Must-have voor zomer 2025: een palazzobroek. Photo courtesy of Stella McCartney

Ben je op zoek naar een altijd-goed kledingstuk voor zomer 2025, ga dan voor een palazzobroek. Deze klassieker uit de jaren ’60 en ’70 kun je altijd en overal aan, en is supercool.

De palazzobroek

Een palazzobroek is een lange broek met een – volgens de klassieke regels – een hoge taille en (soms extreem) wijde, uitlopende pijpen vanaf de heupen. Deze broek valt soepel en luchtig om het lichaam en is meestal gemaakt van lichte, ademende stoffen zoals zijde, viscose of linnen, waardoor hij comfortabel en koel in het dragen is, vooral in de zomer.

Palazzo broeken werden populair in de jaren ‘60 en ‘70 en zijn sindsdien een klassieker. Tegenwoordig hebben veel modellen een wat lagere taille (zie ook onze foto’s). Stijliconen en beroemdheden zijn er dol op vanwege hun stijlvolle en coole uitstraling.

Hoe draag je de palazzobroek in zomer 2025?

Palazzobroeken zijn al jaren ontzettend populair maar deze zomer doen we er nog een schepje bovenop. Dit soort broeken zijn ideaal voor ‘ik weet niet wat ik aan moet’-momenten omdat ze zich heel gemakkelijk laten dragen en combineren. Vooral met basic kleuren als wit of zwart kun je alle kanten op.

Witte palazzobroek

Must-have voor zomer 2025: een palazzobroek. Photo courtesy of Tod’s

Mijn favoriete combinatie is een witte palazzobroek met een wit T-shirt of een stoere witte tanktop met mannelijke snit. Deze look is in lijn met de minimalistische trend in de mode voor zomer 2025. Met een paar rake accessoires creëer je met deze vrij eenvoudige kledingstukken een up-to-date fashionista look. Denk aan accessoires als een gladde witte tas, sneakers en een zonnebril met een wit montuur.

Zwarte palazzobroek

Must-have voor zomer 2025: een palazzobroek. Photo courtesy of Chloé

Dezelfde combinatie kun je ook in een total black maken. Voor een meer geklede outfit haal je er een blazer bij.

Ook hier kun je kiezen voor een minimalistische finish maar je kunt ook voor een more is more stijl kiezen zoals bij Chloé. Hier was een total black look gecompleteerd met accessoires in een jaren ’70 bohémien stijl: een seventies zonnebril, grote goudkleurige bijous, een grote ring met steen, een buideltasje met franjes en goudkleurige bedels, lange goudkleurige oorbellen en een wit ‘tulband’-hoofddeksel in vintage stijl.

In denim

Must-have voor zomer 2025: een palazzobroek. Photo courtesy of Stella McCartney

Een andere ‘basic’ is de palazzobroek in denim zoals we die – met een lagere taille – bij Stella McCartney zagen. Ook deze broek kun je altijd en overal dragen. Met een casual top en slippertjes op een zonnige dag of met een glittertop en hakken voor de avond.

Superchic in leer

Must-have voor zomer 2025: een palazzobroek. Photo courtesy of Hermès

Tot slot signaleren we de broek met wijd uitlopende pijpen bij Hermès. Deze was in beige leer. Ook hier was gekozen voor een monochrome look, of in ieder geval voor tinten die allemaal in dezelfde lijn van elkaar liggen. Onder de broek een paar sandalen. Deze look is minimalistisch maar oneindig chic dankzij het boterzachte leer en geraffineerde lijnen en details.

