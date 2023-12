Het is officieel. Dé kleur voor 2024 is perzik. We gaan deze lieflijke kleur terugzien in de mode, de make-up en in het interieur.

En dé mode kleur voor 2024 is… perzikroze!

Toen ik in de online masterclass van MAC Cosmetics de make-up artiesten enthousiast hoorde praten over de terugkeer van perzikroze voor het jaar 2024, voelde ik ‘m al aankomen. En ja hoor, het is officieel, de Amerikaanse kleurspecialist Pantone heeft perzik – om precies te zijn: Peach Fuzz – uitgeroepen tot mode kleur van het jaar 2024.

Van fuchsia en Barbie roze tot perzik roze

Misschien herinner je je de Pantone kleur van het jaar 2023 nog. Dat was een diepe rozerode (fuchsia) kleur met de naam ‘Viva Magenta’. Het is een kleur die we samen met Barbie roze het afgelopen jaar veel zijn tegen gekomen. Maar voor het jaar 2024 gaan deze kleuren met koele ondertoon plaats maken voor warme perziktinten. In het bijzonder dus Peach Fuzz.

Peach Fuzz

En dé mode kleur voor 2024 is… perzikroze!

Peach Fuzz is een bleke, oranjerode kleur die wel wordt omschreven als vriendelijk, fluweelachtig, eigentijds en liefdevol. Volgens Leatrice Eiseman van Pantone laat deze kleur van het jaar een hang naar samenhorigheid en connectie zien. Peach Fuzz is een kleur met een warme, moderne en elegante uitstraling. Het is ook een rustige kleur, iets waar we in deze woelige tijden allemaal behoefte aan hebben.

Perzikkleuren in de make-up

MAC noemde in de masterclass met name de terugkeer van perzikkleurige blush. Deze kun je op zich gebruiken maar je kunt ‘m ook combineren met een bronzer. Het is ook een kleur die zich goed leent voor een delicate oogmake-up en zachte, lieflijke lippen die je afmaakt met een glosje.

Perziktinten in de mode

En dé mode kleur voor 2024 is… perzikroze!

We gaan niet alleen zachte perziktinten in ons gezicht gebruiken maar gaan er ook in de mode mee aan de haal. Je kunt je van top tot teen in deze warme kleur hullen of er spannende combinaties mee leggen.

Denk aan perzik met metallics – goud of zilver – of Peach Fuzz met zachte aardetinten als saliegroen, licht terracotta of poederroze. Ook Peach Fuzz met grijs of crèmetinten is superchic. Je kunt nu al met deze inspirerende kleurcombinaties aan de slag.

Peach Fuzz in je inrichting

En dé mode kleur voor 2024 is… perzikroze!

Dezelfde kleurcombi’s kun je ook in je interieur verwerken. Denk hierbij aan een muur in een zachte perziktint of aan kussens met ton-sur-ton fantasieën voor een snelle up-to-date van je inrichting. Peach Fuzz is een fantastische kleur om je leefomgeving te verlevendigen en om een warme noot toe te voegen, troostend en rustgevend.

