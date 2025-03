Marie Gaguech is een rijzende ster in de wereld van de fashion influencers. Ze staat …

Kapsel van Marie Gaguech voor 2025. Foto Charlotte Mesman

Marie Gaguech is een rijzende ster in de wereld van de fashion influencers. Ze staat bekend om haar opvallende streetstyle looks. Deze 24-jarige Franse influencer (23 oktober 2000) mag prat gaan op honderdduizenden followers op haar TikTok-account.

Cool French girl

Haarstijl van Marie Gaguech voor 2025. Foto Charlotte Mesman

Als Parijse influencer belichaamt Gaguech de ‘coole girl’ stijl die vaak geassocieerd wordt met Franse mode. Haar eclectische looks die elementen van Y2K mode mengen met hedendaagse trends inspireren haar followers om te experimenteren met hun eigen street style looks.

Kenmerkende stijl

Haarstijl van Marie Gaguech voor 2025. Foto Charlotte Mesman

Gaguech’s gevoel voor mode wordt gekenmerkt door een unieke mix van vintage en eigentijdse elementen. Haar opvallende verschijning, met gebleekte wenkbrauwen en dieporanje haar, is haar signatuur. Ze kleedt zich vaak in vurige roodtinten en gedempt oranje en zachtroze als aanvulling op haar haarkleur, waardoor een samenhangende en opvallende look ontstaat.

Haar stijl bestaat uit:

Statement sieraden

Gedurfde nageldesigns

Dierenprints

Gewaagde kleurcombinaties

Een mix van vintage en luxe items

Samenwerkingen

Gaguechs invloed in de modewereld heeft geleid tot samenwerkingen met grote merken. Ze heeft model gestaan voor prestigieuze merken als Gucci en Prada. Haar vermogen om high-end mode te mixen met vintage vondsten heeft haar een waardevolle partner gemaakt voor zowel luxe huizen als kleinere, opkomende ontwerpers.

De haarstijl van Marie Gaguech voor 2025

De look van Marie Gaguech tijdens de afgelopen Paris Fashion Week bij Miu Miu (11 maart 2025) bewees weer eens hoe trendy deze Franse cool girl is. Het was een schoolvoorbeeld van haar eigen unieke stijl.

Marie Gaguech bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Zo spotten we de influencer met een knielange suède rok en een roze jasje met daaronder een grijs shirt met preuts wit kraagje, Miu Miu ten voeten uit. Haar wenkbrauwen waren zoals gewoonlijk gebleekt, haar oogleden waren opgemaakt met roze oogschaduw, haar mond was opgemaakt met lipliner en bruine lippenstift in Y2K stijl, maar het was vooral haar haarstijl die de aandacht trok.

Heidi vlechten

Kapsel van Marie Gaguech voor 2025. Foto Charlotte Mesman

Marie vertoonde zich met twee lage vlechten die als een krans over haar hoofd lagen. Het is een klassiek kapsel dat zich heel goed laat combineren met een moderne look.

Dit kapsel is heel gemakkelijk te kopiëren. Je maakt hiervoor twee lage vlechten die je vervolgens om je hoofd heen legt. Ga netjes te werk. Maak een middenscheiding tot halverwege je hoofd en verdeel je haar in twee secties. Die vlecht je, zoals gezegd, laag in. Zet de vlechten vast en leg ze als een krans over je hoofd. Supercool!

