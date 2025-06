Lippentrends voor zomer 2025: de meest verleidelijke rode lippen van het seizoen. Foto Charlotte Mesman

De lippentrends voor zomer 2025 staan in het teken van vurige lippen, waarbij rood de absolute hoofdrol speelt. Van sappige, fruitige tinten tot diepe, sensuele: deze zomer zijn rode lippen er in alle nuances en finishes. Of je nu gaat voor een subtiele glans of een fluweelmatte finish, het draait allemaal om de perfecte kleur en textuur voor jouw lippen en uitstraling. Ontdek de mooiste rode lippentrends van het seizoen, met handige tips om ze met zelfvertrouwen te dragen. We zochten vijf zwoele lipstick looks voor je uit en lopen er samen met je doorheen.

Look 1: oranjerode lippen met een vleugje glans (zie de coverfoto)

Denk aan zomers fruit: een felle oranjerode kleur met een subtiele glans die je lippen voller doet lijken. De bijpassende lipliner zorgt voor een precieze en gedefinieerde afwerking. Die lichte glans is een gamechanger: ze vangt het licht waardoor je lippen extra dimensie en volume krijgen zonder plakkerig te voelen. Deze tint staat prachtig bij vrouwen met een medium tot warme huidtoon en geeft een frisse, stralende look die moeiteloos chic oogt.

Look 2: bourgondisch rood met overlining

Lippentrends voor zomer 2025: de meest verleidelijke rode lippen van het seizoen. Foto Charlotte Mesman

Diep en dramatisch: matte bordeauxrode lippen zijn een statement van elegantie. Door je lippen iets te ‘overlijnen’ met een bijpassende lipliner creëer je extra volume en een perfecte vorm. Deze intense kleur past het beste bij vrouwen met een lichte tot medium huid en is ideaal voor wie ’s avonds wil stralen met een mysterieuze en zelfverzekerde uitstraling.

Look 3: kersenrood met blauwe ondertoon

Lippentrends voor zomer 2025: de meest verleidelijke rode lippen van het seizoen. Foto Charlotte Mesman

Klassiek en speels tegelijk: kersenrode lippen met een matte finish en bijpassende liner zijn een zomerse must-have. De blauwe ondertoon in deze kleur staat prachtig bij koele huidtinten. Deze kleur laat je tanden witter lijken en geeft je teint een frisse boost. Perfect voor vrouwen die houden van een statement look.

Look 4: lichtbruinrode lippen met bruine lipliner

Lippentrends voor zomer 2025: de meest verleidelijke rode lippen van het seizoen. Foto Charlotte Mesman

De jaren ’90 bruine lipstick, inmiddels al jaren een favoriet, krijgt een zomerse twist met een warmere, roodachtige ondertoon. In combinatie met een iets donkerdere bruine lipliner zorgt deze look voor een voller ogende mond en een geaccentueerde cupidoboog dankzij het subtiele overlining. Deze kleur past uitstekend bij vrouwen met een warme of neutrale ondertoon en combineert retro charme met zomerse vibes.

Look 5: felle rode lipgloss midden op de lippen

Lippentrends voor zomer 2025: de meest verleidelijke rode lippen van het seizoen. Foto Charlotte Mesman

Voor een moderne, frisse look breng je een felle rode lipgloss alleen aan in het midden van je lippen — zonder lipliner. Dit zorgt voor een supercoole, dewy uitstraling met extra dimensie en een jeugdige glow. Deze stijl staat iedereen en is perfect voor een dagje strand of een casual stadswandeling, wanneer je het simpel maar opvallend wilt houden.

Deze zomer zijn rode lippen allesbehalve standaard. Van sappige gloss tinten tot matte eyecatchers: met de juiste rode lipstick geef je je look en humeur een boost. Kies jouw perfecte tint, experimenteer met texturen en laat je lippen spreken onder de zomerzon.

