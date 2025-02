Strakke kapsels met middenscheiding. Foto Charlotte Mesman

Heb je een speciale gelegenheid, een feestje, een bruiloft, of heb je gewoonweg zin om te schitteren? Laat je dan inspireren door de strakke hairdo’s in de kapseltrends 2025. Het recept is heel eenvoudig: maak een middenscheiding, breng je haar strak naar achteren en zet het dan op een interessante manier vast. Op deze manier heb je een power kapsel dat eindeloos chic en stijlvol is. Laten we eens analyseren waarom deze kapsels high impact zijn.

De middenscheiding

Strakke kapsels met middenscheiding. Foto Charlotte Mesman

Kapsels met een middenscheiding vormen een steeds terugkerende trend, van de jaren 1920 tot de jaren 1970 en 1990. De afgelopen jaren heeft Gen Z de middenscheiding weer tevoorschijn gehaald. Deze geldt als supercool en trendy. En dat is begrijpelijk.

Allereerst omdat de middenscheiding een jeugdige en moderne uitstraling heeft, dit in tegenstelling tot de zijscheiding die in de regel klassieker overkomt. Bovendien straalt een middenscheiding, juist omdat deze heel symmetrisch is, orde en netheid uit. Een middenscheiding kan verder dunner wordend haar of terugwijkende haarlijnen verdoezelen omdat het haar gelijkmatig over de hoofdhuid wordt verdeeld.

Goed om te weten: middenscheidingen flatteren vooral ronde, ovale en langwerpige gezichtsvormen omdat ze een ‘verlengend’ effect hebben.

Strakke kapsels met haar glad om je hoofd

Strakke kapsels met middenscheiding. Foto Charlotte Mesman

De combinatie middenscheiding en haar dat glad om je hoofd gestyled is, is helemaal het toppunt van chicheid. Dat is ook de reden waarom je influencers en vips er vaak voor kiezen. Ook dit is gemakkelijk te begrijpen.

Strakke kapsels met middenscheiding. Foto Charlotte Mesman

Met een glad en strak kapsel waarbij je haar supernetjes om je hoofd ligt, maak je een uiterst verzorgde indruk. Juist die extreme netheid zorgt voor die gepolijste VIP look. Dit soort kapsels stralen ook nog eens professionaliteit en autoriteit uit. Als je voor zo’n gepolijst en chic kapsel waarbij al je haar uit je gezicht is gebracht, durft te kiezen, moet je wel lef hebben en zelfverzekerd zijn. Wil je sterk overkomen, dan is een strak kapsel een gemakkelijke maar succesvolle ‘truc’.

Influencers bij de Fashion Weeks

Strakke kapsels met middenscheiding. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Week kwamen we strakke hairdo’s met middenscheiding volop tegen. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Zoals je ziet kun je je haar van achteren op verschillende manieren samenbinden. Je kunt voor een nette paardenstaart gaan. Hoe lager de paardenstaart, hoe eleganter; hoe hoger, hoe jonger. Ook knotten en vlechten doen het goed. Je kunt zelfs met verschillende haarkleuren spelen voor een extra modern effect.