De comeback van zware retro brilmonturen voor lente zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalk van Saint Laurent voor lente zomer 2025 sprongen met name de brillen voor het nieuwe seizoen in het oog. Mannelijke broekpakken met stropdas werden geshowd met zware retro brilmonturen met doorzichtige of gekleurde glazen. Met deze brillen bracht creatief directeur Anthony Vaccarello een eerbetoon aan de oprichter van het huis, Yves Saint Laurent, die altijd een dergelijke bril droeg.

Bella Hadid op de catwalk van Saint Laurent voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Saint Laurent

Een van de meest interessante looks was die van Bella Hadid, die strak in het pak en met een oversized bril met een zwaar zwart montuur haar entree maakte op de catwalk. Deze look is de persoonlijke stijl van Yves Saint Laurent ten voeten uit.

Zware retro brilmonturen in de streetstyle

Overigens moet de terugkeer van de zwarte retro bril al langere tijd in de lucht hebben gehangen, want tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen oktober spotten we al influencers en fashionista’s met dit soort brillen. Dat was nog voordat Saint Laurent de nieuwe zomercollectie had gepresenteerd.

Zo zagen we Mary Leest, een van de meest invloedrijke fashion influencers, met een zwart retro montuur met hoekige glazen. Gewoonlijk draagt Mary geen bril en het was duidelijk dat ze met dit accessoire een statement wilde maken. De combinatie met het strakke kapsel met androgyne twist deed denken aan de looks op de catwalk van Saint Laurent.

Vrouwelijke vibes

De comeback van zware retro brilmonturen voor lente zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

De streetstyle look op de foto hierboven – we schoten dit plaatje bij Nina Ricci in Parijs – laat zien dat een retro bril met zwaar montuur ook heel goed met een vrouwelijke mood te combineren valt. De fashionista op deze foto draagt een zwarte blazer met daaronder een wit T-shirt, een klassieke look die wederom bij die van Saint Laurent lijkt aan te haken, maar de lange losse haren en glanzende lippen geven het geheel een zwoele twist mee.

Artistiek

De comeback van zware retro brilmonturen voor lente zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Grote zwarte monturen kunnen ook een artistieke uitstraling hebben. Dat bewijst deze genodigde – een bekend gezicht in de modewereld – bij de modeshow van Akris. De combinatie van design jas en zwarte bril is volgens ons een bron van inspiratie voor wie niet meer zo piepjong is en niet bang is om er een eigen unieke stijl op na te houden.

Zoals je ziet, kun je met zware retro monturen alle kanten op en kun je er enorm interessante looks mee creëren. Laat je gedachten er maar eens over gaan!

