Deze trouwjurken trends voor zomer 2024 moet je als aanstaande bruid kennen. Photo courtesy of Luisa Beccaria

De trouwjurken trends voor zomer 2024 werpen een frisse kijk op klassieke silhouetten. Leidraad is ‘individualiteit’. We gaan voor een droomjurk die bij onze eigen persoonlijkheid past, die – als het even kan – uniek is. Verder komen we in de trends romantische en vintage moods tegen.

Deze trouwjurken trends voor zomer 2024 moet je als aanstaande bruid kennen. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Een van de opvallende trends voor de zomer van 2024 is bloemen: van delicate geborduurde bloemen bij Luisa Beccaria tot extravagante 3D-bloemaccenten zoals bij Jacquemus. Met bloemenversieringen breng je een betoverende ode aan de natuur, perfect voor een romantische zomerbruid.

Een andere trend die nog steeds furore maakt, is de moderne interpretatie van kant. Ontwerpers presenteren opvallend gebloemd kant en oversized patronen. De introductie van nieuwe stoffen met unieke texturen zorgen voor een adembenemende look en feel. Een andere trend die alles met textuur te maken heeft, is de doorzichtige (naked!) trouwjurk die de bruidegom bijna niets te raden overlaat.

De modebewuste bruid die van een androgyne look houdt, kan zich aan een mooi broekpak – klassiek of met essentiële moderne lijnen – wagen. Wit is hier de meest voor de hand liggende (niet)kleur. Ben je daarentegen übervrouwelijk dan mag je je dit trouwseizoen ook een aan bruidsjurk in mini-versie wagen.

Spannende details zijn hoge splitten, zachte A-lijnen, asymmetrische lijnen en zeemeerminsilhouetten voor een onverwacht sexy of dramatisch effect. De meest spannende accessoire is de sluier, een klassiek element dat dit seizoen een enorme comeback maakt.

Deze trouwjurken trends voor zomer 2024 moet je als aanstaande bruid kennen. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Halslijnen spelen in trouwjurken een cruciale rol omdat ze je gezicht en decolleté accentueren. Voor zomer 2024 gaan de trends van diepe V-halzen en elegante hoge halslijnen tot romantische off-the-shoulder modellen.

Mouwen staan ​​ook centraal, waarbij ontwerpers een scala aan opties aanbieden, van mouwloos, tot pofmouwen tot lang.

Deze trouwjurken trends voor zomer 2024 moet je als aanstaande bruid kennen. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Als het op de kleuren aankomt, blijven wit en ivoor toppers, maar ook roze bruidsjurken, geïnspireerd door de blockbuster ‘Barbie’, komen we in de trouwjurken trends voor zomer 2024 tegen. En verder doen pastels, blozende en delicate roze- en perziktinten, mauve en hemelsblauw het goed.

En aan je voeten? Tegenwoordig mag werkelijk alles: van de klassieke witte pumps en hooggehakte sandalen tot Birkenstocks, sneakers en zelfs blote voeten.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS