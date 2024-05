10 Styling tips van de streetstyle bij Miu Miu voor mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalks krijgen we vaak kant-en-klare mode looks voorgeschoteld. Supermooi allemaal als je over een budget beschikt om in het één keer bij elkaar aan te schaffen, maar minder inspirerend voor onze eigen mode looks. Daarvoor wil je looks zien – wij tenminste wél – waar we zelf met onze eigen kleding, en misschien een enkel nieuw item, iets mee kunnen. Dat soort looks zagen we in de streetstyle bij Miu Miu.

Mix & match mode looks bij Miu Miu

De streetstyle bij Miu Miu bestond uit setjes, vaste combinaties, maar ook uit een groot aantal looks waarin interessante combinaties waren gelegd waar iedereen thuis zelf iets mee kan. Je hoeft maar naar de streetstyle foto’s te kijken die we voor je hebben uitgezocht en je snapt wat we bedoelen.

10 Styling tips

Maar laten we er even doorheen lopen. We zetten 10 styling tips die wij bij Miu Miu opdeden, voor je op een rijtje. Kijk maar of je er iets mee kunt:

1. Haal je poloshirts maar weer tevoorschijn en – nu komt het – draag ze over een ruitjesblouse. Let op: onder een polo met korte mouwen mag je een blouse met lange mouwen dragen.

2. Draag een felgekleurde zwembroek (!) met rijgkoord – misschien heeft vriendlief er eentje – onder een rok of broek. Laat de boord van de zwembroek boven de boord van je rok of broek uitkomen.

3. Blaas een saaie naturel leren tas nieuw leven in met beren, poppen, sleutelhangers, wat jij wilt.

4. Ga aan de slag met die ragfijne zomertruien en -vesten die momenteel mode zijn. Draag een vestje over een blouse en draag dan over dat vestje een dunne zomertrui. Laag over laag over laag.

5. Combineer geel met groen. Het is Miuccia Prada’s lievelingscombinatie. In pasteltinten staat deze kleurcombi iedereen goed.

6. Omarm de ‘no-pants’ trend (als je durft) en compenseer met een trench coat of lang vest.

7. Ga voor een preppy look met donkerblauwe blazer en superkort ballon- of strokenrokje.

8. Nog steeds een winnende combinatie: zwarte loafers met witte sokken (Michael Jackson zou er blij van worden).

9. Draag een bril met kleurloze glazen, ook als je er geen een nodig hebt.

10. Haal dat jaren ’90 kettinkje met je naam (zo Sarah Jessica Parker) maar weer tevoorschijn!

Dit staken wij ervan op, maar jij ziet vast nog véél meer in deze looks.

