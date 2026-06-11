Op de catwalks voor herfst winter 2026 2027 zagen we een mix van slim fit, wide leg en couture denim. Dit zijn de belangrijkste jeans trends 2026.

Jeans op de catwalks voor herfst winter 2026 2027: dit zijn de denimtrends. Photo courtesy of Etro

Wie hoopte dat de modeweken voor herfst winter 2026 2027 eindelijk uitsluitsel zouden geven over dé jeans van het moment, komt bedrogen uit. Op de catwalks in Milaan en Parijs zagen we namelijk alles voorbij komen: van slim fit jeans tot wijde modellen, van destroyed denim tot couture-achtige interpretaties.

De collecties bevestigen veel van de jeans trends 2026 die we momenteel overal zien opduiken.

Dit zijn de denimtrends die ons opvielen.

1. Slim fit jeans blijven terrein winnen

Slim fit jeans met destroyed details en spijkerjack op de catwalk van herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Acne Studios

Hoewel wide leg jeans voorlopig niet verdwijnen, zagen we ook veel slankere silhouetten op de catwalks.

Acne Studios presenteerde onder meer een verwassen slim fit jeans met destroyed details, gecombineerd met een denim jack in dezelfde vintage wassing. Over de spijkerbroek hoge lichte laarzen. Ook MM6 Maison Margiela stuurde slanke jeans de catwalk op, eentje in een grijstint met vlekkenpatroon en een tweede exemplaar in donkerblauwe denim met een gedragen uitstraling.

Bij Isabel Marant zagen we eveneens veel rechte en slim fit modellen met een hogere taille en authentieke vintage wassingen (en zelfs een knalrode spijkerbroek).

2. Wide leg jeans blijven een belangrijke speler

Wijde spijkerbroek met slijtplekken voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Tegelijkertijd verdwijnt de wijde spijkerbroek voorlopig niet.

Dolce & Gabbana kwam met een extra wijde jeans met lange pijpen en slijtagedetails. Bij Etro werd een wijde denimbroek gecombineerd met een halflange militaire jas. Opvallend detail: op de gulp een rij kleine goudkleurige knopen, die mooi aansloten bij de gouden knopen op de jas.

Ook Stella McCartney bleef trouw aan ruimere silhouetten, onder meer met patchwork jeans in lichte vintage wassingen.

3. Destroyed denim blijft verrassend relevant

Wie dacht dat destroyed jeans hun beste tijd hadden gehad, heeft het mis.

Bij Acne Studios, Dolce & Gabbana, Isabel Marant en Maison Margiela keerden scheuren, slijtplekken en verweerde wassingen nadrukkelijk terug. Opvallend genoeg zag destroyed denim er minder rebels uit dan vroeger. De afwerking was verfijnder en werd vaak gecombineerd met elegante tailoring of luxe materialen.

4. Jeans krijgen couture-details

Witte spijkerbroek met details in zilverpailletten. Photo courtesy of Dior

Een van de meest interessante ontwikkelingen is dat denim steeds vaker als een luxemateriaal wordt behandeld.

Bij Dior zagen we lichte en witte jeans versierd met zilverkleurige applicaties die als een soort kronkelige ringen rond de broekspijpen slingerden. De lijnen deden aan de sierlijke randen van bloemblaadjes (het thema in deze wintercollectie) denken en gaven de jeans een bijna ‘sieradenachtige’ uitstraling.

Roberto Cavalli koos voor donkergrijze denim met grijswitte bloemenmotieven langs de volledige buitennaad van de broek. Die bloemendetails keerden terug in de transparante top, waardoor een verrassend coherent geheel ontstond.

Couture jeans op de catwalk in Parijs. Photo courtesy of Louis Vuitton

Ook Louis Vuitton gaf denim een couture-achtige benadering. Een donkergrijze jeans werd voorzien van een soort panelen en een nauwere pijpen rond kuiten en enkels, waardoor de broek een tailoring look kreeg.

5. Opgerolde pijpen zijn een echte stylingtrend

Spijkerbroeken met opgerolde pijpen blijven een trend. Photo courtesy of Tom Ford

Een detail dat we al eerder zagen opduiken tijdens de modeweken, was opnieuw aanwezig: omgeslagen broekspijpen.

Bij Isabel Marant spotten we een jeans met opgerolde pijpen, terwijl Tom Ford een van de opvallendste denimlooks van het seizoen presenteerde: een 50-plus model met lang grijs haar droeg een wijde jeans in een donkere vintage wassing, voorzien van een royale omslag aan de pijpen. De broek werd gecombineerd met een transparante zwarte top, een korte tweed blazer en sandalen met hak.

De boodschap lijkt duidelijk: een jeans omslaan is niet langer een praktische oplossing voor te lange broekspijpen, maar een volwaardige stylingtruc.

6. Lage tailles zetten niet echt door

Hoewel de modewereld al enkele seizoenen flirt met de terugkeer van de low-rise jeans, zagen we op de catwalks vooral middenhoge en hogere tailles.

Bij Isabel Marant, Maison Margiela, Tom Ford en Chloé lag de taille meestal op een comfortabel en flatterend niveau. Dat suggereert dat de extreem lage tailles voorlopig geen dominante denimtrend worden.

De conclusie: denim wordt persoonlijker

De jeans op de catwalks voor herfst winter 2026 2027 laten zich niet vangen in één silhouet. Slim fit en wide leg bestaan probleemloos naast elkaar. Wat de collecties wél gemeen hebben, is de aandacht voor details.

Van destroyed effecten en vintage wassingen tot coutureversieringen, patchwork, bijzondere sluitingen en omgeslagen pijpen: denim wordt steeds individueler. De spijkerbroek is niet langer slechts een basisstuk, maar steeds vaker het opvallendste onderdeel van de outfit.

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