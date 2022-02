Valentijnsrecept. Niets is romantischer dan deze Hot Milk Love Cake met rozenblaadjes

Valentijnsrecept. Hot Milk Love Cake met rozenblaadjes. Foto: Charlotte Mesman

Valentijnsdag? Zet je allerbeste beentje voor en maak er een feest van. Niet zozeer omdat Valentijnsdag nu zo belangrijk is (als je het ons vraagt, is het pure commercie!) maar wel omdat we onze partner nooit als vanzelfsprekend mogen beschouwen! Bovendien kunnen we in deze tijden wel een romantische verzetje gebruiken. Dus… maak er iets moois van. Wij strooiden kwistig met (onbespoten) rozenblaadjes! Een klassieker die het altijd nog goed doet.

Valentijnsrecept. Hot Milk Love Cake met rozenblaadjes. Foto: Charlotte Mesman

Verras je Valentijn met deze hot milk love cake en garneer ‘m met eetbare rozenblaadjes. Als je wilt, kun je er puur voor de sier – net zoals wij – ook twee (onbespoten!) rozen opleggen.

Valentijnsrecept. Hot Milk Love Cake met rozenblaadjes. Foto: Charlotte Mesman

Ingrediënten

4 eieren

zout

200 gram suiker

1 zakje vanillesuiker

200 ml melk

60 gram boter (plus extra boter om de springvorm te beboteren)

180 gram bloem

1 zakje bakpoeder

3 gram rozenwater

50 gram pistachenoten (fijngehakt)

poedersuiker

Voor de versiering

eetbare of in ieder geval onbespoten rozenblaadjes/rozen

Benodigdheden

Elektrische handmixer en springvorm van 24 centimeter

Bereiding

Breek de eieren in een kom, voeg een snufje zout toe en klop de eieren met een handmixer op. Voeg de suiker en vanillesuiker al mixende beetje bij beetje toe. Blijf mixen totdat je een lichtgekleurde, schuimende massa verkregen hebt.

Ondertussen breng je in een steelpannetje de melk en boter aan de kook.

Schep nu de bloem en bakpoeder met voorzichtige slagen van beneden naar boven door de opgeklopte eieren met suiker. Je hebt nu een vrij vloeibaar en licht beslag.

Haal de melk zodra die kookt van het vuur en schep er 4 eetlepels van het beslag in. Vermeng de ingrediënten. Zodra het beslag in de melk is opgelost, voeg je de melk aan het overige beslag toe. Doe het rozenwater erbij en vermeng alle ingrediënten met voorzichtige bewegingen van onder naar boven met elkaar.

Schenk het beslag in een beboterde springvorm van 24 centimeter en bak de taart in een voorverwarmde oven op 180 graden in 30 minuten gaar.

Hak de pistachenoten fijn en versier de taart met eetbare rozenblaadjes of rozen.

Valentijnsrecept. Hot Milk Love Cake met rozenblaadjes. Foto: Charlotte Mesman

TRENDYSTYLE