Waarom liefde verwatert wanneer je elkaar niet blijft ontdekken

Waarom liefde vervaagt wanneer je elkaar niet blijft ontdekken

Veel mensen denken dat liefde vooral stukloopt door ruzies, teleurstellingen of verraad. Toch wijzen relatietherapeuten die al jarenlang met koppels werken op een veel stillere oorzaak. Een relatie verliest haar warmte zelden door één groot moment. Veel vaker verwatert de intimiteit omdat partners hun beeld van elkaar niet blijven vernieuwen. Ze houden vast aan de persoon die ze ooit leerden kennen, terwijl degene naast hen ondertussen is veranderd.

Waarom koppels elkaar ongemerkt minder goed leren kennen

Onderzoek dat is gepubliceerd in het Journal of Marriage and Family laat zien dat bijna 60 procent van de mensen in een langdurige relatie zich na verloop van tijd minder verbonden voelt met hun partner. Dat komt meestal niet door één ingrijpende gebeurtenis. Het ontstaat door talloze kleine momenten die nooit plaatsvinden.

Een nieuwe zorg blijft onuitgesproken omdat het juiste moment er nooit lijkt te zijn. Een nieuwe droom houd je voor jezelf omdat die nog te onzeker of te kwetsbaar voelt om te delen. Langzaam zorgen al die gemiste gesprekken voor afstand. Twee mensen die ooit dachten alles van elkaar te weten, leven uiteindelijk naast iemand die ze ongemerkt niet langer meer ontdekken.

Wanneer nieuwsgierigheid weer aantrekkingskracht wordt

Een relatietherapeut vertelt over het moment waarop dit ook in haar eigen huwelijk duidelijk werd. Tijdens een gesprek met vrienden sprak haar man uitgebreid over een onderwerp dat hem duidelijk bezighield. Ze besefte dat ze hem daar nooit eerder over had horen praten.

Haar eerste reactie was verbazing. Daarna kwam iets onverwachts: aantrekkingskracht. Ze ontdekte een kant van hem die ze nog niet kende en besefte dat hij bleef veranderen, nieuwe ideeën ontwikkelde en langzaam een andere persoon werd dan de man met wie ze ooit trouwde.

Die terugkeer naar echte nieuwsgierigheid maakt vaak het verschil. Het is wat koppels die vastlopen in hun routine onderscheidt van koppels die zich nog altijd levendig met elkaar verbonden voelen.

Waarom dit belangrijker is dan weer een date night

Veel relatieadvies komt neer op samen nieuwe ervaringen aangaan. Een ander restaurant, een weekend weg of een gezamenlijke activiteit kan zeker leuk zijn. Maar daarmee wordt ervan uitgegaan dat verveling het echte probleem is.

Voor veel koppels ligt de oorzaak ergens anders. Het echte probleem is verouderde kennis over elkaar. Je kunt samen een prachtige reis maken en toch blijven omgaan met een oudere versie van je partner. Echte intimiteit ontstaat doordat je elkaar ziet zoals je nu bent, niet alleen doordat je tijd samen doorbrengt.

Daarom kan één eerlijk gesprek soms meer betekenen dan een heel romantisch weekend weg.

De ene vraag die deze week de moeite waard is

De uitnodiging is eenvoudig, maar vraagt om oprechte aandacht. Stel je partner een vraag waarvan je het antwoord echt nog niet kent.

Sla de praktische vragen over agenda’s of rekeningen over. Vraag niet alleen hoe de dag was. Vraag liever wat er dit jaar is veranderd in wat je partner van het leven wil. Vraag waar hij of zij zich de laatste tijd stilletjes zorgen over maakt. Vraag welke gedachten steeds terugkomen wanneer je partner alleen is.

Een gerichte vraag nodigt uit tot een eerlijk antwoord. Zo laat je zien dat je de persoon wilt leren kennen die je partner vandaag is, en niet alleen degene die hij of zij jaren geleden was.

Intimiteit opnieuw opbouwen door nieuwsgierig te blijven

Opnieuw verliefd worden betekent niet dat je terug moet naar vroeger. Het betekent dat je oprecht nieuwsgierig blijft naar de persoon die je partner aan het worden is.

Koppels die na twintig of dertig jaar nog steeds zeggen dat ze gelukkig samen zijn, delen vaak één gewoonte. Ze blijven elkaar leren kennen. Hun nieuwsgierigheid verdwijnt niet zodra de relatie vertrouwd voelt.

Nieuwsgierig blijven gaat niet over het spelen van romantiek. Het gaat erom niet te denken dat je het hele verhaal al kent. De koppels die zichzelf na al die jaren nog steeds verliefd noemen, zijn zelden de mensen die nooit veranderden. Het zijn de mensen die aandacht bleven houden voor de groei van hun partner.

Lees ook

Wanneer je emotioneel uit elkaar groeit in een relatie

Dit is hoe je relatiepatronen doorbreekt

Hoe gedraag jij je in de liefde? Ontdek je hechtingsstijl en relatiepatroon

Wat is het geheim van een eeuwige liefde (of een standvastige relatie)?