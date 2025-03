Kapseltrend 2025: haarstrikken (én een moderne Barbie look)

Kapseltrend 2025: haarstrikken. Foto Charlotte Mesman

De show van Chanel is hét moment van de Paris Fashion Week. Afgelopen dinsdag (11 maart) was het weer zover. Rond tien uur stroomde het modepubliek naar het Grand Palais, uitgedost in looks van het maison. We zetten onze camera erop.

Haarstrikken

Kapseltrend 2025: haarstrikken. Foto Charlotte Mesman

Chanel is altijd al van de haarstrikken geweest, maar dit keer waren ze booming. Overal waar je keek zag je strikken met de dubbele C. De meeste waren in het zwart of wit maar er waren er ook in kleur. Zoals die op de streetstyle foto’s die we vandaag voor je uitzochten.

De meeste strikken werden in los haar gedragen waarbij de strik een paar voorste lokken achter op het hoofd vastzetten. Het kapsel op onze foto’s laat zien dat het ook anders kan.

Kapseltrend 2025: haarstrikken. Foto Charlotte Mesman

Voor dit kapsel is het haar superstrak naar achteren gebracht en in een hoge paardenstaart vastgezet. Deze strakke haarlook is in lijn met de haartrends voor 2025 waarin sleek & wet sleutelwoorden zijn. De strenge uitstraling van het kapsel contrasteert met de paardenstaart hoog op het hoofd. Opwaartse lijnen zijn speels en maken jong!

De roze strik (dubbele strik) versterkt deze speelse noot. De paardenstaart is glad geföhnd met naar buiten gekrulde haarpunten voor een retro look. Al met al doet dit kapsel ons een beetje denken aan Margot Robbie als Barbie.

De total look

Chanel look met haarstrik en roze zonnebril. Foto Charlotte Mesman

De kleur van de strik is afgestemd op de outfit, iets wat we in vrijwel alle Chanel looks tegenkwamen. Een zwarte strik bij zwart met witte bouclé, een witte strik bij een witte blouse. Een roze strik bij een roze bouclé tailleur. Superleuk is ook de zonnebril met roze montuur. Dat je mode, zelfs Chanel mode, echt niet al te serieus mag nemen, bewijst de tas in de vorm van een autobus.

Clips

Terug naar de haarstrikken. De meeste strikken hebben een clip waarmee je ze gemakkelijk in je haar kunt vastzetten. We zagen ook kleine zwartfluwelen strikjes met dubbele C voorbijkomen die je als haarspeldjes in je haar kunt dragen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren op ADVERSUS