateren terwijl je slaapt.

Scrubben

Scrub je huid één of twee keer per week zachtjes om dode huidcellen te verwijderen zonder vocht aan je huid te onttrekken. Je kunt ook milde zuren zoals melkzuur of glycolzuur gebruiken.

Lichaamsbeweging

Regelmatige lichaamsbeweging verbetert de bloedsomloop, waardoor voedingsstoffen en zuurstof naar de huid worden gebracht.

Zoals je ziet, hoeft je huid niet onder de winter te lijden. Door je huidverzorgingsroutine aan te passen aan de behoeften van het seizoen en de juiste maatregelen te nemen om je huid te beschermen, kun je de zomer met een gezonde en stralende huid tegemoet zien.

