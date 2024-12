Elk jaar in december roept de Amerikaanse kleurspecialist Pantone de modekleur van het komende jaar uit. Voor 2025 is dat mocha mousse.

De modekleur van 2025 is: mocha mousse. Photos courtesy Dries van Noten, Diesel, Fendi, Max Mara, Philosophy

De modekleur van het jaar 2025 is mocha mousse. De naam op zich is al veelbelovend. Je zou ervan gaan watertanden. En gelijk heb je. Want mocha mousse is een warme beigebruine kleur die is geïnspireerd door een chocolademousse of misschien wel cappuccino.

De modekleur van 2025 is: mocha mousse. Photo courtesy of Philosophy

Volgens de Amerikaanse kleurspecialist Pantone die elk jaar rond december de kleur van het komende jaar uitroept en voor 2025 dus met mocha mousse op de proppen kwam, is mocha mousse een kleur voor verwennerij (iets waar we allemaal wel aan toe zijn). Ook zou de kleur de groeiende wens naar harmonie en persoonlijk comfort in een onzekere wereld weerspiegelen. Verder zou het een subtiele evolutie zijn van Peach Fuzz, de kleur van het jaar 2024, die je je misschien nog herinnert.

Discussies

Niet iedereen was overigens al te gelukkig met de keuze van mocha mousse als kleur van het jaar 2025. De aankondiging lokte gemengde reacties op sociale media uit, waarbij sommigen teleurstelling uitten over de keuze en suggereerden dat een levendigere kleur beter bij de tijdsgeest van 2025 past.

Mocha mousse op de catwalks

De modekleur van 2025 is: mocha mousse. Photo courtesy of Chloé

Wat de kleur ook met ons doet en wat we er ook van vinden, in ieder geval zagen we ‘m volop en in allerlei nuances op de catwalks voor zomer 2025. De kleur houdt het midden tussen de pastels die we voor het komende seizoen gaan zien en de aardetinten die we in de mode blijven zien, maar dan wel met een warme twist.

Soms valt de kleur wat lichter uit, soms is-ie wat donkerder, soms wat warmer, soms iets killer. Je kunt je van top tot teen in deze tint hullen – monochrome looks zijn nog altijd een trend – maar je kunt ook verschillende nuances bij elkaar dragen. Op die manier breng je meer diepte en beweging in je look. Een voorbeeld hiervan zagen we op de catwalk voor zomer 2025 van Philosophy.

Kleurcombinaties

De modekleur van 2025 is: mocha mousse. Photo courtesy of Stella McCartney

Juist omdat mocha mousse een warme maar ingetogen en luxe kleur is, laat deze tint zich goed met andere kleuren combineren. Denk aan de combinaties met pastels zoals poederroze en botergeel, andere hotte modetrends, maar ook met denim (zie Stella McCartney) of felle tinten als oranje of fuchsia. Verder doet deze licht chocoladebruine cappuccinoachtige kleur het ook goed in combinatie met alle klassiekers: zwart, wit, donkerblauw, zelfs met grijs.

Houd deze kleur dus goed in de gaten. Misschien kom je ‘m straks in de uitverkoop al tegen!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS