Eeuwige liefde. Hoe mooi is dat? Vandaag de dag knijpen we al in onze handjes met een standvastige relatie. Dit is het geheim.

Wat is het geheim van een eeuwige liefde (of een standvastige relatie)?

Met Valentijnsdag voor de deur laten we ons maar al te graag inpakken door al die mooie liefdespraatjes en roze sensaties die influencers, social media en romantische komedies ons verkopen. Hartvormige ballonnen, etentjes bij kaarslicht, je ‘soulmate’… allemaal heerlijk om bij weg te dromen, toch? We zijn geconditioneerd om te geloven dat ware liefde altijd intens, sensueel en, waarom ook niet, dramatisch hartstochtelijk moet zijn. Maar misschien komen in de meest bevredigende en standvastige relaties dit soort oppervlakkige en misschien onspontane gebaren van obsessieve passie juist niet voor. Misschien zijn de beste relaties – die relaties die stabiel en betrouwbaar zijn -, relaties waarin de liefde eenvoudig is, en laten we eerlijk zijn: ‘goed genoeg’.

Misschien moeten we door die vergezochte en voorverpakte Valentijnsbeelden heenprikken en ons beeld van de liefde bijstellen en de waarde van ‘rustige stabiliteit’ leren kennen. Want het echte geheim zit ‘m niet in rode rozen en zoete kussen maar in elkaar accepteren, inclusief gebreken.

De mythe van eeuwigdurende passie

We hebben allemaal wel eens gedroomd van een wervelende romance, een romance waarin alles perfect is, zoals in een film, en elk moment een sprookje lijkt. Het is makkelijk om op te gaan in de opwinding van een nieuwe liefde als de chemie (nog) elektrisch is en alles perfect lijkt. Maar zoals we allemaal weten, is dat niveau van intensiteit niet duurzaam. Onderzoek heeft ons zelfs verteld dat de ‘verliefdheidsfase’, die vaak wordt gekenmerkt door die heerlijke vlinders die we ergens in de onderbuik voelen, hooguit, maar dan ook hooguit, een paar jaar duurt. Daarna verdwijnt de passie en wat overblijft is de basis van de relatie. Als die er al is. Want als de fundamenten niet stevig genoeg zijn, kan wat op ware liefde leek snel instorten.

De waarheid is dat de wervelwind van hartstochtelijke liefde, hoe opwindend ook, vaak vluchtig is. Blijvend geluk in een relatie draait niet om het najagen van de eerste vonk, maar om het opbouwen van iets diepers dat gebaseerd is op stabiliteit, respect en wederzijdse aandacht voor elkaars wensen en behoeften. Naarmate we ouder en ervarener worden, beseffen we dat liefde niet alleen om passie draait; het gaat erom dat we er elke dag voor elkaar zijn, in goede en slechte tijden.

Stabiliteit, de basis van een standvastige relatie

Stabiliteit wordt vaak gezien als iets vervelends, iets saais, maar ook wel als iets gevaarlijks. Hoe vaak hebben we niet gehoord, of gelezen, dat routine de grootste vijand van een koppel is? Maar is dat echt zo? Stabiliteit is niet iets voor kaskrakers of ‘virale’ liefdesverhalen, maar het is essentieel om een relatie te laten voortbestaan.

Een stabiele relatie is gebouwd op vertrouwen, communicatie en gedeelde waarden. Het is de stille wetenschap dat je partner er voor je zal zijn, niet alleen op de goede dagen, maar ook in moeilijke tijden. Alleen als je relatie een solide basis heeft, zijn jullie samen in staat om de ups en downs van het leven te doorstaan.

We bouwen een leven op met iemand die niet alleen onze geliefde is, maar ook onze beste vriend en ‘partner in crime’. Dit is de basis die liefde duurzaam maakt: niet de vluchtige roes van passie, maar de troost van de wetenschap dat we op elkaar kunnen rekenen, wat het leven ons ook voor de voeten werpt.

‘Goed genoeg’-liefde

Een van de meest revolutionaire ideeën als we het over standvastige liefde hebben (laten we de ‘eeuwige liefde’ maar even terzijde laten) is het idee van ‘goed genoeg’-liefde. In een wereld waarin we voortdurend te horen krijgen dat we op zoek moeten naar de ‘perfecte’ partner of de ‘perfecte’ relatie, trekt het idee dat we genoegen moeten nemen met ‘goed genoeg’-liefde je misschien niet aan. Maar het zit zo: genoegen nemen met ‘goed genoeg’ betekent niet genoegen nemen met minder, maar juist weten hoe je vreugde kunt vinden in wat echt, stabiel en solide is.

Perfectie bestaat niet, of bestaat alleen in films. In plaats daarvan gaat het om wederzijds respect, gedeelde dromen en begrijpen dat niemand onfeilbaar is. We zijn allemaal mensen en we hebben allemaal onze grenzen. Maar als we elkaars beperkingen accepteren en van elkaar houden ondanks (en soms dankzij) die beperkingen, creëren we een echte en diepe band.

Kleine constante liefdesgebaren

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat koppels in stabiele relaties meer geluk en tevredenheid ervaren in het leven. Het zijn niet de grote gebaren of het constante vuurwerk die bijdragen aan dit geluk. In plaats daarvan zijn het de kleine, constante liefdesgebaren – knuffels, rustige avonden samen, gedeelde routines, gedeelde hobby’s, een zelfgebakken taart – die de basis leggen voor een duurzame band.

Wanneer de kick van verliefdheid verdwijnt, denken veel mensen ten onrechte dat de relatie niet langer bevredigend is. Maar liefde is niet altijd gebaseerd op die dramatische, aangrijpende momenten, maar op de dagelijkse gestes van vriendelijkheid en zorg die de band levend houden.

Simpele gebaren zoals elkaars hand vasthouden, een vriendelijk woord zeggen na een moeilijke dag of samen een maaltijd delen zijn de bouwstenen van een duurzame relatie. Het zijn deze kleine momenten die het soort liefde creëren dat de tand des tijds doorstaat.

Realistische verwachtingen in de liefde

Liefde vereist groei, compromissen en begrip. Het gaat erom elkaars sterke en zwakke punten te accepteren en vreugde te vinden in de reis om samen te groeien.

Laten we dus, nu Valentijnsdag nadert, een moment nemen om de ware betekenis van liefde opnieuw te definiëren. Een goede relatie gaat niet over het najagen van passie, vlinders en vonken, en al die flauwekul. Dat soort dingen is allemaal mooi en wel, en ze zijn onvergetelijk. Maar op de lange termijn gaat het om het vinden van rust, vreugde en voldoening in de stabiliteit van een relatie die vertrouwen, steun en wederzijds respect biedt.

Laten we in plaats van te zoeken naar de ‘perfecte’ liefde, leren de schoonheid van ‘goed genoeg’-liefdes te waarderen, want dat is het soort liefde dat stabiel en blijvend is. Het is dat soort liefde die ons in staat stelt om te groeien, om samen uitdagingen aan te gaan en om geluk of in ieder geval voldoening te vinden in het leven van elke dag.

