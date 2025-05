Haarkleurtrends 2025. Gaan pastels en felle haarkleuren terugkomen? Foto Charlotte Mesman

Je herinnert je vast nog de pastelachtige haarkleuren en felle kleuren die ongeveer tien jaar geleden in de mode kwamen. Opeens zag je overal in het straatbeeld mensen met roze, blauw, groen of oranje haar. Ook kunstmatige grijstinten kwamen in de mode (en sindsdien zijn we ook onze natuurlijke grijze haren weer gaan omarmen). Niet alleen de jongere generaties waagden zich eraan, ook dames op leeftijd experimenteerden met roze en lavendel. Deze kleuren zijn in de loop der tijd vervaagd en nagenoeg uit het straatbeeld verdwenen. Ook in de haarkleurtrends 2025 komen we ze niet tegen; voor zomer 2025 gaan we weer voor klassieke highlights en warme blondkleuren. En toch… is er een mogelijkheid dat ongewone haarkleuren weer gaan terugkomen.

Haarkleurtrends 2025. Gaan pastels en felle haarkleuren terugkomen?

Haarkleurtrends 2025. Gaan pastels en felle haarkleuren terugkomen? Op deze foto Heart Evangelista. Foto Charlotte Mesman

Verrassend genoeg spotten we tijdens de Paris Fashion Week dan toch weer ongewone haarkleuren. Zo verraste de Filippijnse influencer Heart Evangelista ons met framboosroze haar. Tina Leung, influencer uit Hong Kong, heeft nog steeds perzikkleurige manen. Bij Hermès spotten we verder ook feloranje haar met donkere haarpunten, een variant die we nog niet eerder gezien hebben.

Haarkleurtrends 2025. Gaan pastels en felle haarkleuren terugkomen? Foto Charlotte Mesman

Het zijn vooral de Aziatische influencers die voor ongewone en felle haarkleuren kiezen, en omdat zij maar al te vaak de trend zetten, is het mogelijk dat wij er binnenkort ook weer mee gaan experimenteren.

Overigens zijn pastels en felle haarkleuren integraal deel gaan uitmaken van het haarkleurengamma. We mogen ze dan niet vaak meer zien, er zijn toch nog altijd mensen die ervoor kiezen. Soms ook in afgezwakte vorm, zoals de stijlvolle Franse influencer Marie Gaguech met haar oranjerode haarkleur à la Pippi Langkous. Deze haarkleur geeft haar look net iets extra’s mee.

Haarkleurtrends 2025. Gaan pastels en felle haarkleuren terugkomen? Op deze foto Rose Villain. Foto Charlotte Mesman

Een andere opvallende haarkleur die we tijdens de Paris Fashion Week spotten, was de blauwgroene tint van de Italiaanse songwriter en rapper Rose Villain (maar van een rapper mag je zoiets dan ook wel verwachten).

Signatuur

Haarkleurtrends 2025. Gaan pastels en felle haarkleuren terugkomen? Foto Charlotte Mesman

Een opvallende haarkleur is een geweldige manier om een statement te maken. Je kunt je eigen haarkleur net wat meer aanzetten zoals Marie Gaguech. Heb je van nature lichtblond haar of ben je grijs, dan zijn zachte pastels nog steeds fantastisch om je look net iets meer mee te geven. Maar je kunt ook voor een totaal kunstmatige kleur – felroze of groen – kiezen om er je signatuur van te maken. Heb je highlights laten zetten of is je haar opgelicht, dan kun je voor een feestje of speciale gelegenheid altijd nog voor een tijdelijke kleur kiezen om alleen voor die avond met een shocking haarkleur de show te stelen.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS