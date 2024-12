Mocha Mousse is de Kleur van het Jaar 2025. We komen deze warme mokkabruine tint over tegen: in de mode, in interieurs, in make-up.

Nog meer over de Kleur van het Jaar 2025: Mocha Mousse. Photo courtesy of Max Mara SS 2025

Kleurtrends ontstaan tegenwoordig (nog) minder spontaan dan je misschien denkt. Een bekende inspiratiebron is de catwalk. Aan het einde van de modeweken trekken fashion editors, maar ook kleurspecialisten als Pantone, de conclusie door de ‘rode lijnen’ in de modecollecties in kaart te brengen. Maar omgekeerd drukt juist ook een kleurspecialist als Pantone een stempel op de kleurtrends, bijvoorbeeld door het uitroepen van de kleur van het jaar.

Mocha Mousse

Nog meer over de Kleur van het Jaar 2025: Mocha Mousse

Zo riep Pantone ‘Mocha Mousse’ uit tot Pantone’s Kleur van het Jaar voor 2025, en daarmee gaat deze kleur een prominente rol spelen in de mode-, beauty- en designindustrie. Aan de ene kant zagen we deze kleur al op de catwalk, en dus zat-ie er al aan te komen; aan de andere kant krijgt Mocha Mousse met deze titel een extra boost. Zo heeft Pantone al met verschillende merken samengewerkt om deze kleur in tastbare producten te verwerken, van huishoudelijke accessoires tot interieurdecoratie. Wil je in het jaar 2025 in-trend zijn, ga dan voor Mocha Mousse.

Hoe ziet Mocha Mousse eruit?

Mocha Mousse wordt beschreven als een warm, zachtbruin dat de rijke, toegeeflijke kwaliteiten van chocolade en koffie oproept (Mocha staat voor mokka). Het heeft vaak roodachtige of mauve-achtige ondertonen, waardoor het een unieke, genuanceerde uitstraling heeft. In de mode kan deze kleur voorkomen in verschillende texturen, van zijdesatijn tot boterzacht leer en suède.

Waarom Mocha Mousse?

Volgens Pantone weerspiegelt Mocha Mousse een culturele verschuiving die een sterke neiging laat zien naar het vinden van comfort in de kleine geneugten van het leven. Deze kleur past in de “kleine traktatiecultuur”, waarin we blij worden van alledaagse verwennerijen. Deze kleur staat verder ook bekend om zijn aanpassingsvermogen en transformeert van een neutrale tot een gedurfde tint in combinatie met kleuren als poederblauw, turkoois of roze. Op donkere huidtinten werkt hij als een flatterend nude.

Op de catwalk

Nog meer over de Kleur van het Jaar 2025: Mocha Mousse. Photo courtesy of Max Mara SS 2025

Op de catwalks voor lente/zomer 2025 spotten we Mocha Mousse in modecollecties van onder meer Hermès, Max Mara, Versace en Jason Wu. De kleur komt ook terug in leren schoenen, tassen en andere accessoires. In de beautytrends voor 2025 is Mocha Mousse te zien in nagellak, lippenstift en oogschaduw. Deze kleur is flatterend voor een breed scala aan huidtinten.

De mood

Nog meer over de Kleur van het Jaar 2025: Mocha Mousse

Mocha Mousse sluit aan bij de trend van quiet luxury, waarin het gaat om luxe zonder opzichtig te zijn. Verder is er een onderliggend thema van terugkeer naar de natuur, met Mocha Mousse gezien als een aardetint die tegemoetkomt aan de trend van harmonie en natuurlijke elementen in design en interieurs.

De reacties

Mocha Mousse is als Kleur van het Jaar 2025 met gemengde gevoelens ontvangen. Sommigen vinden het een rustgevende en luxueuze tint, maar er is ook kritiek omdat deze te ingetogen zou zijn, vooral na de levendigere kleuren in voorgaande jaren. Ondanks alles hebben mode- en beautymerken Mocha Mousse al in hun productlijnen verwerkt en naar verwachting gaan we deze kleur in 2025 veel zien.

De keuze van Mocha Mousse als Kleur van het Jaar 2025 door Pantone betekent een beweging in de richting van meer troostende, verwennende en toch verfijnde kleurenpaletten in de mode en daarbuiten, met als doel een gevoel van warmte en elegantie te geven in een vaak chaotische wereld.

Mocha Mousse recept

Wil je precies weten hoe de Mocha Mousse-kleur eruitziet? Maak hem dan zelf! We hebben een recept voor je.

Ingrediënten

100 gram roomkaas (bijvoorbeeld mascarpone)

100 gram pure chocolade

160 gram slagroom, koud (ongeveer 3/4 kopje)

40 gram suiker voor banketbakkers (ongeveer 1/3 kopje)

5 gram espressopoeder (of oploskoffie; ongeveer 1 theelepel)

Voor de garnering: fijngehakte chocolade of chocoladeschaafsel

Bereiding

Smelt de chocolade en roomkaas

Vermeng de roomkaas en pure chocolade in een hittebestendige kom.

Smelt ze samen in de magnetron in stappen van 15 seconden of au bain-marie tot een gladde massa. Roer tot je een glad mengsel hebt en zet het dan opzij om het lichtjes af te koelen.

Klop de slagroom op

Doe in een aparte kom de slagroom, suiker en espressopoeder.

Klop het mengsel met een elektrische mixer of garde op tot stijve pieken.

Schep de mengsels door elkaar

Spatel de slagroom voorzichtig door het afgekoelde chocolade- en roomkaasmengsel.

Serveren of koelen

Schep de mousse in serveerschaaltjes (ongeveer 2 middelgrote of 4 kleinere schaaltjes). Je kunt er meteen van genieten of het een paar uur in de koelkast laten opstijven.

Garneren

Voor het opdienen kun je garneren met fijngehakte chocolade of chocoladeschaafsel.

Klik hier voor modetrends voor de heren op ADVERSUS